Таблетка с Ямайки. Леон Бэйли – самый прогрессирующий игрок Бундеслиги 

Бундеслига со скандалами продолжает продавать своих звездных игроков: Обамеянг и Дембеле уже разъехались, на очереди — Левандовски. Однако вингер «Байера» Леон Бэйли способен совсем скоро принести в немецкий чемпионат еще сотню миллионов евро.

Родина скорости

Бэйли создан для того, чтобы результат из песни про Ямайку группы «Чайф» никогда не повторился. Футболист из сборной Ямайки давно перерос свою команду, но сегодня именно он надежда своей страны. Сильная сторона полузащитника — скорость. По иронии Бэйли знаком со своим соотечественником Усейном Болтом. «Он такой быстрый, это ненормально. И вдобавок он обладает блестящей техникой. Это необыкновенная комбинация», — при первой же встрече заметил Франк де Бур, наблюдая за маленьким ямайцем. Бундеслига взрывается от скорости молодого проворного полузащитника.

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Крестный отец

«Леон продемонстрировал на сегодняшний день только 30% своих возможностей. Он будет лучшим в мире футболистом» — такие слова произнес Крейг Батлер. Если вы думаете, что это смесь Джерарда Батлера и Крейга Дэвида, то ошибаетесь. Это всего лишь отчим Леона, который внес огромный вклад в развитие молодого таланта. История такова: Бэйли рос не слишком дисциплинированным мальчиком, к тому же в не самом благоприятном районе Кингстона. В жизни малолетнего Леона появился тот самый отчим Крейг Батлер, принявший опеку над мальчиком после быстрой кончины его матери. В результате сложившихся обстоятельств Батлер оказался соучредителем молодежной футбольной академии Phoenix All-Stars, куда и попал 7-летний Бэйли. С того времени отчим не отходил от Леона ни на шаг. Именно он отправил его в Европу, а совсем недавно Батлер встречался с Руди Феллером и Йонасом Болдтом в Леверкузене и уверял, что именно здесь, в Германии, Бэйли находится в надежных руках.

Золотые часы

«Леон очень тихий мальчик, он может стать исключительным игроком. Бэйли в самом начале своего путешествия» — Руди Феллеру явно пора зарегистрироваться в соцсетях, где бы он увидел, что Бэйли далеко не самый тихий. Дорогие украшения, одежда элитных брендов и стильные автомобили — все это часть нынешней жизни Леона. Ничего удивительного: прошлой зимой «Байер» заплатил «Генку» за ямайца 13,5 млн евро. Естественно, футболист тут же получил доступ к большим суммам, которых он никогда прежде не видел, ведь всего каких-то 15 лет назад он собирал бутылки в неблагополучном районе Кингстона. За последние несколько лет на Бэйли свалилась огромная популярность, тесно переплетенная с постоянными ожиданиями гениальной игры. Пока он справляется, но в любой момент голова может пойти кругом от такого внезапного успеха.

🔑… A post shared by Leon Bailey ✞ (@leonbailey_9) on Oct 16, 2017 at 10:39am PDT

Дембеле 2.0

Бэйли забил семь мячей в последних матчах за «Байер» — такая игра не могла остаться без внимания крупных клубов Европы. «Арсенал», «МЮ», «Ливерпуль», «Челси», «Бавария» и «ПСЖ» посматривают в сторону Леверкузена в надежде ухватить новую звезду. Однако «Байер» давно принял решение, что раньше 2019-го Бэйли никуда не уйдет. Контракт с Леоном рассчитан до 2022 года, но в Германии опасаются, что полузащитник станет новым Усманом Дембеле. «Если он дальше продолжит работать так усердно, то почему не должен уйти?» — говорит менеджер «Байера» Йонас Болдт. В Леверкузене давно поняли, что Бэйли — их золотая антилопа, которая принесет больше сотни миллионов евро. «Я был бы осторожен с фразой про сто миллионов евро, но Бэйли невероятно хорош. Учитывая сегодняшнее развитие трансферов, такая сумма вполне возможна», — один из инсайдеров Бундеслиги Райнер Калмунд тоже уверен в трансфере.

Позиция «Байера»

Пока в «Байере» ситуация остается следующей: «аспириновые» будут наигрывать Бэйли в Бундеслиге и еврокубках и мариновать его все новыми товарищами по команде, так как сегодняшний напарник Леона Юлиан Брандт уже тоже одной ногой не в Леверкузене, а ближе к окончанию контракта клуб выставит огромный ценник на ямайского футболиста. Главное, чтобы Бэйли продолжал забивать и бегать, как тасманский дьявол из мультфильма Warner Brothers.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press