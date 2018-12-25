Рождественская елка. Самые крутые костюмы звезд футбола

Автор: Роман Шлуинский 0

Вчера во всей Европе праздновалось Рождество. Некоторые футболисты смогли отметить праздник, а некоторым, как подопечным Маурицио Сарри, сделать этого не удалось. Но все же торжество прошло успешно. А многие игроки запомнились красивыми нарядами. Еженедельник «Футбол» собрал 10 лучших костюмов футбольных звезд.  

Дэвид Бекхэм

Экс-футболист поздравил всех с наступающим Рождеством почти без одежды: на нем были только рога. Удивительный костюм.

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Felice vigilia a tutti da parte nostra❤️

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Чиро Иммобиле

Итальянец встретил рождество с семьей, нарядившись в Санта Клауса. Жена — помощница, дети — эльфы. Выглядит очень круто!

Марио Манджукич

Как же в Рождество без свитера? Этот праздник хорват встретил именно в таком одеянии. Какой же крутой свитер! Но самое главное — желание Манджукича: «Дорогой Санта, даже если я мистер нехороший, можно мне такой же подарок?»

Пако Алькасер

Пако Алькасер сам не выбрал крутого костюма, но зато нарядил дочку в маленького Санту. Как же это мило!

Роберт Левандовски

А вот форвард «Баварии» выбрал изящный костюм. Роберт выглядит элегантно.

Карим Бельараби

Карим Бельараби отмечал Рождество с мамой. Оделся футболист просто: солнцезащитные очки и шапка Санты. Выглядит брутально.

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🎄Merry Christmas🎄

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Пьер-Эмерик Обамеянг

В АПЛ футболист блистает так же, как и его костюм на Рождество. Взгляните на его красивый наряд. Стоит отметить, что габонец отмечал этот праздник со всей семьей.

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Happy Christmas Eve from us all 🎄🍾

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Джейми Варди

Английский игрок отметил праздник без особого костюма. Но вся семья была в одинаковых рубашках, а сам Джейми Варди надел красную толстовку. Атмосфера здесь лучше нарядов.

Артуро Видаль

Чилиец в своем репертуаре. Он выбрал костюм байкера: футболка с черепом, кожаная куртка, джинсы. Дети — в таком же стиле.

Филиппе Коутиньо

Бразилец отметил Рождество с женой и дочкой. Сам футболист был в красной футболке, дочку нарядили в прекрасный свитер, а жена была в блистательном платье. Стоит отметить, что Коутиньо получил хороший подарок — посмотрите на его жену.

Приятный подарок

Если у вас еще нет новогоднего настроения, то взгляните на болельщиков «Майнца». Во время матча с «Хоффенхаймом» фанаты зажгли фонарики и спели «Last Christmas». Выглядит изумительно!

Фото: Instagram, Twitter
Текст: Роман Шлуинский

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