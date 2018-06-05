Александр Кержаков открыл KFC BATTLE FEST в Санкт-Петербурге

Фестиваль спорта KFC BATTLE FEST, который прошел в Санкт-Петербурге 2 июня, собрал более 1500 человек. В борьбе за путевку на Суперфинал международного молодежного проекта KFC BATTLE приняли участие лучшие молодежные команды по футболу и стритболу из Санкт-Петербурга, Твери и Ярославля. 22 июля в Москве победители региональных финалов сразятся за главный приз — путешествие в Европу.

Одно из самых ярких молодежных спортивных событий года объединило на своей площадке звезд российского спорта, популярных блогеров, общественных деятелей и самых активных молодых людей. В программу фестиваля вошли региональные финалы Чемпионатов KFC по футболу и стритболу. В турнире приняли участие мужские и женские любительские команды из Санкт-Петербурга, Твери, Ярославля, Иваново и Конаково в возрасте от 14 лет.

При участии Наставника Чемпионата KFC по футболу и экс-игрока «Зенита» Александра Кержакова, финансового директора Yum Brands Russia (KFC) Илья Федосова и заместителя председателя Комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Низами Мамишева пошла торжественная церемония открытия KFC BATTLE FEST.

За 7 лет работы масштаб KFC BATTLE увеличился многократно: в этом году участниками и гостями мероприятий станут более 250 000 человек из России и стран СНГ. Помимо традиционного спортивного направления в проекте второй год открыта регистрация на творческие батлы. В числе новинок сезона 2018 – киберспорт, фотография и волонтерство. Мы постоянно работаем с молодыми людьми и точно знаем, что им нужно. Мы гордимся, что бренд KFC помогает ребятам развиваться, добиваться признания и становиться успешными», — рассказывает Илья Федосов.

Весь день на площадке KFC BATTLE FEST шли соревнования по футболу и стритболу. В турнире в том числе приняли участие спортсмены из общества глухонемых.

В число победителей регионального финала Чемпионатов KFC вошли команды из Санкт-Петербурга. Призы распределились следующим образом:

Чемпионат KFC по футболу (юноши 14-16 лет): I место – «Таврик»; II место – ФК «ДимТим»; III место – ФК «Кабаны».

Чемпионат KFC по футболу (юноши 17+): I место – «Форд Мотор Компани»; II место – ЛФК «Дружба»; III место – Mafia.

Чемпионат KFC по футболу (девушки): I место – «Славатор»; II место – РГПУ им. Герцена; III место – Neptune.

Чемпионат KFC по стритбол (юноши): I место – «Hydra»; II место – ГУТИД; III место – Splash Fathers.

Чемпионат KFC по стритбол (девушки): I место – ГУТИД; II место – «Черные медведи – Политех»; III место – «Черные медведи».

Участвуйте сами и приходите болеть за своих друзей!

22 июля победители регионального финала Чемпионата KFC по стритболу и мужского турнира Чемпионата KFC по футболу на Суперфинале в Москве сразятся за суперприз — путешествие в Европу от туроператора SUNMAR.

KFC BATTLE KFC BATTLE – уникальный международный проект, который не только поддерживает молодых людей в их стремлении жить активно, но и открывает реальные перспективы для достижения успеха и признания. Уличный спорт, популярная музыка и современные тренды дают возможность молодежи заявить о себе и показать, чего они стоят на самом деле. Масштаб проекта увеличивается с каждым годом: в этом сезоне он объединит сотни тысяч спортсменов-любителей, участников творческих конкурсов, зрителей и болельщиков.