Бердыев покинет «Ростов»?

Вопрос, где продолжит работу один из самых квалифицированных тренеров российской Премьер-лиги Курбан Бердыев, станет одной из основных интриг наступающего межсезонья. Предложения, которые он в последнее время получил от российских клубов, вовсе не означают окончания ростовской сказки. Формально вице-президент дончан, а фактически по-прежнему главный тренер, с удовольствием бы продолжил раскрашивать яркими страницами новейшую историю российского футбола именно в «Ростове». Тем не менее сейчас вероятность уже окончательно расставания клуба со штабом Бердыева выше, чем была прошлым летом.

Вопреки периодическим заявлениям высшего руководства «желто-синих» о решении финансовых проблем, регулярные долги перед командой никуда не делись. По нашим данным, в апреле игрокам и тренерскому штабу выплатили зарплату за январь, а сроки погашения задолженностей за остальные месяцы и премиальным, в том числе еще с прошлого года, пока никто не называет. Соответственно в полном тумане перспективы «Ростова» и на следующий сезон. Через неделю наступит время утверждать сроки сборов и подписывать новичков, а Бердыев даже не знает, будут ли в клубе деньги хотя для сохранения костяка этой команды.

Каменная болезнь. «Рубин» снова ищет нового главного тренера?

Пару месяцев назад сообщалось, что руководство области ведет переговоры с компанией, готовой на постоянной основе и в солидном размере стать спонсором «Ростова». Что, возможно, позволило бы подтянуть бюджет клуба к финансовым середнякам Премьер-лиги. Но по словам источников, подобные сообщения появляются все два с половиной года, которые нынешний штаб работает на Дону. Чем ближе был финиш сезона, тем заметней возрастал интерес к Курбану Бердыеву со стороны. И все стремительней у него самого угасал энтузиазм снова браться за латание дыр в составе, терпеть безденежье, а с ним и возможность планировать будущее своей команды хотя бы на год вперед. Например, Иван Данильянц, де-юре главный тренер, после матча с «Рубином» прямо сказал о несоответствии амбиций Бердыева с полным отсутствием стратегического развития клуба.

Кто же готов предоставить творцу ростовского чуда площадку для реализации своих идей? Точно известно, что несколько заманчивых вариантов у него есть уже сейчас. Но не во всех итог переговоров зависит лишь от согласия Бердыева. Если одни поклонники таланты тренера уже с его условиями согласились, то другие пока только обозначили к нему интерес. Как показало прошлое лето, в переговорах с командой двукратного чемпиона России всегда много «но», которые способны перевесить даже достигнутую договоренность о сотрудничестве. Одним из последних стал претендентом на Бердыева и его бывший клуб, но вероятность подписания контракта пока далека от высокой — очень уж многое должно совпасть для возвращения в Казань самого успешного тренера в истории «Рубина».

По нашим данным, на сегодня «Краснодар» и «Локомотив» — два главных фаворита в борьбе за Бердыева. Ближайшие дни обещают стать решающими в этом заочном противостоянии, а узнать его результаты мы можем уже в воскресенье, после матчей заключительного тура. Впрочем, и у «Ростова» есть несколько дней на действия, которые способны заставить Бердыева передумать.

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»