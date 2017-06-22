Александр Кокко: «Звезда сборной Австралии – Тим Кэхилл, а надежда – Аарон Муй»

Александр Кокко в раннем детстве уехал из России в Финляндию. Там он стал футболистом, выступал за молодежную сборную, а потом отправился покорять Австралию. В интервью «90 минут» нападающий сделал несколько прогнозов на выступления сборных России и Австралии в Кубке конфедераций.

Тактика, Кэхилл и змея

– Главное, что надо знать об австралийском футболе, – это…

– …он повыше финского на один уровень, потому что тут много классных возрастных игроков и легионеров. Отличные стадионы и поля. Если в Финляндии искусственные газоны, то тут настоящие. Мне понадобился месяц, чтобы привыкнуть к натуральному покрытию. Как будто заново учился играть. Смешно.

– А еще?

– Лига закрытая, никто не вылетает. Австралийский футбол развит физически: тут много бегают, часто подключают к игре вратаря, несмотря на то что иногда футболистам не хватает техники. В Европе стараются так не рисковать.

– Над каким тактическим элементом работают тренеры в австралийской лиге?

– Через две недели после моего перехода в «Ньюкасл Джетс» оттуда выкинули главного тренера, который вроде бы что­-то не поделил с владельцем. Но до этого, как мне рассказывали, он весь сезон тренировал игру между голкипером и защитниками. Это совсем нетипично для меня. В Финляндии больше внимания уделяли командному прессингу, длинным передачам, но никогда не играли через кипера.

– Вашей команде такая тактика не помогла. «Ньюкасл» завершил год на последнем месте.

– Ага. У нас тренер, который до этого работал с молодежью, но не тренировал взрослые команды, очень бесился. Здорово ругался из­-за этого.

– Кто самый сильный футболист в чемпионате Австралии?

– Я пока не всех знаю, но одного великолепного спортсмена могу выделить. Я говорю про Тима Кэхилла из «Мельбурн Сити». Классный футболист! В Австралии он, как в Финляндии Яри Литманен – легенда! Один из самых сильных, против которых приходилось играть. Вообще я как-­то, когда в молодежной сборной выступал, играл против немцев. На воротах – Нойер, в поле – Марин, Озил, Боатенг. Ух! Но Кэхилл все равно выделяется.

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– В Австралии очень трудно привыкнуть к солнцу: можно легко сгореть.

– Мне повезло, я ни разу не сгорел. Моим родным и друзьям – нет. Перед тренировкой, кстати, мажемся специальными кремами, чтобы не было ожогов. Это обязательное мероприятие. Если с 9 до 11 утра не воспользуешься кремом, то сгоришь моментально.

– На тренировочное поле животные приходят?

– Видел только змею. Наша база расположена рядом с лесом. Из него и приползла змея. Вроде бы неядовитая была. Как меня увидела, так сразу же уползла обратно.

– А актеры и известные артисты посещают футбольные матчи?

– У нас маленький клуб и маленький город (Ньюкасл. – Ред.), поэтому вряд ли. Вообще на матчи тут ходит не так много болельщиков, потому что футбол – не самый популярный вид спорта. Он значительно уступает регби, австралийскому футболу и крикету. Так что не думаю, что знаменитости приходят на стадион. Хью Джекмана точно не видел.

– Наверное, в Австралии клубы с фанатами лучше сотрудничают, чем в Финляндии.

– Я тоже так думал, когда уезжал из Финляндии. Но нет. Проблема в том, что у нас не самый популярный клуб. На наши домашние игры ходят максимум 8–9 тысяч человек. Тех, кто реально поет и поддерживает команду, тоже немного. Беспорядков никогда не бывает. Зато тут все чересчур спокойно, профессионально. Болельщики, кстати, нас даже больше поддерживали, чем ругали. Даже несмотря на то, что мы провалили сезон.

– Игроки хотят остаться в австралийских клубах, раз тут все так профессионально?

– Нет, они очень стремятся в Европу. Неважно, первая или вторая лига. В Австралии ребята понимают, что там совсем другой уровень команд, игры, против тебя выходят более сильные соперники. Для них это замечательный вызов. А еще в Австралии многие даже снега-­то не видели. Меня парни постоянно спрашивают про футбол в Финляндии, зарплаты и климат.

«Крестовский», Муй и Кокорин

– Австралийцы в курсе, что в России все не так профессионально? Новый стадион «Крестовский» вроде сдали, но все равно будут переделывать к чемпионату мира.

– Это просто смешно! Серьезно. Я понимаю, что люди себе в карманы деньги забирают. Но куда столько-­то? В Австралии просто невозможно такое представить: чтобы так все нагло происходило! Тут, в принципе, могут задержать строительство какого-­нибудь объекта, немного увеличить цену. Но не в таких же масштабах!

– Чего местные ждут от выступления своей сборной на Кубке конфедераций?

– Я даже не знаю, что они думают. Все слишком тихо, мало обсуждений. Думаю, вряд ли австралийцы ожидают многого от своей сборной. Для местных будет большим удивлением, если их команда далеко пройдет на Кубке конфедераций.

Кубок конфедераций-2017. Представление участников. Группа B. Сборная Австралии

– Кто считается главной надеждой сборной Австралии?

– Аарон Муй, который принадлежит «Манчестер Сити». Он прошлый сезон провел в Чемпионшипе, в «Хаддерсфилде», забил 4 мяча в 48 матчах. Болельщики считают его главной звездой и надеждой сборной Австралии. Думаю, он пригодился бы «Сити».

– У Австралии получится показать хороший результат на Кубке конфедераций?

– У австралийцев английский менталитет. То есть они будут бороться до конца. Другое дело – получится ли у них. А кто в группе у России? Новая Зеландия, Португалия и Мексика. Это такая компания, которую можно пройти. Новозеландцев надо драть.

– Футболисты нашей сборной заявляют, что хотели бы выиграть турнир.

– Знаю, что Россия пытается задействовать молодых игроков. Кокорина же тоже убрали? Он в последнее время не очень хорошо играл. Я не могу понять: Россия – большая страна, а сильных футболистов найти не могут. Уже легионеров натурализовывают. Вообще сложно что-­то предсказать. Россия играет дома. Может, хоть свои трибуны помогут. Хотя для достижения успеха еще нужно подобрать правильную тактику. Но Россия – совсем не фаворит Кубка конфедераций.

Договорные матчи, замбийцы

– Как так получилось, что вы перелетели весь земной шар – от Финляндии до Австралии? Только ради футбола?

– Моему агенту позвонил его знакомый из Австралии, который сказал, что нужен хороший, крепкий нападающий. Так и получилось. Эта лига показалась мне достаточно привлекательной. Да и разница с финским футбола по уровню не такая уж и большая.

– Кроме Австралии были другие варианты?

– Вы, наверное, спросите про Россию? Скажу сразу: нет, с исторической родины давно не звонили. Я даже не помню, когда последний раз был максимально близок к переезду туда. Наверное, лет в двадцать. Но там случилась странная история с паспортом: у меня его не было. Скучаю по России, если честно, часто гоняю сюда.

– Мне говорили, что в финском футболе много силовой борьбы, но мало техники и смысла. Все так?

– Маленькие страны, такие как Финляндия и Исландия, никогда не догонят Испанию и Италию в плане техники. Но в Финляндии все­таки есть игроки, которые стараются обыграть соперников финтами. Вообще, если оценивать команды, то да, в Вейккауслиге больше силовой футбол, стараются брать «физикой».

– Не очень большое количество техничных футболистов – первый недостаток чемпионата Финляндии. Второй – договорные матчи?

– Не уверен, что в Лиге есть такое. В низших дивизионах – да, ежегодно выплывают по одному­-два подозрительных матча. Хотя в 2011­-м поймали организатора договорных игр. Насколько мне известно, его отправили в Венгрию, и он начал работать с полицией. Тот организатор открывал такие секреты этого бизнеса, о существовании которых Федерация футбола просто не могла знать.

– Чаще всего в «договорняках» замешаны легионеры – хотят заработать больше.

– Не знаю, возможно. У меня есть свои истории, связанные с иностранными игроками. Первая – они как-то прикольнулись над вратарем, который сейчас в ирландском «Шемрок Роверс». Надели ночью маски и пошли его пугать. Тогда могло произойти много чего, чуть не завязалась драка, но вратарь вовремя увидел знакомые часы. Я бы поубивал битой или ножом этих шутников.

– А вторая?

– Как­то к нам приехала из Замбии пара футболистов. Работники клуба помогли им обустроиться, привезли электрическую плиту. А замбийцы не умели ею пользоваться. Они просто обкладывали духовку дровами, поджигали их и жарили там еду.

– Какой ад!

– Это не самый большой прикол. В Финляндии как-­то тренера по интернету выбирали. То есть свое резюме мог прислать какой-­нибудь болельщик, смотрящий футбол исключительно по телевизору. Но выбрали в итоге пожилого шведского тренера, который давно не работал с командами и комментировал футбол по ТВ.

Финский Месси, зарплаты в Вейккауслиге

– Кто кумир у болельщиков сборной Финляндии?

– Вратарь «Франкфурта» Лукаш Градецки. Я думаю, он.

– В «Байере» играет Йоэль Похьянпало. Его не любят?

– Он забил шесть голов в этом сезоне в Бундеслиге за 180 минут. Отличный парень! Но его не признают потому, что он не играет постоянно.

– Если бы какой­-нибудь россиянин забил много голов в Германии за такое время, то его назвали бы русским Месси.

– Ха­ха­ха! Не, все просто злятся на то, что у него не так много игровой практики. Никого не интересует, сколько он забил за 180 минут. Финны рекомендуют Похьянпало сменить команду, чтобы он попадал в стартовый состав почаще.

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– Как-­то совсем не укладывается в голове.

– Знаете, в футболе очень важную роль играет везение. Теему Пукки (нападающий сборной Финляндии. – Ред.) играл совсем мало времени, но много забивал, провалился в «Шальке», в «Селтике». Но в Дании он стал лучшим бомбардиром. Может, и этому повезет, если сменит команду.

– Может, не хватает мастерства? В Финляндии футбол – это больше хобби, а не работа.

– В Финляндии всего 5–6 команд, где состав укомплектован хорошими игроками. Остальным тяжеловато конкурировать, за них играет молодежь. Так что вполне возможно. Лично мне везло: я всегда находил нормальный контракт, и мне не нужны были дополнительные заработки.

– Что в Финляндии значит фраза «нормальный контракт»?

– Когда не нужно дополнительно где­-то работать. Если у команды бюджет на зарплаты футболистов составляет полмиллиона евро, то эта сумма распределяется между восемнадцатью игроками. Если сложно, зарплата – двадцать тысяч евро в год. На полторы тысячи «грязными», считайте, можно спокойно прожить месяц, позволив себе хорошо питаться, новые айфоны.

– Вы больше финн или русский?

– Хороший вопрос. По идее, я был и всегда остаюсь русским. Но я вырос здесь, меня никто не напрягал. Мне кажется, что у меня финский менталитет.

– Это как?

– Хороший спокойный парень, который слушается тренера, не ввязывается в передряги, выполняет обязанности, думает о работе.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»