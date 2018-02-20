Бекер-стрит. Лучший вратарь Бразилии спасает худший топ-клуб Италии

В Риме часто называют Вальтера Сабатини бестолковым транжирой. Однако последний удачный трансфер «Ромы» сделан именно под руководством этого спортивного директора. В 2016-м «волки» приобрели Алисона Бекера в качестве замены Войцеху Щенсны. Тогда никто и не предполагал, что через два сезона бразилец раскроется и превратится в одного из лучших голкиперов Серии А.

Весь прошлый сезон Алисон Бекер смотрел на игру «Ромы» со скамейки запасных. Тогда ворота «римлян» защищал Войцех Щенсны, и все что оставалось делать бразильцу – это показывать феноменальный уровень на тренировках. Так оно и получалось.

Роберто Негрисоло — тренер вратарей штаба Лучано Спаллетти отмечал, что Бекер гораздо сильнее Щенсны в игре на выходах, а также в ситуациях с пенальти и в отражении атак, когда защита играет в меньшинстве.

При этом нынешний тренер «римлян» Ди Франческо мог разрушить идеальное сотрудничество Бекера с «Ромой». Летом, когда Эусебио приходил из «Сассуоло», он хотел укрепить вратарскую позицию еще одним голкипером. В эту ситуацию пришлось вмешаться самому Алисону:

«Я сразу сказал, что потребую трансфера, если «Рома» купит вратаря и сделает его основным. Меня это очень бесило! Я наконец-то дождался момента, когда Щенсны ушел, а мне подсовывают свинью. Ди Франческо меня понял и дал гарантии, что я буду регулярно выходить на поле».

В итоге в качестве плана «Б» у «Ромы» так и остались 26-летний поляк Лукаш Скорупски и 40-летний румын Богдан Лобонц, а Алисон закрепил за собой место первого номера, заявив: «У нас самый честный тренер в мире. Хочется отплатить ему за доверие хорошей игрой».

Как оказалось, не зря. У «римлян» трудно выделить полевого игрока, который проявляет себя ярко. Эдин Джеко забивает реже, чем раньше, вспыльчивость Раджи Наингголана больше мешает, чем помогает команде, а некогда талантливый Эль-Шаарави и вовсе ушел в тень. Единственно, кто реально радует в «Роме», — это Бекер. В этом сезоне Серии А он провел 24 матча, пропустив всего 19 мячей, что является лучшим показателем для голкиперов чемпионата Италии. В среднем у Алисона 0,79 пропущенного мяча за матч, тогда как у его ближайшего преследователя из «Дженоа» Маттиа Перина – 1,04.

Заслуги Бекера перед итальянской публикой заметили и в Европе. По итогам исследования Opta, голкипер входит в список лучших вратарей Европы по числу «сухих» матчей в сезоне-2017/18. Любопытно, что по этому показателю Алисон уступает своему соотечественнику Эдерсону из «Манчестер Сити». Но несмотря на все подвиги «Сити» в АПЛ и в Лиге, ворота сборной Бразилии на ЧМ-2018 все равно будет защищать Бекер. Главный тренер «пентакампеонов» Тите, кстати, уже назвал пятнадцать футболистов, которые однозначно поедут на первенство мира в Россию. Самое интересное заключается в том, что вратарь «Ромы» попал в этот список, а голкипер манчестерских «горожан» — нет.

Тренерский штаб сборной Бразилии поддерживает решение Тите.

В недавних отчетах помощники коуча «селесао» указали, что Алисон более стрессоустойчив, легче реагирует на тяжелые ситуации на поле и не теряет мотивацию, когда его команда уверенно ведет в счете.

«Начиная с Таффарела у нас сложилась хорошая вратарская школа: Дида, Жулио Сезар, я, — заметил бывший голкипер сборной Бразилии, «Ромы» и «Ливерпуля» Алешандер Дони, завершивший карьеру из-за проблем с сердцем. — Теперь очередь Алисона. Я рад, что «Рома» его купила. А Алисон выбрал правильную команду, чтобы прогрессировать. Европейский опыт крайне важен для вратаря из Южной Америки при условии, что он получает игровую практику».

💪🏼🏋🏽😆 A post shared by Alisson Becker (@alissonbecker) on Dec 7, 2017 at 7:23am PST

Этой зимой за Бекером охотились «Ливерпуль», «ПСЖ», «Реал» и дортмундская «Боруссия». Рамон Мончи успел отбить интерес у хантеров, повесив на Алисона ценник в 90 млн евро. Кажется, «Рома» — идеальный клуб для бразильца: здесь у него получается все, он регулярно вызывается в сборную Бразилии. Остается только выигрывать трофеи, но в этом деле не все зависит от одного вратаря.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press