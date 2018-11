Сладкие дыни. Прекрасная жена Роберто Фирмино — Ларисса

View this post on Instagram

COMPLETA! Assim você me tornou. Sem duvidas você foi a melhor surpresa em minha vida. Um furacão de energia, emoção, amor e carinho. Do maior choro ao maior sorriso, da maior reina a maior alegria. É incrível como tão pequena com uma personalidade tão única, 8 ou 80. Eu não sei explicar o que sinto, mas apenas dois sentimentos me definem, amor e gratidão! Eu só sei agradecer a Deus por ter me enviado vocês, e a única coisa que peço a ele é saúde, nada mais! Eu te amo mais que tudo minha pequena, e de mãos dadas com você quero viver minha vida inteira. Feliz 2 aninhos ❤️