50 000-й гол в Бундеслиге и возвращение дортмундской «Боруссии». Обзор 21-го тура немецкого чемпионата

50 000-й гол в Бундеслиге, возвращение дортмундской «Боруссии» и рекорд Роберта Левандовски. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать первого тура немецкого чемпионата.

5 главных событий тура

1. Неожиданная победа «Ингольштадта» над «Айнтрахтом». «Ингольштадт» — самый неудобный соперник для первой десятки команд Бундеслиги. Несмотря на свое 17-е место в чемпионате, команда Вальпургиса сумела потрепать нервы даже самым мастеровитым клубам. Этот раз не стал исключением. «Айнтрахт» в этом сезоне бросает «из жары в холод»: то победы над «Дортмундом» и «Кельном», то поражения от «РБ» и «Ингольштадта». Гости сумели дважды поразить ворота «Франкфурта» и оставить нетронутыми свои. Команда Нико Ковача любезно пропустила вперед не только ближайший «Хоффенхайм», но и «Дортмунд». Такими темпами клуб лишится возможности сыграть в следующем году в Лиге чемпионов.

2. Разгром «Вольфсбурга» дортмундской «Боруссией». «Шмели» побили антирекорд по посещаемости матчей за последние 15 лет: на игре присутствовали 55 000 человек. Всему виной закрытие Немецким футбольным союзом южной трибуны стадиона. Несмотря на это команда показала свою лучшую игру и победила соперника со счетом 3:0. Кажется, что у Лукаша Пищчека проснулось второе дыхание: поляк забил в этом сезоне 5 голов и отдал 3 передачи. Подобную результативность игрок показывал в легендарном для клуба сезоне 2012-2013. «Черно-желтые» вошли в тройку лидеров чемпионата, а «волки» продолжают располагаться во второй половине таблицы.

3. Спасение «Баварии» от поражения в Берлине. После феноменальной победы над «Арсеналом» в Лиге чемпионов «Баварию» ожидала игра с «Гертой» на выезде. Берлинский клуб показал, как нужно играть с заядлым фаворитом. Пропустив на 21-ой минуте, гости не торопились исправлять ситуацию. Лишь вышедший на замену Роберт Левандовски поменял ход игры. Поляк забил самый поздний гол в истории Бундеслиги на 96-ой минуте. Для тренера хозяев Пала Дардаи гол Ибишевича стал первым в ворота мюнхенцев, а «Герта» впервые за 11 игр сумела отнять очки у клуба.

4. Фееричная ничья между «Гамбургом» и «Фрайбургом». Команды показали на «Имтех Арене» отличную игру. «Горожане» уже четыре матча подряд не проигрывают, а «Фрайбург» продолжает стремиться к Лиге Европы. Игра стала юбилейной для обоих клубов: «Гамбург» сыграл свой 1000-й домашний матч в Бундеслиге, а их соперники отметили 900-ю встречу в немецком чемпионате. Винченцо Грифо, показывающий в этом сезоне поразительную результативность, забил свой пятый гол в чемпионате и спас «бразильцев из Брайсгау» от поражения. Команды разошлись миром, в общей сложности забив 4 мяча.

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5. Возвращение «Лейпцига» в матче с «Боруссией М». Команды Бундеслиги продолжают проявлять презрение к новичку лиги. На этот раз болельщики «Боруссии М» вывесили баннер, адресованный соперникам: « У нас 117 лет истории и 80000 членов клуба. А что есть у вас?». «Быки» показали, что у них есть самый результативный игрок до 21 года топ-5 чемпионатов – Тимо Вернер. Форвард забил 12-й гол и отдал 5-ю голевую передачу. Доля удачи в матче присутствовала. «Боруссия М» не смогла реализовать третий пенальти в трех играх. Благодаря «Герте», отнявшей очки у «Баварии», «РБ» сократил отставание от лидера до 5 очков.

Цитата тура

Карло Анчелотти, уходя с Олимпийского стадиона в Берлине, показал болельщикам «Герты» средний палец. Фотография облетела весь интернет. Вот как свой жест объяснил итальянский специалист:

«Я показал болельщикам средний палец, потому что в меня плюнули. В конце матча было жарковато, но пять минут были добавлены правильно».

Герой тура

Хаби Алонсо провел свой 500-й матч в национальных чемпионатах. Полузащитник вышел на замену в матче с «Гертой». Ранее стало известно, что по окончании сезона испанец завершит карьеру.

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Антигерой тура

Полузащитник «Боруссии М» Торган Азар не реализовал пенальти в ворота «РБ». «Жеребцы» проиграли со счетом 1:2, не сумев отыграть одного мяча.

Цифра тура

В матче «Байера» против «Аугсбурга» Карим Беллараби забил в ворота «фуггеров» 50 000 гол в Бундеслиге. Матч завершился победой «Леверкузена» со счетом 1:3.

Результаты тура:

Аугсбург – Байер – 1:3 (0:2)

0:1 – Беллараби (23), 0:2 – Эрнандес (40), 1:2 – Кор (60), 1:3 – Эрнандес (65).

Айнтрахт – Ингольштадт – 0:2 (0:1)

0:1 – Брежери (26), 0:2 – Гросс (69).

Хоффенхайм – Дармштадт – 2:0 (0:0)

1:0 – Крамарич (64), 2:0 – Крамарич (90).

Герта – Бавария – 1:1 (1:0)

1:0 –Ибишевич (21), 1:1 – Левандовски (90).

Майнц – Вердер – 0:2 (0:2)

0:1 – Гнабри (16), 0:2 – Дилэйни (23).

Боруссия Д – Вольфсбург – 3:0 (1:0)

1:0 – Брума (20, в свои ворота), 2:0 – Пищчек (48), 3:0 – Дембеле (59).

Гамбург – Фрайбург – 2:2 (1:1)

1:0 – Хунт (15), 1:1 – Филипп (23), 2:1 – Грегорич (57), 2:2 – Грифо (72).

Боруссия М – РБ Лейпциг – 1:2 (0:1)

0:1 – Форсберг (31), 0:2 – Вернер (55), 1:2 – Вестергор (81).

Кельн – Шальке – 1:1 (1:1)

0:1 – Шопф (2), 1:1 – Модест (43).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 17 – Обамеянг (Боруссия Д), Модест (Кельн), 16 – Левандовски (Бавария), 12 – Вернер (РБ Лейпциг), 10 – Вагнер (Хоффенхайм), Эрнандес (Байер).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press, Твиттер Карима Беллараби