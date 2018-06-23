Бундестур. Сочи. Часть первая. Поезд из Москвы и шашки с немцами

Автор: Лидия Дидык 0

Жажда приключений — единственный мотиватор реализации моих бредовых идей. Чемпионат мира не стал исключением. 24 часа в Сочи и 38 часов обратно до Москвы поездом— сборная Германии должна будет мне возместить моральный ущерб, если проиграет второй матч на турнире.  В поисках транспорта для проезда до Сочи я решила испытать судьбу и нервные клетки и отправиться на бесплатном поезде ФИФА. К слову матч составлял около 3% от всего времени пути. Звучит это хуже, чем есть на самом деле.

Сочи

«Вай-фая у нас, кажется, не предвидится», — посмотрел на значок «Нет сети» в углу экрана телефона немец средних лет. Паника в его глазах читалась настолько отчетливо, что я ему посоветовала расслабиться и наслаждаться дарами РЖД. На удивление он послушался, смирился с ситуацией и отправился просить у проводницы Лады кофе. Как объяснил проводник: «Состав с наклейками «Фри Вай-фай» был перенесен с пути Москва — Санкт-Петербург. А сами указания беспроводного интернета мы решили не отклеивать. Так что можешь не бегать и не искать вай-фай». Проводница Лада оказалась прекрасной женщиной, которая рассказала парочку историй из ее предыдущих поездок. По словам Лады, самые неаккуратные фанаты — иранцы: «Они действительно очень добрые ребята, общительные, но они просто превратили вагон в мусорку. Японцев на них нет. Это ведь они убирали за собой стадион?». 

Бундестур. Мексиканский залив. Что произошло со сборной Германии в матче с Мексикой

«Немец? Ооо, как у вас там? Москау, Москау. Чингизхан. Знаешь их?», — сосед того самого немца по купе уже пытался наладить контакт с новым знакомым. «А ты кем работаешь, брат? Химик? Ого! А привез с собой Н2SO4? Алкоголь?, — недоумевающее лицо немца напоминало выражение Марио Гомеса в матче с Мексикой: тот тоже знал, что от него хотят, — Шнапс! Шнапс! Привез ты с собой, химик?», — сосед все еще продолжал допрос. «Мить, Н2SO4 — это серная кислота, какой шнапс! С2Н5ОН — вот формула спирта», — пришла на помощь мама соседа, немец все еще продолжал недоумевать, а я вспомнила ЕГЭ по химии. «Давай лучше в шашки сыграем. Немец, знаешь, что это?», — через 15 минут бабушка и гость России обменялись партейкой в шашки.

Сочи 

«Молодой человек, вы куда пошли с бельем? Его нельзя выносить! Остановитесь!», — с криком Януковича другая проводница отправилась догонять российского болельщика. «Так у вас еще и семечки с собой? Семечки нельзя. Отдавайте пакет», — работница РЖД забрала огромный пакет с лакомством российских гопников и отправилась к себе в купе.

Неизвестно, где были шведы, но внимание всех русскоязычных нашего поезда привлекали немцы. «Ты скажи мне, друг, по секрету, у вас есть иностранные войска на территории Германии? Только честно. А как насчет Меркель? Мы тут слышали, что вы революцию затеваете. Правда это?» — допрос немцев с пристрастием продолжайся практически до глубокой ночи. «В такой день без немцев никак. Сегодня 22-е июня, вот они его и взяли в плен», — очень точно подметил один моих соседей по купе. По иронии судьбы после этой фразы немолодому немцу начали разъяснять подробности пакта Молотова-Рибентропа. 

Бундестур. Истории пятерых фанатов, пролетевших полмира ради чемпионата мира

Под вечер истории про ГДР, налаживание контактов между странами и политику уже начали надоедать, и лучшим вариантом было отправиться в вагон-ресторан и посмотреть на веселых фанатов. «Алкоголя у нас нет, только пиво с нулевым градусом», — заявила проводница, но спустя пять минут я оказалась в ресторане, где три мужика, голые по пояс, запивали коньяк «Балтикой». В их защиту нужно сказать, что температура на втором этаже поезда достигала +35. «Уот ду ю вонт?», — спросил у немца в форме дортмундской «Боруссии» болельщик «Спартака» с надписью «Трехгорное» на спине. «Светлое пиво», — произнес заученную фразу гость из Германии. К концу дня национальные границы были окончательно стерты. Важно сказать, что фанатов «Спартака» в поезде было столько же, сколько и фанатов сборной России. В какой-то момент они решили отпраздновать прошлогоднее чемпионство «красно-белых». А никто и не был против.

Сочи

После встречи с «ребятами» я пошла дальше по поезду в поисках каких-то пассажиров, способных окончательно поразить меня песнями, плясками или костюмами. В результате перуанцы, ехавшие на матч Перу — Австралия, австралийцы и шведы не стали откровением этих суток. На передовую снова вышли немцы и русские. При входе в шестой вагон проем закрывали два огромных флага: российский и немецкий, а на том конце коридора меня уже встретили их хозяева. Это был немец Макс и его трое новоиспеченных друзей из России. Весь наш состав до жути напоминал какой-то русско-германский форум, на котором обсуждалось все, кроме футбола. 

Автор: Лидия Дидык
Фото: Global Look Press

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