Александр, второй и третий. Илья Казаков — о лучших игроках чемпионата России

У меня пока нет прямого ответа на вопрос, кто же лучший на сегодняшний день игрок чемпионата России. Однако могу назвать три фамилии: Кокорин, Промес и Джикия. И объяснить, почему именно они.

Давным-давно была такая история: Александр Кержаков, юная звезда «Зенита», стал едва ли не самым популярным человеком в клубе, а то и в российском футболе в целом. Он красиво начал, много и заслуженно услышал после этого о своем таланте – и, как часто бывает, завяз в ранней и мощной популярности. Выпустил автобиографию «До 16 и старше». Поучаствовал в съемках клипа. Но перестал забивать в прежних и ожидаемых масштабах. Настолько, что возник вопрос: а нужен ли он «Зениту»?

Беседу по перевоспитанию доверили Константину Сарсании, впервые тогда начавшему сотрудничать с «Зенитом» в качестве главного идеолога спортивной линии развития клуба.

Сарсания позже вспоминал в интервью, как он сел за стол переговоров с подопечным и сразу сказал, что Александр — суперзвезда, что книга, клип и прочие признаки светской жизни – это прекрасно.

Но проблема в том, что форвард не забивал уже черт знает сколько, и надо браться за ум.

Когда я смотрю на перевоплощение тезки Кержакова Кокорина, поразившего своей результативностью на старте этого сезона, то первым делом вспоминаю эту историю. Идея закрепить за Александром Вторым позицию в центре атаки не нова: так Кокорин играл в «Динамо» у Станислава Черчесова, в этом качестве Фабио Капелло видел нападающего в сборной России, но и в одном и в другом случае подобной результативности не было. Можно, конечно, предположить, что Кокорин возмужал и дорос до статуса суперзвезды – известно, что в России люди взрослеют позже, чем в других странах.

На Евро-2012, первом турнире зенитовца, он находился в статусе юного дарования и не имел возможности проявить себя, в том числе и из-за травмы, хотя ему на тот момент было уже 22 года. Сейчас Кокорину 27, стало быть, у него впереди еще лет пять, не больше, если оценивать по высшему разряду. Пора что-то сделать, если мотивация стать лучшим никуда не ушла.

В конце весны, когда стало понятно, что Кокорин, скорее всего, не попадет в итоговую заявку сборной на Кубок конфедераций, я в поисках ответа на вопрос, что случилось, поговорил со многими. Тренерами, игроками, агентами, журналистами. Каждый начинал рассуждать с комплиментов игроку за доставшийся ему талант и каждый заканчивал мысль, сетуя на его легкомыслие. Слишком много дано, слишком много дается легко там, где другие пашут до седьмого пота и все равно не могут приблизиться даже на шаг к этому уровню. И те, кто выходил в главные люди нашего футбола за счет трудолюбия, говорили о себе: может быть, футболистами мы и не стали, но спортсменами были настоящими. Заставляя переворачивать эту фразу по отношению к Кокорину с ног на голову.

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Спортсмен – это тот, кто всегда играет через не могу. Тот, кто может терпеть. Тот, кто справляется с прессингом, особенно когда в него не верят. И тот, разумеется, кто стабильно дает результат. Кокорин, к его чести, ни разу в своих редких интервью, да и в обычных жизненных разговорах не сбился на тон обиженного на других человека. За те годы, что довелось видеть его в сборной вблизи, не припомню момента, когда бы он злословил.

Если не получалось – расстраивался. А если не расстраивался – молчал и улыбался. Отчего казалось, что он постоянно в каких-то раздумьях.

Капелло, кстати, был от него без ума. Пытался поспособствовать трансферу в крепкий иностранный клуб, имея цель вырастить из форварда для сборной более крепкого игрока, играющего в более сильной конкурентной среде. Не срослось ни разу: то клуб вел себя не до конца понятно, то окружение игрока не устраивали предложенные финансовые условия.

И вдруг – это лето! И такая результативность, взявшаяся не из ниоткуда, а выглядящая совершенно заслуженной. Кокорин играет с самого начала сезона так, что вроде бы нет никаких сомнений, кто лучший игрок российского чемпионата-2017/18.

Но у меня все равно есть вопрос, связанный с ролью Промеса для «Спартака». Дело даже не в тех же шести голах голландца, что и у Кокорина. Дело во влиянии его на команду. Не на результаты, а именно на команду. Люди из «Спартака» уверяли меня в прошлом, чемпионском, сезоне, что Промес – не легионер. Что он совершенно русский по духу, по характеру. Не жадный, легкий, светлый и, что самое важное, – самоотверженный. Рассказывали истории, как Промес говорил медицинскому штабу: «Если есть шанс сыграть вопреки боли, на уколах – я буду играть».

Рассказывали, как он вел себя в раздевалке, объединяя легионеров, связывая их с русскими игроками в единое целое, помогая тем самым Реброву с Глушаковым. И неизменно забивал, таща на себе команду. Не он один, разумеется. В прошлом сезоне не было в «Спартаке» тех, кто не тащил. Тащит Промес «Спартак» и сейчас. Он и Джикия – в большей степени, чем остальные. Их троих вместе с Кокориным я бы сейчас и рискнул назвать лучшими игроками чемпионата после первой трети.

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И вроде бы следует на первое место моего рейтинга поставить Кокорина, затем Промеса и уже потом Джикию. Но все чаще слыша от разных футбольных людей фразу: «Промес давно перерос уровень чемпионата России», я думаю, можно ли эти слова применить сейчас и к двум другим героям сезона. И, если честно, не нахожу ответа.

Текст: Илья Казаков

Фото: Global Look Press

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»