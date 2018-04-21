Ave, Курск. «Авангард» добрался до финала Кубка России за счет хитрости

Кубковая история «Авангарда» похожа на спортивную драму про деревенского бойца: еще в прошлом году клуб играл в ПФЛ, но сейчас претендует на звание сенсации года в своей стране. А ведь все может получиться по-голливудски: за счет своей непредсказуемости клуб способен впервые привезти престижный трофей в соловьиный край.

Многоликие

В первенстве ФНЛ новички не создают интриг. Чемпионат – не Кубок, здесь не выжить без продолжительной стабильности. Этот фактор и мешал «Авангарду» долгое время — куча растерянных очков до смены главного тренера в начале сентября аукается до сих пор: 10-е место в первенстве и отрыв от зоны вылета составляет всего 6 баллов. А новый наставник Хасанби Биджиев только к началу марта сумел отучить игроков от всеобщего хаоса в командных действиях.

Получается, в Кубке просто повезло? Не без этого. Возможно, только из-за молитв курских пастырей «Амкар» не затолкал мяч в ворота Кобзева за 120 с лишним минут заснеженного четвертьфинала. А серию пенальти повезло выиграть курянам. Только фарт – всего лишь один из пунктов всеобщего успеха, ведь сине-белые умеют применять разные тактики в зависимости от соперника.

В 1/16 финала черноземцы провели игру на встречных курсах против дающего играть ЦСКА, а Коробов реализовал пенальти на 114-й минуте. «Соловьи» умеют и «засушить» игру, когда соперник давит (выигрыш в послематчевой серии над «Амкаром»). Подвластны курянам и встречи, исход которой решает цена одной-двух ошибок. В 1/8 финала так проиграл «Тамбов»: когда на 85-й минуте «горожане» проигрывали всего в один мяч, Федчук мгновенно отобрал мяч у замешкавшегося защитника, приблизился к воротам и забил второй мяч.

В авангардном стиле. Как аутсайдер ФНЛ бьется за Кубок России

Готовые запутать

Но таких побед не случилось бы без надежной обороны. Стоит отметить роль Игоря Чугайнова – основного помощника Биджиева. Минутка грусти: за первые 12 матчей в новом сезоне куряне пропустили 16 мячей. Но после прихода в тренерский штаб экс-защитника «Торпедо» и «Локомотива» ситуация изменилась: игроки задней линии (Багаев, Дашаев, Гоцук) не рискуют, когда в нескольких метрах от них находится соперник. Все проще – они переводят игру на угловой (или выносят мяч в аут), а после выигранного единоборства развивают контратаки. С них-то «Авангард» чаще всего и забивает.

Поэтому защитники черноземцев не только избавляются от действий а-ля «самый забитый школьник в классе». Теперь обороне «Авангарда» не просто дать под дых: за те же пять встреч (при Чугайнове – 4) в текущем розыгрыше Кубка сине-белые ни разу не пропустили, только в серии послематчевых пенальти.

Только не надо недооценивать сине-белых, называя курским секретом успеха припаркованный автобус. Полуфинальная победа над «Шинником» была добыта другим «Авангардом» — атакующим. «Черпаки» на Альшина, удары Киреева с разных дистанций, огромное количество выигранных единоборств на ярославской половине поля – «Шинник» не ожидал такого разнообразия в атакующей мысли у курян. Озадачил только минимальный счет при абсолютном доминировании «соловьев» (5:0 по ударам в створ).

Непредсказуемые

Поэтому «Тосно» будет очень сложно предугадать тактику соперника. Несмотря на победу над «Спартаком», у клуба из Ленобласти проблемы – аутсайдер РФПЛ не может отыграться 1) если пропускает первым; 2) если гол в ворота «Тосно» забит во втором тайме (тот же «Спартак» — исключение). Второй пункт – радость для курян: все их голы в текущем розыгрыше турнира забивались только во вторые 45 минут.

Тошно мне, «Тосно». Главные ошибки «Спартака» в проигранном полуфинале Кубка России

Правда, и головная боль Биджиева (да, не только Парфенов думает над этим) прямо сейчас – рассуждение о том, кто заменит травмированного Погребняка. За несколько месяцев 34-летний форвард стал ключевым игроком «Тосно», и его выход из игры до конца года добавит непредсказуемости финалу. Выйдет ли в нападении Палиенко, Макаров, Труич? Или тренерский штаб даст шанс бразильцу Рикардиньо? Сейчас «Авангард» находится в положении своих побежденных соперников – непонятно, какую тактику применять. Но курский клуб показал – в этом розыгрыше они могут закрыться от любого соперника. А резкая контратака – их конек.

Путь «Авангарда» к финалу 1/32 финала Динамо Брянск – Авангард — 0:1 (0:0)

0:1 – Коробов (51). 1/16 финала Авангард – ЦСКА – 1:0 ДВ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

1:0 – Коробов (114, с пенальти). 1/8 финала Тамбов – Авангард – 0:2 (0:0)

0:1 – Скворцов (59, в свои ворота), 0:2 – Федчук (85). 1/4 финала Амкар – Авангард – 0:0, по пен. – 6:7

1:0 — Занев, 1:1 — Коробов, 2:1 — Гащенков, 2:1 — Гоцук (мимо), 2:1 — Сиваков (сейв), 2:2 — Дашаев, 3:2 — Бодул, 3:3 — Синяев, 4:3 — Нигматуллин, 4:4 — Гурфов, 4:4 — Комолов (мимо), 4:4 — Никитин (сейв), 5:4 — Оланаре (5:4), 5:5 — Митасов, 6:5 — Баланович, 6:6 — Нетфуллин, 6:6 — Идову (сейв), 6:7 — Тлупов. 1/2 финала Авангард – Шинник – 1:0 (0:0)

1:0 – Киреев (79). Финал «Тосно» — «Авангард» состоится 9 мая на «Волгоград Арене».

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт ФК «Авангард» Курск