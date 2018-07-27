Бог один, и он Годин. Главный защитник планеты

В современном футболе оборона стала играть еще более важную роль, чем когда-либо. В таких случаях надежный защитник ценнее всего. Играть от обороны – не проблема, если в составе твоей команды есть такой игрок, как Диего Годин.

Трудяга и боец из Росарио

Росарио – это небольшой город в юго-западной части Уругвая населением в чуть более 10 000 человек. Именно тут одним февральским деньком родилась будущая звезда футбола в семье Хулио Година и — юный Диего. Годин-младший был тощим, но страстно желал играть в футбол.

Однако сразу мяч ему давать не стали. Родители посчитали, что маленькому футболисту стоило сначала потренироваться. Годин долго и упорно работал прежде, чем начать играть в футбол. Но и потом не обошлось без трудностей. Диего был вынужден, как и многие юные любители игры в мяч, совмещать любимое занятие с учёбой. «Если я не получал хорошие оценки, я не играл», — рассказывает сам футболист.

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Диего порой приходилось нелегко. Жизнь часто испытывала его. Например, однажды, когда семья Годинов решила пожарить куропаток, Диего и его старшая (на два года) сестра Люсия решили прогуляться. Мальчик пытался поймать рыбу в реке, но упал, и его стало уносить течение. Маленький Годин не умел плавать, но здесь он не растерялся. Люсия побежала за родителями, пока Диего сам доплыл до берега.

Изначально Годин выступал на позиции форварда, но со временем ему стала ближе игра в центре обороны. В 15-летнем возрасте Диего попадает в столичный клуб «Дефенсор Спортинг» из шестого дивизиона. Уровень его игры растет, и, наконец, им заинтересовались в «Серро», куда он перешел в 17 лет.

Производитель яркого впечатления

Годин оказался в этом мастер. Он быстро произвел впечатление на главного тренера «Серро» Херардо Пелуссо. Но еще до этого Диего поразил своими навыками тренера молодежки клуба Уильяма Лемуса, который и занимался с футболистом. Именно Лемус рассказал о юном даровании коучу «небесно-голубых» (прозвище «Серро» — прим.). Година тут же начали постепенно продвигать в основу команды.

В первый же свой год в «Серро» Диего успел дебютировать за основную команду в чемпионате Уругвая. Пелуссо был впечатлен игрой Диего Година. Он считал, что уругваец обладал необыкновенной техникой. Херардо находился под огромными впечатлениями.

«Я помню его блестящую игру. Он был тощий, высокий и этим он выделялся среди остальных с самого начала. Важным качеством Диего является то, что он был очень опрятным парнем, очень аккуратным в личной жизни и уже на тот момент настоящим профессионалом», — рассказывает спустя 13 лет ухода Година из «Серро» Пелуссо.

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Годин ушел в «Насьонал» в 2006 году, где стал чемпионом Уругвая. Это было первое достижение юного защитника. Тогда ему предстояло сделать самое важное и верное решение в своей жизни: Диего переехал в Испанию, став футболистом «Вильярреала».

Мечты сбываются

Главной мечтой Година была игра в Европе. Диего стремился отправиться в Старый Свет, чтобы покорить его. И вот 21-летнему игроку «Насьоналя» в восемь часов вечера звонит агент с сообщением: «Собирайся мы едем в Европу!» Годин тут же отправился домой, чтобы собрать вещи, а также позвонить своим родителям. Естественно, он услышал в свой адрес поздравления, но родители не могли отправиться с Диего в Испанию.

Но в «Вильярреале» нашелся человек, который помог Годину обустроиться в клубе. Еще один уругваец в команде Себастьян Виера стал близким другом Диего. Кроме того, весь «Вильярреал» был полон южноамериканцев, поэтому Годину стало ещё комфортней. Поначалу он жил один, но вскоре к нему присоединился отец.

Годин в тот момент не заводил новых отношений. Он был полностью сосредоточен на футболе, ведь все ближе и ближе был ЧМ-2010, где сборная Уругвая дойдет до полуфинала, а после мундиаля Диего наденет полосатую красно-белую футболку. Примерно за 10 млн евро уругвайский защитник перешел в мадридский «Атлетико».

«Индейский» защитник

Годин вновь попал в клуб, где ему было с кем поговорить. За время чемпионата мира в ЮАР он сдружился с Диего Форланом, который вскоре помог соотечественнику адаптироваться в клубе. Тогда Годин еще не знал, что ему предстоит вписать свое имя в историю клуба.

В 2011 году он выиграл со сборной Кубок Америки, но это было не главное событие для защитника. В декабре того же года в «Атлетико» пришел новый тренер Диего Симеоне. Аргентинец строил свою игру от обороны, что давало Годину шанс показать себя и свой талант. Симеоне это заметил. Уругваец без труда стал незаменимой частью основы «матрасников».

Годин быстро стал не только основным игроком, но и лидером команды. Конечно, был и Габи, но Диего оказывал на игроков не меньшее влияние и был вице-капитаном команды. К 26 годам Диего был дважды обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка Испании и Лиги Европы.

Проведя 150-ую игру за «Атлетико» против «Эспаньола» в марте 2014 года, Годин еще не знал, что ему предстояло стать главным героем всей «красно-белой» части Мадрида в матче последнего тура чемпионата Испании против иного каталонского клуба – «Барселоны».

Для чемпионства «Атлетико» хватало и ничьей. Тогда в дело вступил Диего Годин. На 55-й минуте матча «матрасники» подавали угловой. Защитники «Барселоны» сконцентрировали свое внимание на Миранде и Рауле Гарсии в то время, как Годин стоял у края штрафной. Когда последовала передача, Диего неожиданно для всех выпрыгнул вперед и направил мяч в дальний угол сетки ворот. Таким образом, мадридский «Атлетико», а вместе с ним и Диего Годин, стал чемпионом Испании.

Позже Годин выиграет Суперкубок Испании, еще одну Лигу Европы и сыграет в двух финалах Лиги чемпионов. Сейчас уругвайца сватают в «Ювентус», но в любом случае болельщики «индейцев» никогда не забудут своего защитника.

Disfrutando del campo!!!🇺🇾#vacaciones #anka #kita A post shared by Diego Godín (@diegogodin) on Jun 20, 2017 at 10:00am PDT

Отец многочисленного семейства

С будущей супругой Софией Эррерой Диего встретился в Барселоне. Сам капитан сборной Уругвая отправился в Каталонию на матч с «сине-гранатовыми». Он встретился с Луисом Суаресом и Лионелем Месси, когда увидел девушку, искавшую место, где купить билеты на матч. Тогда-то они и познакомились.

Сейчас семейство уругвайского футболиста составляют сын и дочь, а также две собаки: Анка и Кита. Позже Анка родит девять щенят, а Годин перед сборами в Китае запишет видео со своей гордостью, в котором скажет: «Я еду в Китай. Я прощаюсь с этой толстушкой и её детишками».

Но про человеческих членов семьи футболист не забывает. Он гуляет с Мией, дочерью, собаками, гуляет с женой и собаками… А может, действительно собаки для Диего — это главное?

Текст: Тимофей Поршнев

Фото: Global Look Press