Анчоус под соусом. Кто поднял «Малагу» со дна

Еще недавно смотреть на игру «Малаги» было мучительно больно. В 16 матчах — лишь одна победа, «анчоусы» шли по графику безнадежного аутсайдера. И тогда в их составе нашелся игрок, взявшийся реанимировать команду. Сейчас Сандро Рамирес настолько важная фигура для «Малаги», что даже главный тренер «анчоусов» готов отдать ему часть своей зарплаты, чтобы сохранить его в клубе.

«Барселона» имела право продлить контракт с Сандро еще на один год, однако мы решили этого не делать и дать ему возможность уйти свободным агентом», — заявил в мае прошлого года спортивный директор каталонцев Роберто Фернандес. С тех пор Рамирес не раз давал повод «сине-гранатовым» сожалеть о принятом решении.

В столицу Каталонии нападающий перебрался в 14-летнем возрасте. К тому моменту он уже наколотил больше двухсот мячей в академии «Лас-Пальмаса». В «Ла Масии» его научили быть более разносторонним игроком, комфортно чувствующим себя на флангах атаки и при необходимости готовым отработать в защите. После пары успешных сезонов в «Барселоне Б» Луис Энрике начал привлекать Сандро к играм за основную команду. На старте сезона-2014/15, пока Луис Суарес отбывал дисквалификацию, он начал играть регулярно, забил несколько важных мячей. Но с возвращением уругвайца на его шансах заполучить место в обойме каталонцев был поставлен крест.

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Рамирес мог покинуть «Барселону» еще перед стартом прошлой кампании. Однако из-за запрета на подписание новых игроков каталонцы убедили футболиста задержаться в команде. Поначалу ему даже выделяли игровое время, в том числе в матчах Примеры и Лиги чемпионов. Но во второй половине сезона Сандро был нечастым гостем в заявке «сине-гранатовых», проведя в сумме лишь 90 минут в двух кубковых матчах.

В июле прошлого года Рамирес заключил соглашение с «Малагой» до лета 2019 года и стал настоящей находкой для андалусийской команды. Его точные удары помогли «анчоусам» одержать важные домашние победы над «Эйбаром», «Атлетиком», «Спортингом» и «Депортиво». Сандро никогда не стоит на месте, постоянно находится в движении, нацелен на ворота и обладает поставленным ударом с обеих ног. Но главным его достоинством можно назвать мастерское исполнение стандартов, в чем лично убедились «Севилья», «Атлетико» и «Депортиво». В этом сезоне на его счету 5 голов, забитых из-за пределов штрафной площади: больше только у Месси.

В декабре стартовала затяжная неудачная серия «Малаги», по ходу которой они вылетели из национального Кубка, а в январе потеряли Рамиреса из-за травмы. Вернувшись на поле в марте, ему хватило всего нескольких игр, чтобы набрать прежнюю форму и начать вытягивать андалусийцев из болота. С начала апреля «Малага» одержала 6 побед в 7 матчах, в которых Сандро настрелял 7 голов, огорчив «Валенсию», «Севилью» и «Барселону». После игры с каталонцами футболист подвергся критике со стороны бывших одноклубников за празднование забитого гола. Луис Суарес даже посоветовал ему не забывать руку, которая его кормила, на что испанец ответил: «Теперь меня кормит «Малага».

Сандро успел привлечь внимание клубов калибра «Севильи», «Тоттенхэма» и «Эвертона», а представители «Вильярреала» уже выходили на связь с форвардом. Особенно ценным активом его делает невысокий ценник: около 4 млн евро. «Я бы даже был готов отдать Сандро часть своей зарплаты, если бы это помогло удержать его в команде, но мне нужно на что-то кормить своих детей», — заявил главный тренер «Малаги» Мичел.

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Несмотря на разногласия с бывшими одноклубниками из «Барселоны» и неопределенность с будущим, у Рамиреса еще остается важная цель на концовку сезона: «Последний матч сезона мы играем против «Реала». Только бы до того момента вопрос чемпионства все еще не был решен! Я очень надеюсь забить в этом матче гол или, по крайней мере, помочь «Малаге» победить. И тогда «Барселона» смогла бы стать чемпионом Испании».

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, официальный сайт «Малаги»