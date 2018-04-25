Инъекция «аспирина» Леву. Кевин Фолланд хочет на чемпионат мира

Чемпионат мира все ближе, и разговоры о составе действующих чемпионов мира появляются все чаще. За пару месяцев до турнира немецкие игроки активизировались и пытаются заслужить путевки в Россию. Одним из таких стал Кевин Фолланд.

Хет-трик

В недавнем матче против «Айнтрахта» (4:1) Фолланд забил свой первый хет-трик в Бундеслиге, чем повысил планку ожиданий от немцев. Нападающий делит второе место в таблице бомбардиров этого сезона Бундеслиги еще с одним немцем и бывшим одноклубником — Марком Утом. У игроков по 14 голов в этом сезоне. Впервые за долгое время сразу два немецких футболиста входят в тройку лучших голеадоров лиги. Значит ли это, что проблема нападающих в Германии осталась позади, а «бундестим» приедет в Россию с безупречной атакой?

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Большие надежды

Кевин Фолланд — воспитанник «Мюнхена 1860» и наравне с Юлианом Вайглем считался одним из самых талантливых представителей своего поколения. Нападающий даже выигрывал бронзовую медаль Фрица Вальтера в возрасте 19 лет, когда уже понятно, сможет ли футболист выйти на профессиональный уровень. Из родного «Мюнхена» Фолланд отправился покорять «Хоффенхайм», где тут же вошел в основу и стал известен на всю Германию. Однако в 2016-м он решил пойти на повышение и переехал в «Леверкузен». Уже тут игра форварда начала вызывать вопросы. Первый сезон в «Байере» оказался для него откровенно сложным: немец очень мало забивал и не был постоянным игроком основы. На фоне этого казалось, что «аспириновые» — это не история Фолланда. Такие мысли существовали до нынешнего сезона.

Дела в «Байере»

Этот сезон стал для Кевина временем возрождения. Хайко Херрлих — главный тому виновник. В начале чемпионата «Байер» нуждался в хорошей взбучке, и новый тренер смог ее устроить. Команда стала очень непредсказуемой, но ее состав, наверное, самый перспективный в Германии, а Фолланд — большая его часть. Атакующая тройка Брандт—Фолланд—Хавертц отлично сработана. Эти парни без особого труда разложили игру «Лейпцига» в гостях (4:1) и отправились дальше путешествовать по лиге. Безусловно, команда Херрлиха очень молода, но это играет на руку Фолланду: 25-летний футболист уже чувствует в ней себя сформировавшимся лидером, способным самостоятельно построить игру. Авторитет Кевина растет с каждым днем, а рядом с талантливейшим 18-летним Каем Хавертцем — своим хорошим другом из «Байера» — он стал серьезной опасностью для соперников.

Лев непреклонен

В последний раз Кевин надевал форму национальной команды Германии осенью 2016 года в товарищеском матче против Италии. «Меня не приглашали в сборную полтора года. Я прекрасно понимаю, что у меня мало шансов поехать на чемпионат мира» — нападающий прямым текстом сказал все, что думает. За Фолланда из-за его отсутствия в сборной переживает весь «Байер». Руди Феллер продолжает делать намеки Йоахиму Леву: «Лев не испытывает проблем с позицией нападающего в сборной. Но текущая форма игроков также очень важна. Кевин сейчас на подъеме. Тренер должен следить за ним». А сам Лев пока не комментирует эту ситуацию.

Альтернатива Фолланду

Несколько лет назад Кевин рассматривался как отличная замена для ушедшего Мирослава Клозе. Вот уже рекордсмен ЧМ вернулся в сборную в качестве тренера, а о Фолланде все еще ничего не слышно. Почему его карьера не складывается в команде Йоахима Лева? Специалист известен своейсклонностью к поискам любимчиков. Он даст шанс молодым игрокам, но с большой вероятностью вернется к проверенным вариантам. Особенно это чувствуется на позиции нападающего. Место Марио Гомеса непоколебимо в сборной, с некоторых пор такую же позицию занял второй массивный форвард — Сандро Вагнер. Прямой конкурент Кевина Тимо Вернер получал вызов от Лева, когда имел проблемы со здоровьем.

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Фолланд переживает перерождение в «Байере», сейчас настал тот самый момент, когда нападающему стоит вернуться в сборную. С большой вероятностью он войдет в расширенный список, сможет ли он доказать, что достоин поездки в Россию, — большой вопрос.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press