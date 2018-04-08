День сурка. «Бавария» снова стала чемпионом Бундеслиги

«Бавария» в выездном матче 29-го тура с «Аугсбургом» (1:4) уехала с тремя очками и новой серебряной «тарелкой». Не забывайте, что еще в начале этого сезона команда из Мюнхена имела реальные шансы уступить место «Боруссии» в борьбе за чемпионство. Вспоминаем пять причин, которые помогли «Баварии» стать 28-кратным чемпионом Германии.

1. Инерция

«Уже можно поздравить «Баварию» с чемпионством в сезоне-2018/19?» — гласят комментарии под постами о 28-м чемпионстве мюнхенского клуба. Заявление спорное, учитывая возвращение проблемы с поиском нового тренера, но очень правдивое в рамках текущего турнира в Бундеслиге. Команда, которая в последние плей-офф ЛЧ своей неуклюжестью напоминает Мистера Бина из одноименной комедии, с легкостью побеждает в национальном чемпионате в шестой раз подряд. Ули Хенесс вернулся из тюрьмы, немцы успели выиграть долгожданный ЧМ, Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру, а «Бавария» продолжает двигаться по привычному маршруту. Кажется, такое развитие событий всех устраивает.

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2. Слабость соперников

Стоить вспомнить о том, как в начале этого сезона Петер Бош обещал устроить настоящий разнос действующему чемпиону и наконец заработать еще одну «тарелку» для музея «Боруссии». Бурные фантазии «шмелей» перестали существовать уже в ноябре, когда «Бавария» поправила свои дела и вернулась на первое место в таблице. Эта же «Боруссия» — фактически главный соперник мюнхенцев по чемпионату — уже в весеннем Дер Класикер пропустила шесть безответных голов в свои ворота. Такая же история и с другими преследователями: «Лейпциг», скорее всего, станет грозной силой, но не сегодня. «Шальке» с Тедеско — отличный тандем, но нет гарантии, что это не сезонное явление. Остальные команды сейчас даже близко не могут подобраться к уровню чемпионов.

3. Смена тренера

Ключевой момент в этом сезоне для «Баварии» — возвращение Юппа Хайнкеса. Старик Юпп — самая последняя инстанция, куда обратилось руководство клуба осенью 2017-го. «Хочу поблагодарить и поздравить Анчелотти с чемпионством команды, — Хайнкес не забыл и итальянского предшественника. Карло Анчелотти действительно получит бонусы, оговоренные контрактом, за этот триумф мюнхенцев. Но вернемся к прошлой осени. Тогда в «Баварии» пришли к выводу, что Роббена и Рибери пора возвращать на родину, Мюллера за весьма средненькую сумму продать в Англию, а вслед за ним и от Боатенга избавиться. Чудо это или холодный расчет игроков, но уже спустя пару месяцев эта четверка начала появляться в старте чаще, чем песни Фейса на школьных утренниках. Возвращение легендарного тренера Хайнкеса, при котором команда была непобедимой, явно воодушевило все население Мюнхена.

4. Хамес Родригес

Главное наследие Карло Анчелотти в «Баварии» — двухгодичная аренда Хамеса. Сказать честно, мало кто с восторгом встретил в Мюнхене появление завсегдатая скамейки, к тому же еще и за 13 млн евро. Кто бы мог подумать, что именно колумбиец станет одним из претендентов на звание лучшего игрока сезона Бундеслиги? Хамес появился в клубе и сразу стал угрозой для двух важных игроков — Тиаго и Мюллера. Родригес без труда выиграл конкуренцию у испанца, и Алькантара уже подыскивает себе новый клуб. А вот связка Хамес—Мюллер оказалась в лиге действительно образцовой. «Бавария» и колумбиец стали спасательными кругами друг для друга в сложный для обоих период.

5. Жажда требла

Успех — второе имя Хайнкеса, а Хайнкес создал лучшую немецкую команду XXI века. «Бавария» не была так близка к треблу с 2013 года. Клуб уже давно не может привнести разнообразие в Бундеслигу, а вот провернуть смену лидеров в Лиге чемпионов может именно сейчас. Единственный человек в Германии, который еще помнит, как противостоять испанцам и выигрывать европейский турнир, — тот самый Юпп Хайнкес. Он уже прервал позорную проигрышную пятиматчевую серию «Баварии» в матчах с испанскими командами. Дело за малым – пройти «Севилью», а следом и еще двух представителей Ла Лиги. Баварцы прекрасно понимают, что если не сделать это сейчас, то ждать следующего чемпионства им придется дольше, чем новый альбом «Металлики». Такого они точно не упустят.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press