С вещами на выход. Кто заменит Йоахима Лева в сборной Германии

Сборная Германии впервые в своей истории проиграла шесть матчей за год. Это далеко не конец: впереди очевидный вылет бывших чемпионов мира из Лига А. Йоахим Лев продолжает балансировать на должности главного тренера сборной, но явно ненадолго. Называем кандидатов, способных сменить Лева спустя 12 лет на посту.

Юрген Клинсманн

Клинсманн прошел со сборной Германией огонь и воду, и медные трубы. Он возглавил бундестим в 2004 году. Через пару лет добился с ней бронзовых медалей на домашнем Чемпионате мира. Немец — главный реформатор сборной Германии, он не выносил «старьевщины». Если что-то перестало работать, почему это до сих пор не выбросили? Смотреть на пять шагов вперед — вот главная ценность Клинсманна как тренера.Именно он привел в команду Йоахима Лева. Юрген все просчитал.

Хорст Хрубеш

Хорст Хрубеш — главный повелитель футбольной молодежи в Германии. Его юношеская сборная U-19 взяла золото на Евро-2008. Через год под его руководством молодежка Германии U-21 стала триумфатором Чемпионата Европы, а в 2016-м его олимпийская сборная увезла серебро из Бразилии. Через него проходила все действующие игроки сборной, Грубее прекрасно знает о слабых и сильных сторонах каждого из них. В 2018-м году Хорста призвали на помощь женской немецкой сборной, переживавшей кризис после нескольких чемпионств. Пришло время помочь и мужской команде.

Маркус Зорг

Еще один знаток молодежи — Маркус Зорг. В 2014-м году его сборная U-19 пробилась на Чемпионат Европы и завоевала золото турнира. Спустя два года Зорга пригласили в тренерский штаб в качестве помощника Йоахима Лева. Ассистент сыграл роль в победу молодого состава на Кубке конфедераций в России. Сейчас Зорг вместе с Левом отбивается от нападок журналистов по поводу отвратительной игры. Может быть пришло время повторить путь Клинсманна и отдать свой пост молодому и талантливому ассистенту, герр Лев?

Штефан Кунц

Штефан Кунц — действующий тренер сборной Германии U-21. Однозначно, это тяжелая и неблагодарная работа. В 2017-м году Йоахим Лев вызвал на Кубок конфедераций огромное количество молодежи и оставил Кунца без костяка основы на пороге молодежного Евро. С молодежью Лев выиграл турнир в России, а Кунц неожиданно с резервным составом стал чемпионов Европы до 21 года, победив безумную Испанию с Асенсио, Льоренте и Бельерином. Немец привнесет в сборную молодежь, которой так не хватает сейчас.

Мирослав Клозе

«После ухода Клозе сборная так и не возродилась», — немцы до сих пор ноют из-за отсутствия легендарного нападающего. Клозе входит в тренерский штаб сборной Германии и даже приезжал на ЧМ в Россию. Сегодня чемпион мира тренирует «Баварию» U-17. Мирославу не на что жаловаться: под его руководством «Бавария» процветает, им довольно руководство. Хоть каким-то тренером довольно руководство Мюнхена. Миро Клозе — человек, которого сборная Германии примет при любом раскладе. К тому же немцам терять нечего, почему бы не пригласить легенду?

Текст: Дарья Григорьева

Фото: Global Look Press