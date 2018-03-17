Попытка номер пять. Марко Ройс остается в Дортмунде 

Дортмундская «Боруссия» уже привыкла расставаться с лучшими игроками. Потеря футболистов кажется даже уже не такой болезненной. Но гордостью «шмелей» был и является Марко Ройс — пожалуй, самый значимый человек в клубе.

Камбэк года

Марко Ройс не появлялся на поле 259 дней. В финале Кубка Германии немец получил травму и похоронил надежду поехать в Россию на Кубок конфедераций. Спустя практически девять месяцев состоялся самый долгожданный камбэк в Бундеслиге. В начале февраля в матче с «Гамбургом» Ройс вышел на поле, подпрыгнул трижды на правой ноге (ритуал, который совершает немец после того, как разорвал кресты на правом колене) и отправился снова доказывать, что он все тот же Марко, который был надеждой Германии в 2013 году. «Сигнал Идуна Парк» приветствовал немца как родного: куча плакатов, скандирование имени и даже слезы. Он давно перестал был просто футболистом для Дортмунда. Это явно нечто большее.

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Самое время

Ройс незаменим для «Боруссии», когда здоров. А когда травмирован, тренеру приходится искать похожую замену. Перед возвращением немца на поле в воздухе витал вопрос: позволит ли новый тренер «шмелей» Петер Штегер вернуться Ройсу в стартовый состав после девятимесячного отсутствия? Коуч оказался легким на подъем и дал Марко свободу на поле, как когда-то позволял ему Юрген Клопп. Каждый раз, когда Ройс выходит на поле, часть зрителей начинает морщиться от мысли, что его возвращение снова будет недолгим. Однако сам футболист так не считает: он настолько активно отпраздновал свое возвращение, что забил сразу три гола в первых трех матчах после возращения. И ведь это не предел. Впереди у «Боруссии» ожесточенная борьба за второе место в чемпионате, попытки пройти как можно дальше в Лиге Европы и медленная, но верная подготовка игроков к ЧМ. Ройс вернулся в максимально нужное время для «шмелей».

Йети остается

История о том, что Обамеянг уйдет из «Боруссии» только тогда, когда Ройс согласится сменить команду, не давала покоя никому. Вот уже габонец в «Арсенале», недалеко от него Мхитарян, Дембеле лечится в Барселоне, а у немца контракт истекает летом 2019-го. «Боруссия» не могла потерять Марко Ройса: «шмели» согласились бы оплачивать ему еще несколько больничных, лишь бы не терять символ своего клуба. В летнем интервью Ройс говорил, что его ближайшее решение по поводу будущего станет последнем в карьере — ему уже 28. Все сидели как на иголках в ожидании очередного перехода игрока «Боруссии».

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Но все закончилось прекрасно. 9 марта «Боруссия» опубликовала пару постановочных видеороликов, где Марко говорит своему фанату, что продлил контракт до 2023-го. Этот день официально можно считать днем города в Дортмунде. Фанаты «шмелей» за последние годы настрадались от постоянных потерь ключевых игроков: если Гетце вернулся, то остальные вряд ли собираются. Продление контракта Ройсом позволяет наконец заговорить о клубной верности, о которой в Дортмунде не говорили со времен ухода Себастьяна Келя.

На носу ЧМ

Мало кто может поспорить, что Марко Ройс — один из главных неудачников в немецком футболе. Разве что Михаэль Баллак. Ройс пропустил трофейный чемпионат мира в 2014-м из-за травмы в матче со сборной Армении. Отсюда, к слову, и пошла нескончаемая череда его травм. Затем Лев объявил, что чемпионат Европы-2016 тоже пройдет без лидера «Боруссии», а о Кубке конфедераций и речи не было.

Хавбек понимает, что ЧМ-2018 — его последняя попытка выиграть что-то крупнее Кубка Германии. Но насколько это реально? По общим статистическим данным, показатели Ройса в этом сезоне ниже, чем в прошлом. За матч немец пробегает меньше на полкилометра, выигрывает на три процента меньше единоборств, а вот скорость и вовсе упала до 31,3 км/ч с 34,7. Если Марко начнет набирать форму и улучшать показатели, то трех месяцев футболисту более чем достаточно для возвращения к былой форме. Другой вопрос, сможет ли он пройти кастинг на место левого вингера, когда там давно обосновались Юлиан Дракслер, Юлиан Брандт и Лерой Сане.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press