Бундестур. Мексиканский залив. Что произошло со сборной Германии в матче с Мексикой

Сборная Германии сенсационно проиграла мексиканцам и на время отправляется на дно свой группы. Как получилось так, что действующие чемпионы мира не сумели ничего противопоставить сопернику и не увезли ни одного очка из Москвы? Разбираемся.

Общее настроение

Германия приехала на чемпионат мира не в лучших кондициях во всех смыслах этого слова. Во-первых, травмы основных игроков. Перед ЧМ-2018 немцы потеряли Марса Штиндля, Боатенг и Нойер только оправились от больничной койки, а Сами Хедира и Юлиан Дракслер, по словам Лева испытывают легкий дискомфорт. Во-вторых, товарищеские матчи перед стартом чемпионата мира сборная Германии провела с большими вопросами. Проигрыш Австрии и минимальная победа в матче против Саудовской Аравии стали волнительными. «Они так плохи, потому что Лев наигрывает состав», — единственный и не самый ужасный аргумент в сторону немцев.

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Обстановку усугубила фотография Гюндогана и Озила с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Поступок футболистов расценили как неуважение к Германии, а около 40% фанатов высказались за отстранение игроков от сборной. Йоахим Лев и Немецкий футбольный союз попытались сгладить этот момент, но тема игроков-мигрантов все еще витает в воздухе. Стоит ли говорить, что груз ответственности прошлого мирового первенства до сих пор лежит на плечах футболистов и Йоахима Лева? Вот в таком состоянии подошли немцы к первому матчу против мексиканцев.

Реванш за прошлый год

Сборные Германии и Мексики встречались ровно год назад в рамках Кубка конфедераций. Тогда немцы очень легко расправились с мексиканцами в полуфинале турнира, Горецка сделал дубль, а Вернер и Юнес отправили в ворота по одному голу. Мексиканцы действительно ехали в Россию с мыслью, что так легко больше не отдадут победу немцам. Так и получилось, бундестим не только не выглядела фаворитом в матче, но и периодически засиживалась у себя в штрафной площади, чтобы избежать какого-нибудь Лосано. Действительно, как сказал мексиканский тренер, они приготовили план борьбы с мексиканцами еще полгода назад, а Германия в свою очередь выглядела максимально расслабленной и несобранной на фоне соперника.

Глобальный провал

За несколько дней до матча шли ожесточенные споры: кто же окажется в старте команды Йоахима Лева? Вопрос состоял в том, кто будет в линии атакующей полузащиты. На пресс-конференции тренер рассказал, что Дракслер испытывает некоторые проблемы с ногой из-за высокого газона в Ватутинках. В результате в старте неожиданно не оказалось Йонаса Хектора (из-за простуды), вместо которого на поле появился Марвин Платтенхардт. Казалось бы, вот лазейка, куда мексиканцы могут проникнуть и оказаться в штрафной, но нет. Правый фланг с Киммихом оказался куда хуже. Мексиканцы посчитали, что это идеальный путь к победе и атаковали фланг Киммиха. Из-за давления немец явно не справился и потерял концентрацию. Отсюда немцы и пропустили победный гол.

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Кроме того, сложилось ощущение, что немцам в Ватутинках мешают спать комары, иначе почему большинство из игроков появились на поле не в лучшем состоянии. Матс Хуммельс практически весь матч совершал ошибки, а потом сам с ними возился вместо того, чтобы начинать атаку. Сами Хедира и Тони Кроос провели явно не свои лучшие матчи. Если работа игрока «Реала» была заметна во втором тайме, то Хедира в первой половине матча оставлял слишком большое расстояние между своей позицией и защитной линией. Нельзя не отметить и его низкую скорость по сравнению с быстроногими мексиканцами. Ну и, конечно, никудышная игра в исполнении Юлиана Дракслера и Месута Озила. Полузащитник «ПСЖ» действительно имел несколько шансов сравнять счет и даже вывести команду вперед, но отметился ужасающей результативностью. Озил же практически не участвовал в атаках и сложно ответить, чем именно он занимался на поле.

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Кто порадовал?

Три игрока сборной Германии однозначно достойны похвалы. Первый — Мануэль Нойер. В первом тайме немец совершил несколько сейвов, чем и отметил свое возвращение после долгого перерыва. Во второй половине матча его помощь уже не требовалась, потому что Йоахим Лев перестроил игру и сборная шла только в атаку. Второй — Марко Ройс, заменивший Сами Хедиру на 60-й минуте. Вингер однозначно привнес в игру команды скорость и остроту выходов. На 70-й минуте организовал прекраснейший пас на Дракслера, но игрок «ПСЖ» так и не сумел его реализовать. Футболист «Боруссии» наиграл на старт в следующем матче. И третий — Юлиан Брандт. Полузащитник появился на 86-й минуте на поле, но сумел совершить опасных моментов больше, чем его коллеги за два тайма. Игрок «Байера» отлично сработался с Ройсом и пробил опасный дальний удар.

Что дальше?

27 лет — средний возраст стартового состава сборной Германии. Это самый старый старт немцев со времен 2002-го года. Хорошо это или нет — сказать сложно, но именно игроки, совершившие чудо в 2014 заметно проседают на поле. Последние матчи показывают, что сломать игру бундестим могут даже те, от кого по сути ничего не ожидаешь. Йоахим Лев сказал, что планирует внести несколько изменений, но отказываться от своего плана полностью — не видит смысла. С большой вероятностью сборной Германии окажется с паре с Бразилией, которая жаждет реванша как никто другой. Смогут ли немцы настроить игру так, чтобы пройти одних из очевидных фаворитов на чемпионство на такой ранней стадии, — большей вопрос.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press