Берегитесь, Каналес! Как лидер «Бетиса» попал в сборную Испании

Перед стартом квалификационного турнира Евро-2020 главный тренер сборной Испании Луис Энрике вызвал в национальную команду сразу несколько новичков. Помимо сенсационного возрастного бомбардира Хайме Маты, кровью и потом свой шанс заполучил лидер «Бетиса» Серхио Каналес. Этот парень готов постоять за своего тренера, за свою страну, а еще владеет секретами успешной карьеры.

Защитник чести

Успех Каналеса в этом сезоне во многом связан с его замечательными отношениями с главным тренером «Бетиса» Кике Сетьеном. Например, когда у команды был небольшой спад и много критики обрушилось на 60-летнего специалиста, Серхио вступился за своего босса: «То, что Кике делает в «Бетисе», просто невероятно. Посмотрите на игру команды, на ее результат в прошлом сезоне. В этом году у нас был маленький спад, но мы все равно находимся в верхних строчках чемпионата. Все счастливы».

И его слова были оправданы, ведь «Бетис» после двух поражений смог одержать важную победу над «Сельтой». Тогда Каналес добил всех хейтеров: «После матча с «Сельтой» мы показали, что мы сильнее и сплочены, как никогда, с точки зрения европейского уровня. Мы любим Сетьена и стоим за него горой. Мы знаем, что все мы здесь только благодаря этому человеку. Он нас всему научил и все показал. Теперь мы должны продолжать расти и делать это вместе».

Недавно Серхио вновь спросили, что он думает о своем тренере. Футболист дал проникновенный ответ: «Это тот тренер, который вселил в меня уверенность в самом себе. Я многому учусь у него. Когда я согласился перейти в «Бетис», я знал, что получу от Кике все, чтобы стать только лучше. Я не ошибся. Это просто потрясающе, какую команду он создал. Он видел, как я играл еще в детстве, хотя мы еще не были знакомы. Под его руководством я хотел бы играть в «Бетисе» еще много лет».

Каналес достиг успеха не только из-за взаимоотношений с тренером, но и за счет своего таланта. Будучи центральным полузащитником, испанец любит бить издалека (2 из 3 ударов за матч обязательно наносятся им из-за штрафной) и отдавать быстрые пасы (47 точных коротких передач за игру). Кроме того, он часто отдает ключевые передачи (минимум 2 за матч), очень хорош в дриблинге, а еще является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне (6 голов).

Эксперт по травмам

Каналес — настоящий магнит травм. Футболист трижды рвал крестообразные связки и, казалось, был близок к завершению карьеры, но в итоге каждый раз возвращался на поле. К счастью, Серхио сумел найти способ выпутаться из этой тяжелой ситуации: «Я всегда ищу позитив во всем. Травмы заставили меня повзрослеть, осознать, как важно заботиться о себе, ценить себя. Даже из таких вещей, как травмы, надо уметь извлекать пользу».

И действительно, позитивное мышление во многом помогло парню. Серхио оказался настоящим бойцом: «Я никогда не опущу руки, никогда не сдамся. Во время восстановления не всегда все шло хорошо, но я никогда не сдавался и не собираюсь. Я нашел решение этой проблемы. Несмотря ни на что, я просто никогда не терял улыбку. У меня никогда не было желания оставить футбол. Конечно, были тяжелые моменты, когда я думал, что больше не вернусь на былой уровень. Но восстанавливаясь, я каждый раз чувствую себя другим: полным сил и энергии».

Что важнее всего, Каналес рассказал, как проходила его жизнь во время последней серьезной травмы и кто ему помог пройти через это: «Пока вы травмированы, вам снятся сны, где вы играете в футбол. Это помогает при возвращении на поле. Я как будто тренируюсь во сне. Но если вы не найдете близких воспоминаний, всегда найдется кто-то другой, кто вам поможет. Я работаю со специальным тренером в течение многих лет. Мы разговаривали каждую неделю, и это очень помогло. Я смог увидеть свою жизнь с позитивной стороны, но непросто увидеть, а почувствовать это. Вот что важно».

Секрет успеха – диета

Кроме таланта и упорных тренировок, у Каналеса есть секрет, помогающий ему развивать свой успех. Все дело в диете, за которую отвечает его собственный специалист Ициар Гонсалес де Арриба. Как говорил сам Ициар, «цель диеты – улучшить работоспособность, защитить от травм» (за свою карьеру Каналес серьезно травмировался 4 раза – Ред.).

«Я встретил его в «Реале», когда он восстанавливался от травмы колена, – рассказывает Гонсалес – Насколько я знаю, он всегда заботился о своем здоровье и старался быть в форме. Но травмы его все время преследовали. Он получал их чаще, чем считал нормальным. Серхио всегда старался есть здоровую пищу, но клуб порекомендовал ему связаться со мной, ведь моя диета помогала улучшить выносливость и избавиться от постоянных травм».

Проблемы Каналеса специалист описывает примерно так: «Для заживления тканей организм использует глюкозу, кровь со всеми необходимыми веществами. Если, например, печень будет совершать излишнюю работу, то это приведет к плохим последствиям. Иными словами, это все равно, что заниматься спортом после употребления алкоголя. Так называемая «здоровая» пища никак не помогает решить эту проблему».

Таким образом, Серхио оказался очень ограничен, а Ициар даже успел уведомить обо всем жену Каналеса, Кристину. Молоко, мука, сахар, жареный картофель, колбаски, кофе, красное мясо – обо всем этом футболист «Бетиса» напрочь забыл. Ициар объясняет это тем, что именно эти продукты влияют на частоту травм и скорость восстановления игрока. Разработка диеты для Каналеса занимает 5 часов. Каналес постоянно находится в контакте с Гонсалесом, сообщая о своих ощущениях от новой диеты. Как показывает практика, метод действительно рабочий.

Пропуск в высшую лигу

Хотя Каналес и демонстрирует лучшую игру за всю карьеру, в национальной команде ему придется столкнуться с настоящими профессионалами. Будем исходить из того, что Сетьен в «Бетисе» чаще всего использует испанца как центрального полузащитника. А здесь для Каналеса все не очень хорошо. Возьмем хотя бы тех игроков, которых Луис Энрике вызвал на ближайшие матчи: Парехо, Бускетс и Родри. Абсолютно каждому из них Серхио уступает по многим показателям.

Несмотря на это, у игрока все равно за спиной есть самое главное: поддержка. К примеру, главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен верит в успех своего футболиста: «Каналес был очень взволнован. Он считал, что проводит просто невероятный сезон, и Луис Энрике просто обязан это заметить. И он его заметил. Рано или поздно это должно было случиться. Серхио сделал все, чтобы попасть в сборную, и мы все очень счастливы за него. Он усердно тренировался каждый день и является примером для многих в команде. Надеюсь, это не последний его вызов в сборную».

Сам же главный тренер сборной Луис Энрике пока ни слова не сказал про вызов Серхио Каналеса. Тогда как испанскую прессу больше беспокоит сильно измененный состав. Но, кажется, Энрике все устраивает: «Я абсолютно доволен всеми, кого вызвал. Это не революция, скорее эволюция. Я стараюсь делать только лучшее для сборной. Уверен, что конкуренция сделает команду сильнее».

Siempre he querido pensar a lo grande y la llamada de la selección española 🇪🇸 jugando en el Betis es un sueño cumplido.

Voy a disfrutar de esta convocatoria en el mejor momento de mi carrera. Porque nunca hay que rendirse y si crees en algo, sacrifícate y pelea por ello!! 💪👊👍 pic.twitter.com/X9pARf9j88 — Sergio Canales (@SergioCanales) March 15, 2019

Хавбек «Бетиса» дебютировал в сборной в домашней игре с Норвегией. Серхио вышел на поле вместо Дани Себальоса за 15 минут до конца встречи и помог «Фурии рохе» удержать минимальное преимущество (2:1). О лучшем парень и не мог мечтать: «Я очень счастлив. Это один из лучших дней в жизни футболиста, мечтающего надеть эту футболку. Эта неделя будет идеальной. Это (вызов в сборную – Ред.) все благодаря моей команде. Я должен благодарить и игроков, и тренерский штаб. Они помогают мне становиться лучше. Это и их заслуга. От этого я становлюсь только счастливей».

Фото: Global Look Press

Текст: Тимофей Поршнев