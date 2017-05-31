Аукционный дом. Семь предметов, олицетворяющих сезон Бундеслиги

«Бавария» в 27-й раз выиграла серебряную салатницу чемпиона Бундеслиги. «Боруссия» в 4-й раз завоевала кубок страны, но немецкий клубный футбол в сезоне-2016/17 ассоциируется и с другими предметами. «90 минут» называет семь вещей, которые войдут в виртуальный музей футбольной Германии.

1. Маска Обамеянга. В дортмундской «Боруссии» очень любят празднования в стиле американских комиксов, и вдвойне приятно, когда тебе за это еще и платят. Так подумал Пьер-Эмерик Обамеянг — главный фетишист немецкого клуба. Габонский форвард уже был Бэтменом и Человеком-пауком, однако празднование гола в ворота «Шальке» в рурском дерби (1:1) оказалось для нападающего злополучным. Из-за конфликта интересов технического спонсора «Боруссии» Puma и производителя маски Nike игрок был оштрафован клубом на 50 000 евро.

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Эта история не помешала Обамеянгу стать главным героем «Боруссии» Д в этом сезоне. Форвард получил «Золотую пушку» лучшего бомбардира Бундеслиги (31 мяч), сместив с пьедестала самого Роберта Левандовски из «Баварии». И именно Обамеянг стал автором победного гола в ворота франкфуртского «Айнтрахта» в финале Кубка Германии (2:1). Скорее всего, габонец покинет Дортмунд этим летом, на нападающего объявлена настоящая охота клубами с китайскими владельцами.

2. Чемпионская форма «РБ Лейпциг». По окончании десяти туров «РБ Лейпциг» начал продавать в фан-магазине футболки, посвященные чемпионству в сезоне-2016/17. Команда из Восточной Германии знатно пошумела благодаря этой акции, а уровень ненависти к ней среди болельщиков из западной части страны существенно вырос. «РБ» — однозначно главное открытие этого сезона Бундеслиги. Команде нет и десяти лет, а она уже вышла в первую лигу, а в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. На перспективу «Лейпциг» можно назвать именно тем клубом, который способен реанимировать интригу и свергнуть самодержавие «Баварии» в лиге. Но до этого времени «РБ» следует набраться опыта и повзрослеть, а пока мюнхенцы могут спать спокойно и с натянутыми улыбками выигрывать чемпионат.

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3. «Брецели благодарности». В середине сезона у «Баварии» все было не так радужно. Новички Бундеслиги вышли на первое место и не пускали самый титулованный клуб на законное место. На помощь мюнхенцам пришел «Ингольштадт», обыгравший «РБ» и лишивший его лидерства. Руководство «Баварии» не оставило это без внимания: председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге лично отвез фирменные колбаски и брецели в Ингольштадт в знак признательности за победу над прямым конкурентом. В результате «Бавария» больше никого не пустила на пик таблицы и выиграла 27-е чемпионство в истории клуба и пятое подряд. Назвать успешным сезон мюнхенцев вряд ли возможно, все-таки «Бавария» была нацелена на победу в Лиге чемпионов, но уступила в ¼ финала «Реалу» с общим счетом 3:6. Однако сейчас мюнхенцы переживают обновление команды: ветераны Филипп Лам и Хаби Алонсо проводили последний сезон в карьере, а на смену им пришли молодые игроки, которым и предстоит вернуть «Баварии» звание лучшего клуба Европы.

4. «Очки» Модеста. Антони Модест — один из ключевых игроков «Кельна», футболист, способный самостоятельно решить исход матча. Француз вывел «козлов» в Лигу Европы. Он забил 25 мячей и отдал три передачи за сезон, а его фирменное празднование с жестом, изображающим эмодзи в очках, стало невероятно популярным. Форвард настолько любит его, что решил использовать и в реальной жизни. И получилось. Теперь вся футбольная Германия ассоциирует его с этим смайликом. «Кельн» во главе с Модестом сыграет в еврокубках впервые за 25 лет. Подобному успеху удивился даже Алекс Фергюсон: «В «Кельне» был создан хороший фундамент. Эта команда напоминает мне своей целостностью прошлогодний «Лестер».

5. Красное пальто Юлиана Нагельсманна. Главный тренер «Хоффенхайма» — самый молодой и перспективный специалист не только в Бундеслиге, но и во всей Европе. И Нагельсманну нравится быть в центре внимания. Он приехал в Мюнхен на полуфинал Кубка Германии между «Баварией» и «Боруссией» Д в красном пальто — в цвет формы хозяев поля. Мюнхенцы не против прибрать к рукам немца после ухода Карло Анчелотти, «Байер» видит в Юлиане отличного кандидата на свободный пост тренера, а Йоахим Лев и вовсе уверен, что однажды Нагельсманн возглавит сборную Германии. Однако пока 29-летний тренер из «Хоффенхайма» никуда не собирается: впереди первая в истории клуба Лига чемпионов и возможность доказать, что успех «деревенских» не закончится по истечении одного сезона.

6. Покерные фишки Макса Крузе. До 2017-го главным хулиганом Бундеслиги был Кевин Гросскройц. Однако немец доигрался и был исключен из системы «Штутгарта». Теперь самый плохой парень Германии — Макс Крузе, любитель азартных игр, драк, девушек и шоколадной пасты, запрещенной для футболистов. Из-за этого набора Йоахим Лев отказался вызывать Крузе в сборную. Теперь путь в национальную команду для Макса закрыт. Однако дела в «Вердере» у него обстоят куда лучше. Вместе с главным тренером «музыкантов» Александром Нури Крузе позволил клубу из Бремена взлететь на былые высоты. Команда забивает очень много, сам Крузе 13 раз поразил ворота соперников уже в этом году. Форвард не останется в «Вердере», за ним следят «Боруссия» Д и ряд китайских клубов, способных платить огромные деньги и обеспечить Макса пожизненным запасом шоколадной пасты.

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7. Красная карточка «Вольфсбурга». Полузащитник «Вольфсбурга» Луис Густаво в матче 31-го тура установил рекорд по количеству удалений в Бундеслиге. Бразилец заработал их восемь штук. Иронично, что его клуб тоже почти в шаге от того, чтобы отправиться в подтрибунное помещение под названием «Вторая Бундеслига». Команда, пару лет назад становившаяся грозой всего чемпионата, теперь вынуждена играть стыковые матчи на вылет. Сейчас «Вольфсбург» еле жив. Его, как бурлак на Волге, продолжает тянуть лишь Марио Гомес. Форвард почувствовал вторую весну и начал снова забивать. На больной «Вольфсбург» очень тяжело смотреть: «волки» нуждаются в «лечебном подорожнике», способном вернуть силы.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press, официальный твиттер «Ингольштадта», официальный твиттер «РБ Лейпциг»