Баттл по фактам. Чем российские клубы удивят соперников по 1/16 Лиги Европы

ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» и «Спартак» матчами в Лиге чемпионов возобновляют сезон. Мы в еженедельнике «Футбол» уверены, что наши клубы пройдут дальше. А чтобы их победы не казались нашим оппонентам слишком легкими, мы выписали самые опасные качества наших команд.

Чем будет удивлять «Зенит»

Спойлер: Кузяев в обороне, Дриусси на фланге

Во время зимнего перерыва питерцы побывали на сборах в Эмиратах и Турции, где «Зенит» провел по три контрольных матча в режиме «через два дня на третий». Таким образом, у сине-бело-голубых оказался на сборах один из самых загруженных графиков среди всех клубов РФПЛ. А первый матч с «Селтиком» состоится и вовсе спустя пять дней после заключительной контрольной игры с «Марибором». И многие поспешили раскритиковать подобное решение Манчини. Хотя бы за то, что при таком плотном графике велика вероятность получения травм.

Но решение итальянца оправдано желанием навести порядок в игровых построениях и найти оптимальное сочетание состава на вторую половину сезона. Что касается повреждений, то с момента начала работы Манчини в «Зените» не было ни одной серьезной травмы.

Даже количество мелких повреждений оставалось на низком уровне. Сейчас же в лазарете команды, по сути, остается лишь неизлечимо больной Виктор Файзулин.

Сейчас Манчини наигрывает схему 4+4+2. Игра «осеннего «Зенита» в атаке преимущественно развивалась через фланги, откуда следовали навесы и забросы в штрафную. Но в составе отсутствовал футболист, способный цепляться за верховые мячи. Кокорину не хватало габаритов, Дзюба впал в немилость, а альтернативный вариант отсутствовал. Теперь же в команде появился Антон Заболотный, составивший Кокорину пару в атаке. В отличие от Дзюбы, Заболотный за счет скорости способен приносить пользу в контратаках и даже уходить на фланг. Полоз присел на скамейку, Дриусси ушел на фланг. Аргентинец очень хорош в подыгрыше, но с реализацией у него проблемы, так что подобный ход видится максимально верным. При этом Кокорин и Дриусси периодически меняются позициями, создавая дополнительную головную боль для защитников.

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Универсального Кузяева отрядили на правый фланг обороны, где он помогает выходить из-под прессинга. Но Далер часто теряет позицию и вряд ли будет основным выбором на место правого защитника. Еще большее влияние на игру начнет оказывать Леандро Паредес, так как атакующие действия «Зенита» теперь должны строиться через центральную зону. Еще в «Роме» он отличался умением выдать острую разрезающую передачу «на грани». Ключевым исполнителем в контратакующих действиях станет Ерохин, умеющий как разогнать атаку, так и самостоятельно завершить ее.

Кроме того, Манчини делает акцент на высокий интенсивный прессинг, где важную роль вновь играет Дриусси. Велика вероятность, что в подобной манере «Зенит» отыграет не только против «Селтика», но и продолжит действовать в РФПЛ.

К слову, ответный матч в Санкт-Петербурге пройдет на новом газоне «Крестовского». Он выращен в Дании и представляет гибридную систему. Натуральная трава выращивается на синтетической подоснове, в которой уже есть синтетические волокна, имитирующие траву. Такой газон имеет хорошую устойчивость к физическим повреждениям и используется на аренах «Реала», «Аякса» и «Брюгге».

Чем будет удивлять «Спартак»

Спойлер: замена Комбарову, плеймекер Ханни

После первых двух сборов фанаты «Спартака» могут рассчитывать как минимум на два интересных изменения. Первое – появление атакующего хавбека Софьяна Ханни, выдавшего лихой сезон в «Андерлехте». Со времен Алекса позиция «десятки» в «Спартаке» оставалась вакантной. Джано не тянет, хотя его таланта с лихвой хватило бы, будь он стабильнее и мощнее. Попов, скорее всего, окажется в «Рубине». Так что Ханни по всем признакам уготовано место «под нападающим» в схеме 4+2+3+1. Хотя Массимо Каррера испытал его и в 4+4+2 на позиции второго форварда. Алжирский француз по первым матчам показал себя игроком с хорошим видением поля, грамотным выбором позиции и умением отдать обостряющий пас. Видно, что он еще не совсем раскрепощен в новом коллективе, однако то, что новичок обладает достаточным креативом для взлома насыщенной обороны, заметно сразу.

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У Массимо Карреры теперь есть множество вариантов при выборе атакующего блока. Так, в последнем «товарняке» Квинси Промес вышел на правое крыло, тогда как слева, там, где его привыкли видеть, играл Роман Зобнин. На любой фланг может выйти и Мельгарехо, готов сдвинуться левее Луис Адриано, да еще есть Самедов, способный действовать как из центра, так и справа.

Мощная атакующая линия вкупе с наличием такого универсала, как Зобнин, дает тренеру широкий простор для воображения и возможность ротировать состав без снижения эффективности. Осталось посмотреть, как все это будет работать вместе, потому что товарищеские встречи ясной картины еще не дали.

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Вторая долгожданная новость – намечается конкуренция на позиции левого защитника. Долгие годы Дмитрий Комбаров был безальтернативен: вынослив, как сайгак, абсолютно невосприимчив к травмам и настырен при подключениях в атаку – «Спартаку» этого хватало. Но терпеть его тактическую безграмотность и пассивность в обороне Каррере, судя по всему, надоело. «На позицию левого защитника мы ищем россиянина. Сейчас пробуем Рассказова, смотрим, готов ли он конкурировать с Дмитрием Комбаровым», — заявил недавно тренер красно-белых. Именно 20-летний воспитанник «Спартака» может стать главным открытием зимних сборов.

Рассказов принял участие в паре контрольных матчей и проявил себя не хуже своего многоопытного конкурента: активно участвовал в игре, хорошо продвигал мяч вперед, грамотно взаимодействовал с партнерами и почти не допускал грубых ошибок. Конечно, получалось не все, но даже сейчас можно сказать, что с Рассказовым вместо Комбарова команда смотрелась не хуже. Большинство оппонентов «Спартака» в первую очередь рассматривает левый фланг красно-белых как распахнутую форточку, через которую можно пробраться внутрь красно-белых владений. Замена Комбарова на молодого игрока, чьих реальных возможностей еще никто не знает, может обескуражить противников, а сам он должен быть воодушевлен и мотивирован реальными перспективами превратиться в игрока основы.

Чем будет удивлять ЦСКА

Спойлер: Венрблум и Хосонов — центральные защитники

ЦСКА в течение многих лет зимние футбольные паузы коротает в испанском городе Кампоаморе. Место настолько стало для армейцев привычным, что выступающий за красно-синих с 2012 года Понтус Вернблум заявил: «Мы проводим сборы в одном и том же отеле уже семь лет подряд. Мне кажется, что суммарно я провел здесь год своей жизни, аж блевать хочется».

Рвотные позывы шведа неслучайны. Традиционно первый сбор ЦСКА уходит на то, чтобы привести в порядок физическую форму после месячного перерыва. Программа армейского тренера по физподготовке Паулино Гранеро требует больших силовых затрат. Но опытные игроки, вроде братьев Березуцких или Сергея Игнашевича, справляются с монотонными тренировками легче, чем молодежь.

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Все тактические эксперименты тренерский штаб ЦСКА оставил на второй сбор. К его старту успела состояться главная зимняя сделка по усилению состава – аренда у «Лестера» Ахмеда Мусы. Нигериец принял участие в нескольких товарищеских матчах на позиции чистого форварда и забил три гола. Подобной позиции африканца обучал Леонид Слуцкий, что давало результат в условиях отсутствия Сейду Думбия.

Гончаренко отказался от идеи связки Вернублум – Муса и вернул шведа в привычную для него опорную зону, а в игре против «Эльче» опробовал на позиции центрдефа. Швед выглядел достойно.

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Туда же просматривался и другой номинальный опорник – Хетаг Хосонов. Экс-капитан молодежного состава – один из вариантов, помимо находящегося в аренде Никиты Чернова, на смену Сергея Игнашевича.

Виктор Гончаренко ищет универсальные решения для молодых игроков. Форвард Федор Чалов опробовал себя в роли левого вингера, а номинальный левый вингер Александр Макаров ради одного матча передвинулся на правый край. Правда, теперь он до конца сезона в аренде у «Тосно» и за ЦСКА в ближайшее время не сыграет. Константин Кучаев совсем скоро может стать таким же системообразующим игроком, как Александр Головин. Тренерский штаб двигал полузащитника и в опорную зону, и даже пробовал в роли левого защитника: пока идея выглядит сомнительно.

В последней игре второго сбора против «Торревьеха» (7:0) у армейцев вышли резервисты и те, кто в первой половине сезона почти не играли. Так, Виктор Гончаренко опробовал схему 3+4+3, где в нападении сыграли не забившие ни одного гола в этом сезоне Аарон Оланаре (после чего отправился в «Амкар»), Федор Чалов и 17-летний Виталий Жиронкин. Первые два футболиста отличились хет-триками, а Георгий Миланов сделал четыре голевые передачи.

Чем будет удивлять «Локомотив»

Спойлер: выздоровевшие Ари и Чорлука, возвращение Денисова

Перед первым зимним сбором «Локомотива» Юрий Семин сказал: «Особое внимание уделим ранее травмированным игрокам – тем, кто пропустил часть сезона. Надеемся, что все смогут заниматься в общей группе, и к матчам Лиги Европы и чемпионата мы подойдем во всеоружии. Здоровыми и сильными». Кажется, «железнодорожникам» удалось реализовать все планы. Из лазарета в расположение красно-зеленых постепенно возвращаются довольно сильные игроки. Маринато Гилерме избавит болельщиков «Локо» от покалываний в сердце после неуверенных действий Антона Коченкова и Никиты Медведева. Капитан Ведран Чорлука сыграл 90 минут матча с «Ференцварошем», впечатлил тренерский штаб, но пока трудно предполагать, будет ли он достойно конкурировать с Неманьей Пейчиновичем и Соломоном Кверквелией за место в центре обороны. Семин не гарантировал Чорлуке место в основе в матчах против «Ниццы», однако, по словам Юрия Павловича, он один из тех, кто может сыграть в этих поединках.

Камень в огород «Локомотива», который проводит абсолютно пассивную трансферную кампанию в зимнее трансферное окно, – возвращение Ари кажется самым большим усилением Юрия Семина в этом межсезонье. Бразилец полгода страдал из-за повреждения крестообразных связок. За это время его успел взять в аренду бразильский клуб, он признался в любви к России, анонсировал получение российского паспорта и, похоже, соскучился по футболу.

Возвращение Ари – это безусловное усиление в атакующей зоне. Во-первых, это дополнительный конкурент чемпиону Европы Эдеру. Во-вторых, теперь наличие двух форвардов позволит Джефферсону Фарфану появляться на более привычной позиции — правом фланге полузащиты.

Кроме того, возвращение «Локомотива» на сборах к традиционной расстановке 4+2+3+1 позволит Мануэлу Фернандешу за счет этих рокировок уходить в центральную зону и играть в паре с Игорем Денисовым.

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Виталий Денисов в это межсезонье сменил не только имидж (Денисов побрился «под ноль»), но и заменил Михаила Лысова на левом фланге обороны. Двадцатилетний Лысов для своих лет в этом сезоне демонстрировал довольно убедительную игру, но вряд ли это поможет сдержать Марио Балотелли и Алассана Плеа в матчах Лиги Европы против «Ниццы». Виталий Денисов более опытный футболист и обладает такими качествами, как умение идти в жесткий отбор и до последнего бороться за мяч. Это как раз то, что нужно, в единоборствах с мощными атакующими игроками французского клуба.

Текст: Юрий Алеманов, Илья Егоров, Никита Котов, Антон Муша

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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