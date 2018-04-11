Здравствуйте, я от Криштиану. Роналду устраивает карьеры своим друзьям

Криштиану Роналду сам сформировал себе образ эгоцентричного футболиста, чья главная задача вне поля — сделать удачное селфи. Фанаты «Барселоны» и хейтеры сборной Португалии ставят в пример игроку «Реала» как раз Лионеля Месси, который не переживает за свою прическу и не любит светские приемы. В обычной жизни же все обстоит по-другому: несколько человек обязаны Криштиану Роналду своими успехами и даже титулами.

Роналду и Куарежма

Злые языки поговаривают, что у Криштиану Роналду совсем нет друзей в футбольном мире. Но вот несколько примеров того, что футбольные друзья португальца являются огромной частью его жизни. История отношений Рикарду Куарежмы с Роналду и вовсе заслуживает экранизации. Футболисты познакомились в начале нулевых в «Спортинге», где оккупировали левый и правый фланги атаки. Они постоянно соревновались на поле, спорили и боролись за звание лучшего игрока клуба. Причем считалось, что Куарежма был значительно талантливее Роналду, и если второму требовались постоянные тренировки, чтобы достичь успеха, первый мог их просто игнорировать. Благо, талант позволял.

Old school 🇵🇹 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Oct 7, 2017 at 2:39am PDT

Несмотря на жесткую войну на поле, вне зеленого газона португальцы стали добрыми друзьями. Два эгоиста, чьим страшным сном был момент в матче, когда приходится делиться мячом, не только поладили в реальной жизни, но и стали близкими друзьями. Они вместе отдыхали, подкалывали друг друга (однажды Роналду полностью обмотал автомобиль Куарежмы фольгой) и общались за пределами поля. А когда приближался чемпионат Европы-2016 и Рикарду с трудом попадал в состав сборной Португалии, старый друг пришел ему на помощь. В Португалии считают, что именно Роналду настоятельно рекомендовал главному тренеру команды Фернанду Сантушу приглядеться к Куарежме и взять его с собой на турнир.

Роналду — Пепе

Вторым другом Криштиану Роналду в футболе был и будет португальский защитник Пепе. Пепе — тот самый человек, к которому боятся подойти из-за его неадекватного поведения, а наедине с друзьями он прекрасный собеседник и надежный товарищ. Роналду и Пепе играли вместе в «Реале» и сборной Португалии. Криштиану было известно о вспыльчивом характере своего товарища, поэтому от раза к разу он выступал на его стороне. «Пепе провел невероятный сезон. Он стал лучшим игроком Португалии, одним из лучших в «Реале». Правильно, что его поставили в символическую сборную чемпионата Европы-2016. Мне кажется, он был лучшим на этом турнире» — Криштиану Роналду никогда не скупился на похвалу на публике в адрес своего друга.

Ready 🇵🇹🇵🇹👌 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Oct 9, 2017 at 6:40am PDT

После переезда Пепе в «Бешикташ» Роналду не раз высказался о том, что «Реал» был намного сильнее с португальцем в составе и его продажа — ошибка клуба. На что защитник реагировал с юмором и зазывал капитана сборной Португалии в турецкий клуб. Роналду ответил отказом, уверив в том, что он не нужен клубу, ведь в составе «Бешикташа» есть Куарежма и Пепе. В начале этого сезона также поговаривали, что игроки обсуждали свой совместный переход в «ПСЖ», где могли бы снова объединиться. Самое удивительное, что такой расклад вполне реален, учитывая желание Неймара вернуться в Испанию.

Роналду — Регуфи

Скорее всего, этого персонажа вы не знаете, если не интересовались жизнью Криштиану Роналду подробно. Рики Регуфи — личный менеджер португальца и по совместительству его лучший друг. Да, те самые фотографии Роналду с отдыха, которые не дают покоя гомофобам и фанатам «Барсы», были сделаны совместно с Регуфи. Что же он делает в списке наших счастливых и успешных друзей португальца?

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В 2003 году Регуфи познакомился с Роналду в «Спортинге». Будучи специалистом по связям с общественностью компании Nike, Рики тут же завязал тесную дружбу с футболистом, а потом предложил ему подписать контракт с маркой спортивной одежды. Кто бы мог подумать, что этот договор станет самым успешным в карьере менеджера, самого Криштиану и компании?! Португальский футболист не забыл добра, совершенного своим другом в начале нулевых, и поспособствовал его появлению в сборной Португалии. Сейчас Регуфи — официальный представитель Nike в португальской национальной команде.

Криштиану Роналду за годы своей карьеры нажил хорошую долю хейта со стороны фанатов, но при этом португалец обзавелся и броней из друзей, которые путешествуют за ним из команды в команду и готовы на многое ради своего звездного друга. Кумовство это или дань уважения своим друзьям — решать вам.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press