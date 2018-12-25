Рождественская елка. Самые крутые костюмы звезд футбола

Вчера во всей Европе праздновалось Рождество. Некоторые футболисты смогли отметить праздник, а некоторым, как подопечным Маурицио Сарри, сделать этого не удалось. Но все же торжество прошло успешно. А многие игроки запомнились красивыми нарядами. Еженедельник «Футбол» собрал 10 лучших костюмов футбольных звезд.

Дэвид Бекхэм

Экс-футболист поздравил всех с наступающим Рождеством почти без одежды: на нем были только рога. Удивительный костюм.

Чиро Иммобиле

Итальянец встретил рождество с семьей, нарядившись в Санта Клауса. Жена — помощница, дети — эльфы. Выглядит очень круто!

Марио Манджукич

Как же в Рождество без свитера? Этот праздник хорват встретил именно в таком одеянии. Какой же крутой свитер! Но самое главное — желание Манджукича: «Дорогой Санта, даже если я мистер нехороший, можно мне такой же подарок?»

Пако Алькасер

Пако Алькасер сам не выбрал крутого костюма, но зато нарядил дочку в маленького Санту. Как же это мило!

Роберт Левандовски

А вот форвард «Баварии» выбрал изящный костюм. Роберт выглядит элегантно.

Карим Бельараби

Карим Бельараби отмечал Рождество с мамой. Оделся футболист просто: солнцезащитные очки и шапка Санты. Выглядит брутально.

Пьер-Эмерик Обамеянг

В АПЛ футболист блистает так же, как и его костюм на Рождество. Взгляните на его красивый наряд. Стоит отметить, что габонец отмечал этот праздник со всей семьей.

Джейми Варди

Английский игрок отметил праздник без особого костюма. Но вся семья была в одинаковых рубашках, а сам Джейми Варди надел красную толстовку. Атмосфера здесь лучше нарядов.

Артуро Видаль

Чилиец в своем репертуаре. Он выбрал костюм байкера: футболка с черепом, кожаная куртка, джинсы. Дети — в таком же стиле.

Филиппе Коутиньо

Бразилец отметил Рождество с женой и дочкой. Сам футболист был в красной футболке, дочку нарядили в прекрасный свитер, а жена была в блистательном платье. Стоит отметить, что Коутиньо получил хороший подарок — посмотрите на его жену.

Приятный подарок

Absolutely brilliant today from the mainz fans. I've been to maybe 85 different grounds and not once have I heard Last Christmas sung #TSGM05 #mainz #wham #LastChristmas #Hoffenheim pic.twitter.com/KpHL0rML93 — Tom Maple (@undercoverwolio) December 23, 2018

Если у вас еще нет новогоднего настроения, то взгляните на болельщиков «Майнца». Во время матча с «Хоффенхаймом» фанаты зажгли фонарики и спели «Last Christmas». Выглядит изумительно!

Фото: Instagram, Twitter

Текст: Роман Шлуинский