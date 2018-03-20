Биг Бен. Как Виссам Бен Йеддер стал главным героем «Севильи»

Виссам Бен Йеддер провел лучшую неделю в своей карьере. Его дубль в ворота «Манчестер Юнайтед» позволил «Севилье» впервые за 60 лет добраться до четвертьфинала Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов). После чего Бен Йеддер получил долгожданный вызов в сборную Франции. А ведь еще в январе Винченцо Монтелла был готов выгнать нападающего из клуба.

В конце ноября «Севилья» сотворила подвиг, отыгравшись со счета 0:3 во втором тайме игры против «Ливерпуля». Одним из героев встречи стал Виссам Бен Йеддер. Француз оформил дубль, а после матча передал привет одному небезызвестному итальянскому клубу. «Надеюсь, «Милан» видел это», – написал он в своем твиттере. Статистика форварда в Лиге чемпионов впечатляла: шесть голов на групповом этапе. Плюс два мяча, забитых турецкому «Истанбулу» в квалификации.

Будущее Виссама в андалусийском клубе виделось светлым и безоблачным. Но лишь до момента прихода шторма в лице Винченцо Монтеллы. Француз и представить не мог, что в мгновение ока поменяется местами со своим соотечественником Стивеном Н’Зонзи, ставшим козлом отпущения при Эдуардо Бериццо. Однако с появлением Монтеллы в «Севилье» так и произошло.

План побега. Почему лучший игрок «Севильи» покидает команду

Итальянец прославился тем, что разработал собственную уникальную систему, получившую название «кальчо монтеллиано». Он сделал ставку на схему 4+2+3+1, где в роли центрфорварда он видел Луиса Муриэля, хорошо знакомого по совместной работе в «Сампдории». А вчерашнему герою андалусийцев Бен Йеддеру дал понять, что для него не будет гарантированного места в основе на остаток сезона-2017/18.

Виссам не стал тянуть и дал отмашку своим представителям искать новый клуб. Но проблемой оказалась клаусула в 30 млн евро, прописанная в контракте. В зимнее трансферное окно клубы привыкли заключать арендные соглашения, откладывая затратные покупки на лето. Так что французу оставалось лишь усердно работать на тренировках и продолжать биться в закрытую для него Монтеллой дверь стартового состава. С приходом итальянца он вышел в основе в матчах Ла Лиги против «Бетиса» и «Алавеса», после чего появлялся в старте лишь в тех случаях, когда нужно было дать отдых Луису Муриэлю.

Форвард дождался своего шанса в ответном матче 1/8 финала против «МЮ». Монтелла выпустил его на поле, когда до конца игры оставалось 20 минут, а команды настраивались на овертайм. Бен Йеддеру потребовалось менее десяти минут, чтобы оформить дубль и подарить «Севилье» путевку в четвертьфинал, где ее не видели последние 60 лет. Согласно статистике, в текущем розыгрыше ЛЧ француз тратит на гол в среднем 65 минут. Лучше показатель лишь у Криштиану Роналду — 63 минуты.

После матча Монтелла похвалил Виссама и признал, что в последнее время тот страдал из-за его выбора. «Все говорили, что между мной и тренером есть конфликт. Но никакой напряженности не существует. Тренер выпустил меня на поле, дал мне уверенность, и я постарался отплатить ему. Я всегда закрывал рот и работал», — заявил Бен Йеддер. Впечатляющее выступление не оставил без внимания и главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. Наставник «трехцветных» исполнил заветную мечту игрока, впервые вызвав его в главную команду страны.

Долгожданное попадание Бен Йеддера в сборную имеет любопытную предысторию. В октябре 2012-го форвард выступал за молодежную команду «трехцветных», сражавшуюся за выход на ЧЕ-2013 с норвежцами. После минимальной победы французов в первом матче Бен Йеддер, Крис Мавинга, М’Бай Ньянг, Ян М’Вила и Антуан Гризманн заказали такси и укатали из Гавра на вечеринку в Париж. Свои приключения они подробно освещали в соцсетях. Спустя четыре дня сборная Франции уступила в ответном матче и не попала на чемпионат Европы. И вот тогда тусовщикам и прилетело: им запретили выступать за национальную команду до 1 января 2014-го. С тех пор Виссам так ни разу и не надевал футболку «трехцветных», но Дешам дал ему шанс на искупление.

Буйство Карраско. Почему восходящая звезда «Атлетико» уехал в Китай

После первого матча 1/8 финала ЛЧ против «МЮ» Бен Йеддер, так и не вышедший на поле, оставил интересную запись в своем твиттере. «Никогда не теряйте терпение. Это последний ключ, который открывает дверь», — гласил его твит. Подходящий настрой для того, кто летом хочет дебютировать на чемпионате мира.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press