Автор гола-фантома и гольфист со вкусом. Пять удивительных фактов о Штефане Кисслинге

Этим летом нападающий Штефан Кисслинг завершил свою карьеру. Второй бомбардир Бундеслиги в XXI веке, бронзовый призер ЧМ-2010, живая легенда леверкузенского «Байера», первоклассный кулинар и игрок в гольф – все это о нем, одном из самых разносторонних футболистов современности.

Настоящий гольфист

Первым клубом Штефана Кисслинга был «Айнтрахт Бамберг». Примечательно, что владельцем этой команды был дед нападающего. За клуб также выступал отец Штефана, защищая его ворота. Позже, немец перешел в «Нюрнберг», где встретился с Фрэнком Виблисхаузером, своим новым напарником. Именно Фрэнк познакомил Кисслинга с гольфом.

Он даже записал его на просмотр, после чего Штефан заключил свой первый контракт в гольфе. Но продолжения профессиональной карьеры не последовало. Кисслинг остался верен футболу. И все же после переезда в Леверкузен в 2006 году нападающий не оставляет гольф. Не реже одного раза в неделю Штефан выезжает в Дюссельдорф, где проводит время вместе с друзьями, занимаясь любимым делом.

Со стадиона на кухню

Чем примечателен Штефан, так это своей разносторонностью. Помимо игры в гольф, Кисслинг еще и прекрасный повар. Будучи школьником, немец две недели работал на кухне. Позже в один момент игрок удостоился беседы с шеф-поваром хорошего ресторана, где работала его мать. Но перед юным Штефаном встал выбор: либо меньше играть в футбол, либо отказаться от карьеры повара.

Кисслинг не стал первоклассным кулинаром, зато завоевал любовь своих напарников по команде в «Нюрнберге». Штефан всегда был ответственным в команде за еду. Молодой нападающий тратил полтора или два часа на уборку кухни и готовку десертов. Он готовил разные блюда из клубного меню. И делал это, стоит отметить, хорошо. Кисслинг до сих пор считает кухню тем местом, где он может расслабиться после тяжелого матча.

Мало того, футболист давал уроки по кулинарии, а также написал свою поваренную книгу «Рецепты успеха – Как набрать очки с навыками кулинарии» («Erfolgsrezepte — Wie Sie mit Ihren Kochkünsten punkten»). Все было напечатано примерно 500 экземпляров, но все они достались друзьям, родственникам и деловым партнерам игрока. Предисловие было написано Феллером, главой «Байера»: «Если бы Штефан не стал успешным профессионалом в Бундеслиге, он, безусловно, был бы знаменитым шеф-поваром сегодня, вероятно, где-то в гольф-отеле».

Отказ от мечты

Как и у других футбольных болельщиков, у Штефана Кисслинга есть свой любимый клуб. С детства немец болел за лондонский «Арсенал». Кто бы ни спрашивал Кисслинга, что бы ни произошло, ответ немецкого форварда всегда был одинаков: «Арсенал» — мой самый любимый клуб».

В 2006 году Штефан был близок к переходу в английский клуб, но отказался от такой возможности. На тот момент Кисслинг выступал еще за «Нюрнберг». Главным аргументом немца в отказе лондонцам было отсутствие опыта игры на высшем уровне. Кисслинг посчитал, что в «Арсенале» он попросту не справится. Англия была для него на тот момент чем-то недостижимым.

«Мой агент позвонил в «Арсенал», но я не думал, о чем они говорили. Мне этого не надо было. О каком «Арсенале» может идти речь когда у тебя еще мало игр в той же Бундеслиге? Вопрос был быстро закрыт, хотя это все равно мой самый любимый клуб», — объясняет сам игрок.

Настоящий атлант

Как и многие футболисты, Кисслинг не раз получал травмы во время игры. Однако ему пришлось столкнуться с подобными трудностями еще до профессиональной карьеры. Его же проблема была в том, что у него появилась проблема с ростом. «У меня были проблемы с коленом, потому что одна нога росла быстрее, чем другая», — рассказывает сам футболист. В 1997 году, в возрасте примерно 15 лет, Штефан был вынужден отказаться от игры в футбол.

Завершилась вся история благополучно. Кисслинг вырос и стал звездным нападающим. Его рост составляет 191 см, хотя признаки прошлого сохранились: «Поэтому я все еще кривоват», — заканчивает свой рассказ Штефан.

Баг на поле

Вы когда-нибудь играли в футбольный симулятор FIFA? Наверняка, в игре не раз случалась какая-либо неразбериха. Вот и в октябре 2013 года, когда «Байер» играл с «Хоффенхаймом», случилось одно из самых ярких событий карьере Штефана Кисслинга. Немец забил так называемый «гол-фантом». На 70-й минуте нападающий пробил головой и промазал. Но мяч все же оказался в воротах благодаря дырке в сетке.

Удивительно, но Феликс Брых, судья, этот гол засчитал. Уже через 30 секунд игроки «Хоффенхайма» показали арбитру дырку в сетке, но делать было нечего. Гол был засчитан, и «Байер» одержал победу. Штефан Кисслинг тогда прокомментировал свой чудо-гол: «Честно говоря, я не видел, что мяч попал через дырку в боковой сетке».

Прощание с легендой

Штефан выступал в «Байере» с 2006 года и с тех пор никуда не уходил. За это время он успел стать иконой для всех болельщиков «львов». Кисслинг ушел из клуба и футбола, будучи капитаном команды и настоящим героем для фанатов, которые отплатили ему за все. Проводы Кисслинга – это нечто особенное. Огромный портрет игрока на трибунах было сложно не заметить, а сам Штефан намерен в будущем еще не раз помочь «Байеру»:

«Мне здесь очень понравилось, надеюсь смогу принести еще больше пользы клубу. Также я бы хотел привести клуб к успеху только уже не в качестве игрока»

Текст: Тимофей Поршнев

Фото: Global Look Press, Golfpunk.de, Amazon.de