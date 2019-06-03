Предательство, пиар и ЛГБТ. Как Антуан Гризманн губит свою мечту

В середине мая нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн объявил о своем уходе из клуба. Француз намеревался перейти в «Барселону», куда отказался переезжать еще год назад, но все пошло не по плану. Футболисту припомнили его эгоистичное поведение прошлым летом, а усугубили ситуацию его неоднозначные высказывания на тему ЛГБТ в футболе. И теперь игрок тонет в потоке ненависти и судорожно ищет пути выхода из сложившейся ситуации.

Неожиданное расставание

Этот сезон был явно ужасным как для фанатов «Атлетико», так и для самого клуба. Команде не удалось пробиться в домашний финал Лиги чемпионов. Успехов не было и на внутренней арене: в кубке страны «Атлетико» прекратил участие еще после 1/8 финала, вылетев от «Жироны», а чемпионство вновь ускользнуло прямо из-под ног. Болельщики явно ждали большего после победы в Суперкубке УЕФА на старте сезона. И вот под конец всего этого кошмара пришла неприятная новость для всех «кольчонерос». Команду решила покинуть ее главная звезда — Антуан Гризманн. По этому поводу он даже записал специальное видеобращение к болельщикам.

.@AntoGriezmann : "Han sido cinco años increíbles; muchas gracias por todo, os llevo en el corazón". pic.twitter.com/9XorY05u1T — Atlético de Madrid (@Atleti) May 14, 2019

По словам Гризманна, ему было непросто принять это решение, и его главной целью было дарить радость болельщикам: «Это были незабываемые пять лет. Всем огромное спасибо, вы навсегда в моем сердце». Хотя чуть позже стало известно, что на видео настоял сам клуб. Руководство не хотело, чтобы Гризманн вновь объявил свое решение с помощью людей, не связанных с «Атлетико». Так было год назад, когда в документальном фильме защитника «Барселоны» Жерара Пике о французском футболисте Антуан объявил о том, что остается в клубе.

О решении Гризманна высказался сам президент «Атлетико» Энрике Сересо: «Я не просто расстроен, а разочарован. Я думал, что у Антуана большое будущее в «Атлетико» – c большими титулами и победами. Проблема в том, что каждый думает по-своему. Я и болельщики «Атлетико» уважаем его решение и желаем ему удачи».

А вот главный тренер команды Диего Симеоне провожал его более трогательными словами: «В первую очередь я благодарен футболисту, который был с нами. У меня для него только слова благодарности. Я люблю Гризманна как человека. Я сказал ему то, что думаю, с любовью и нежностью. Это останется между нами. Мы будем искать игрока, который станет Гризманном в будущем».

Защитник ЛГБТ

Пока СМИ активно освещали уход Гризманна из «Атлетико» и предвкушали его переход в «Барселону», сам француз сконцентрировался на активистской деятельности, решив бороться за права представителей ЛГБТ. Сначала в интервью L´Equipe Антуан просто рассказал о своем отношении к гомосексуализму:

«Я буду гордиться одноклубником, если кто-то признается в этом публично. Думаю, что это может открыть двери для других. Если его будут критиковать за каминг-аут, а критики будут всегда, мы поддержим его, чтобы он гордился собой и был счастлив. У каждого человека свои вкусы, будь то в личной жизни или в увлечениях. Нужно постараться помочь человеку, который говорит об этом, а не критиковать и не оскорблять его»

Затем его понесло. Уже другому французскому изданию Гризманн рассказал о том, что гомофобия – преступление, но ни в коем случае не мнение:

«Футбольные стадионы – не самые гостеприимные места для гомосексуалистов. Бывает, что поют гомофобные песни. В наши дни это неприемлемо. Я думаю, что требуется много мужества, чтобы совершить каминг-аут. Если гей-футболист захочет совершить каминг-аут, может, не все футболисты сборной Франции будут на его стороне, но я буду. Надо об этом говорить, надо повторять, что гомофобия – это не мнение, а преступление. И теперь, если игрок произнесет гомофобные оскорбления на поле, думаю, я остановлю матч. Ситуация должна измениться»

Издание, которому Гризманн решил поведать обо всем этом, называется Têtu. Чтобы было коротко и ясно, это французский ЛГБТ-журнал. Его редактор Ромен Баррель связывался со многими игроками сборной Франции, но только Антуан Гризманн согласился дать интервью, причем мгновенно. Наверное, поэтому игрока поместили на обложку журнала. Материал с самим Антуаном назвали «Гомофобия в футболе – хватит!».

Nouveau TÊTU.

En vente dès mercredi. pic.twitter.com/Mw3Fnodc5k — TÊTU (@TETUmag) May 21, 2019

Непрошеный гость

Пока Гризманн защищал ЛГБТ, «Барселона» задумалась о правомерности его трансфере. Нужен ли действительно француз клубу? А ведь поначалу никаких проблем не было. После ухода Антуана из «Атлетико» стало известно, что отступные за игрока снизились с 200 млн евро до 120, которые вначале «Барсу» не смутили. Причем 24 млн должны перейти «Реал Сосьедаду», за который ранее выступал нападающий. А зарплата Антуана составила бы 17 млн евро в год.

И все же возникли некоторые проблемы. Каталонцы все-таки решили продать часть игроков, чтобы средств хватило не только на покупку Гризманна, но и на трансфер защитника «Аякса» Маттейса де Лигта. «Барса» была готова отпустить Филипе Коутиньо (примерно за 100 млн евро), Ивана Ракитича (за 50 млн евро), Самюэля Умтити (за 40 млн евро). Кроме того, Гризманна в команде не хочет видеть множество фанатов «Барселоны». Причиной этому как раз может служить цена за игрока, которая, по мнению многих, завышена.

Тревогой для самого Антуана может послужить отношение к нему в команде. Хоть главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде и ждет француза в своем коллективе, то вот игроки клуба, напротив, настроены не слишком дружелюбно. Во-первых, футболистам «сине-гранатовым» не понравилось то, что устроил игрок прошлым летом, отказавшись переходить в «Барселону» и устроив из этого шоу. Кроме того, лидеры «блаугранас» уверены, что Гризманн не пригодится клубу не только как человек, но и как футболист.

Игрок поставил себя в трудное положение, уже объявив об уходе из «Атлетико». Совсем недавно «Барса» заморозила трансфер Гризманна, так как француз перестал быть приоритетной целью. Мало того, переход француза может стать большой проблемой для «Барселоны». Все из-за переговоров клуба с игроком в ноябре и предварительного контракта, подписанного в марте еще до вылета «Атлетико» из ЛЧ. Эта новость привела в ярость руководство «кольчонерос», ведь контракт с французом был рассчитан до 2023 года, следовательно, он не имел права вести переговоров. Теперь «Атлетико» собирается подать жалобу в суд на «Барселону», а Гризманну, похоже, придется искать другой клуб.

Прощай, Испания

Даже если в испанских топ-клубах Гризманну и не будут рады, то ему всегда открыта дорога за границу. Претендентов на форварда там с избытком. Один из первых в очереди — «ПСЖ». Парижане обеспокоены ситуацией с нападающим Эдинсоном Кавани, который может покинуть клуб летом. Но французы быстро отказались от покупки Антуана, узнав о его желании остаться в чемпионате Испании и перейти в «Барселону».

Большую заинтересованность в Гризманне проявляет «Бавария». Мюнхен — один из самых роскошных вариантов для француза. Во-первых, стиль игры немцев подойдет самому Антуану. Контроль мяча и точные передачи – в этом вся «Бавария», в этом весь Гризманн. Кроме того, он не только сможет удержать мяч, но и в нужный момент совершить точный дальний удар. Во-вторых, «Бавария» — это пока что единственный клуб, согласившийся удовлетворить финансовые потребности Гризманна. Его зарплата в клубе будет составлять примерно 20 млн евро в год. Решение за самим Антуаном.

Интерес к Гризманну проявляют и в Англии. В частности, с представителями игрока связывался «Манчестер Юнайтед». Хотя во многом это была инициатива самих представителей нападающего из-за сложной ситуации с «Барселоной». Пока больше подробностей нет. Можно лишь вспомнить, что ранее «МЮ» уже хотел приобрести игрока. Кроме того, Гризманн вписывается в игру манкунианцев даже лучше, чем в игру «Баварии», ведь «красные дьяволы» как раз предпочитают дальние удары. Короткие передачи и игра через центр тоже входят в программу. Так что француз мог бы стать настоящим дирижером на «Олд Траффорд».

Даже если трансфер в «Барселону» не совершится, карьера Гризманна не окончена. Победитель ЧМ-2018 точно найдет себе новое место. Но сможет ли он вернуть уважение футбольных болельщиков, которое потерял из-за всех интриг? Придется сильно постараться.

Текст: Тимофей Поршнев

Фото: Global Look Press