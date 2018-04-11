Здравствуйте, я от Криштиану. Роналду устраивает карьеры своим друзьям

Криштиану Роналду сам сформировал себе образ эгоцентричного футболиста, чья главная задача вне поля — сделать удачное селфи. Фанаты «Барселоны» и хейтеры сборной Португалии ставят в пример игроку «Реала» как раз Лионеля Месси, который не переживает за свою прическу и не любит светские приемы. В обычной жизни же все обстоит по-другому: несколько человек обязаны Криштиану Роналду своими успехами и даже титулами.
Роналду и Куарежма
Злые языки поговаривают, что у Криштиану Роналду совсем нет друзей в футбольном мире. Но вот несколько примеров того, что футбольные друзья португальца являются огромной частью его жизни. История отношений Рикарду Куарежмы с Роналду и вовсе заслуживает экранизации. Футболисты познакомились в начале нулевых в «Спортинге», где оккупировали левый и правый фланги атаки. Они постоянно соревновались на поле, спорили и боролись за звание лучшего игрока клуба. Причем считалось, что Куарежма был значительно талантливее Роналду, и если второму требовались постоянные тренировки, чтобы достичь успеха, первый мог их просто игнорировать. Благо, талант позволял.
Несмотря на жесткую войну на поле, вне зеленого газона португальцы стали добрыми друзьями. Два эгоиста, чьим страшным сном был момент в матче, когда приходится делиться мячом, не только поладили в реальной жизни, но и стали близкими друзьями. Они вместе отдыхали, подкалывали друг друга (однажды Роналду полностью обмотал автомобиль Куарежмы фольгой) и общались за пределами поля. А когда приближался чемпионат Европы-2016 и Рикарду с трудом попадал в состав сборной Португалии, старый друг пришел ему на помощь. В Португалии считают, что именно Роналду настоятельно рекомендовал главному тренеру команды Фернанду Сантушу приглядеться к Куарежме и взять его с собой на турнир.
Роналду — Пепе
Вторым другом Криштиану Роналду в футболе был и будет португальский защитник Пепе. Пепе — тот самый человек, к которому боятся подойти из-за его неадекватного поведения, а наедине с друзьями он прекрасный собеседник и надежный товарищ. Роналду и Пепе играли вместе в «Реале» и сборной Португалии. Криштиану было известно о вспыльчивом характере своего товарища, поэтому от раза к разу он выступал на его стороне. «Пепе провел невероятный сезон. Он стал лучшим игроком Португалии, одним из лучших в «Реале». Правильно, что его поставили в символическую сборную чемпионата Европы-2016. Мне кажется, он был лучшим на этом турнире» — Криштиану Роналду никогда не скупился на похвалу на публике в адрес своего друга.
После переезда Пепе в «Бешикташ» Роналду не раз высказался о том, что «Реал» был намного сильнее с португальцем в составе и его продажа — ошибка клуба. На что защитник реагировал с юмором и зазывал капитана сборной Португалии в турецкий клуб. Роналду ответил отказом, уверив в том, что он не нужен клубу, ведь в составе «Бешикташа» есть Куарежма и Пепе. В начале этого сезона также поговаривали, что игроки обсуждали свой совместный переход в «ПСЖ», где могли бы снова объединиться. Самое удивительное, что такой расклад вполне реален, учитывая желание Неймара вернуться в Испанию.
Роналду — Регуфи
Скорее всего, этого персонажа вы не знаете, если не интересовались жизнью Криштиану Роналду подробно. Рики Регуфи — личный менеджер португальца и по совместительству его лучший друг. Да, те самые фотографии Роналду с отдыха, которые не дают покоя гомофобам и фанатам «Барсы», были сделаны совместно с Регуфи. Что же он делает в списке наших счастливых и успешных друзей португальца?
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В 2003 году Регуфи познакомился с Роналду в «Спортинге». Будучи специалистом по связям с общественностью компании Nike, Рики тут же завязал тесную дружбу с футболистом, а потом предложил ему подписать контракт с маркой спортивной одежды. Кто бы мог подумать, что этот договор станет самым успешным в карьере менеджера, самого Криштиану и компании?! Португальский футболист не забыл добра, совершенного своим другом в начале нулевых, и поспособствовал его появлению в сборной Португалии. Сейчас Регуфи — официальный представитель Nike в португальской национальной команде.
Криштиану Роналду за годы своей карьеры нажил хорошую долю хейта со стороны фанатов, но при этом португалец обзавелся и броней из друзей, которые путешествуют за ним из команды в команду и готовы на многое ради своего звездного друга. Кумовство это или дань уважения своим друзьям — решать вам.
Текст: Лидия Дидык
Фото: Global Look Press