Хотите об этом поговорить? Как в Германии работает система спортивных психологов 

Словосочетание «психология в футболе» в бытовом сознании чаще всего воспринимается как очередные манипуляции тренеров настроить своих футболистов на победу перед матчем. На самом же деле все куда профессиональнее и сложнее. Бундеслига стала чемпионатом, где спортивный психолог — обязательная часть любой команды.

Предыстория

Долгое время в Бундеслиге не было психологов, о них даже никто не говорил. Немецкий чемпионат преодолел два этапа до того, как все клубы пришли к выводу, что такой специалист в команде — это не экстра-должность, а вынужденная необходимость. Первопроходцем в «деле психологов» стал Юрген Клинсманн. В 2004 году тренер сборной Германии впервые в истории Немецкого футбольного союза пригласил психолога в тренерский штаб. Им стал Ханс-Дитер Херманн. Планировалось, что он будет сотрудничать со сборной до домашнего чемпионата мира, но немцы вкусили всю силу работы с Херманном и до сих пор консультируются с ним по особо важным вопросам. Психолог также оказывает поддержку нескольким другим командам, среди которых числится «Хоффенхайм».

С именем Ханса-Дитера связан и второй этап принятия психологов в Бундеслиге. До 2009 года в Германии только четыре клуба имели в своем штабе постоянного психолога, два приглашали частных специалистов, а двенадцать и вовсе не нуждались в них. Так продолжалось до ужасной смерти Роберта Энке — вратаря «Ганновера» и сборной Германии. Уже после самоубийства голкипера Херманн рассказал, что подозревал у Энке затяжную депрессию, но не ожидал, что болезнь обернется такой трагедией.

Футбольная Германия с ужасом пережила кончину вратаря национальной команды, а клубы поняли, что постоянный контроль эмоционального состояния футболистов обязателен и ничуть не уступает их физическому здоровью.

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Основные вопросы

Сейчас психологи занимают особое место не только в профессиональных лигах, но и в детских, и в юношеских. Там особенно важно контролировать формирование психологического фона будущих спортсменов. Но чем же именно занимаются специалисты в клубах и сборной? Как правило, у психологов есть три направления работы.

Первое — базовое обучение. Футболисты совершают дыхательные упражнения, занимаются релаксационными техниками и аутогенными тренировками (психотерапевтическая методика, направленная на восстановление равновесия гомеостатических механизмов, нарушенных в результате стресса). Второе — обучение навыкам. Сюда входит грамотная постановка целей, регулирование восприятия, убеждение себя в самоэффективности и умение справляться с упавшей на голову славой. И третье направление — кризисное вмешательство: реабилитация после травм, психотерапия, разрешение проблем, связанных с окончанием карьеры и конфликтами в команде. Последнее чаще всего и становится частью медиа-пространства: всем интересно слушать об очередных скандалах внутри клубов.

Автобус «Боруссии» и Тимо Вернер

Уже сейчас работа психолога с футболистами не делает их душевнобольными в глазах общественности. Даже наоборот. Клубы не скрывают контактов игроков со специалистами, а показывают, что в этом нет ничего страшного.

Так, после взрыва у автобуса дортмундской «Боруссии» все футболисты, которых это коснулось, отправились к психологу. «Мы не должны недооценивать эту ситуацию. Посттравматическое расстройство может проявиться у игроков даже спустя несколько месяцев, я консультировался со специалистами», — Ханс-Йоахим Ватцке прямым текстом сказал, что не намерен рисковать эмоциональным состоянием своих футболистов.

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«РБ Лейпциг» тоже не скрывает контактов игроков с психологами. Тренер «быков» Ральф Хазенхюттль рассказал, что Тимо Вернер общался с Сашей Ленсом — штатным специалистом «РБ». Проблема состояла в том, что нападающего постоянно освистывали фанаты, а спустя некоторое время игрок не смог завершить матч против «Бешикташа» из-за шума на трибунах. Вернеру прочат будущее главного голеадора лиги и национальной команды, поэтому к здоровью немца относятся с особым пристрастием.

Ситуация с рефери

Сегодня Германия находится в постоянном напряжении из-за ситуации с введением системы видеоповторов. Рефери то и дело становятся зачинщиками конфликтов. Новый глава системы видеопомощи арбитрам Лутц Майкл Фрелих пытается успокоить обе стороны и в конце года объявил о целом проекте для судей. В начале января этого года арбитры вместе с психологами были вывезены на Майорку, где просто общались, посещали тренинги и набирались сил перед возобновлением чемпионата.

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На два дня были запланированы занятия с двумя психологами. Естественно, чтобы не нарушать конфиденциальность и не ставить под угрозу весь проект, СМИ был закрыт доступ на мероприятие. «Мы хотим сосредоточиться на себе. Рефери не должны чувствовать, что за ними следят, они должны вести себя естественно», — сказал Лутц Фрелих.

Главной идеей этих занятий было формирование у арбитров чувства единой группы, которая должна держаться вместе. Получилось ли у Фрелиха реализовать задуманное? Говорить рано, но со старта второй половины сезона Бундеслига ни разу не столкнулась с судейскими скандалами.

Внутренний шимпанзе. Кто в «Ливерпуле» учил игроков управлять агрессией

Стив Питерс, вероятно, самый известный британский спортивный психолог. Его карьера началась с сотрудничества со сборной Великобритании по велоспорту в 2001 году, а уже спустя четыре года он стал полноценным членом штаба команды. Питерс работал с известным британским снукеристом Ронни О’Салливаном и шотландским теннисистом Энди Марреем. А велогонщик Брэдли Уиггинс, первый британец, выигравший «Тур де Франс», в одном из интервью назвал Питерса «мировым экспертом по здравому смыслу».

В 2011 году одним из его клиентов стал Крэйг Беллами. Позднее валлиец отметил, что курс психотерапии у доктора помогает не только обрести уверенность на поле, но и превратиться в более рационального человека, который способен принимать четкие решения, находясь под серьезным давлением со стороны. В 2012-м специалист получил приглашение от «Ливерпуля» на должность спортивного психолога.

Питерс наибольшее внимание уделяет явлению, названному им inner chimp («внутренний шимпанзе») и отвечающему за проявление неконтролируемой агрессии и прочих мешающих сосредоточиться на главном вещей. И суть сеансов заключается в управлении своей злобой и максимальном подавлении этого «шимпанзе» в пользу рациональности.

Питерс появлялся на базе «Ливерпуля» раз в неделю и проводил занятия – как групповые, так и индивидуальные. Одним из первых его услугами воспользовался Стивен Джеррард, переживавший непростой период из-за серии травм. Позднее психолога благодарили Луис Суарес, Дэниел Старридж, Джордан Хендерсон, Рахим Стерлинг, Симон Миньоле. Каждый из них говорил примерно одно и то же: «Я не хотел посещать его занятия, но теперь считаю, что это дало мне необходимый импульс». Сеансы специалиста едва не помогли «Ливерпулю» завоевать чемпионский титул в сезоне-2013/14.

В марте 2014-го Стива Питерса призвали на помощь футбольной сборной Англии, но, судя по результатам ЧМ-2014, там его методы так и не дали нужного импульса.

Текст: Лидия Дидык

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press