Последний Лерой. Почему лучший молодой игрок АПЛ не приедет на ЧМ

Йоахим Лев объявил окончательный состав сборной Германии и провернул неожиданные замены. Немец оставил дома Лероя Сане — игрока, место которого в заявке редко вызывало вопросов. Разбираемся, почему тренер решил шокировать общественность таким решением.

Пранк составом

Несколько дней назад в сети появился якобы «окончательный» состав сборной Германии, слитый испанскими СМИ. В заявке отсутствовали Кевин Трапп, Джонатан Та, Нильс Петерсен и Себастьян Руди. Постер был представлен спортивными изданиями как уже сформированный окончательный состав немцев. На деле же все оказалось куда прозаичнее. Постер был выполнен организацией Aktion Mensch с изображением 23 игроков национальной команды без подтверждения Немецкого футбольного союза. Такой инициативой Aktion Mensch хотели привлечь внимание слабослышащих людей к Чемпионату мира-2018. По сути, организация угадала очевидную половину отцепленных игроков, а вылет двух других было сложно предположить. Если Бернд Лено долгое время не дотягивал даже до третьего номера в воротах, и его замена Траппом была логичной, то смотрящий турнир из дома Лерой Сане — это что-то из области фантастики. Особенно удивились любители АПЛ, где немец феерит в последнем сезоне.

Лев — не Гвардиола

Когда был объявлен состав сборной Германии, где-то в Манчестере заплакал один Пеп Гвардиола. Действительно, для тех, кто следит за молодым немцев только в Англии, новость о его отцеплении стала настоящим шоком. Один из самых талантливых футболистов на своей позиции не только в Германии, но и в мире, оказался за бортом сборной? Бред. Но ситуация куда проще, чем вы думаете. Вспомните случаи, когда Йоахим Лев вызывал откровенно проваливающего сезон в «Баварии» Томаса Мюллера, Марио Гомеса, испытывающего проблемы в клубе или Юлиана Дракслера, висящего в воздухе из-за непостоянной практики в «ПСЖ».Тренер закрывал глаза на их недостатки, ведь в сборной футболисты выступали безупречно. А вот можно ли такое сказать о Лерое? Волшебник в команде Пепа Гвардиолы, но вечный неудачник в национальной команде. Не верите? За 12 матчей за сборную Сане не сумел забить ни одного гола и отметился всего лишь одной результативной передачей. Разве это статистика достойная чемпионата мира? Не думаю.

Leroy Sané leaving the national team training camp this afternoon [Bild] pic.twitter.com/VR9ncxADLg — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 4, 2018

Товарняки

Последней каплей для Йоахима Лева стали крайние товарищеские матчи против сборных Бразилии и Австрии. После встречи с первыми на полузащитника посыпался дождь критики. Сложно не согласиться, что Сане в «Манчестер Сити» и в сборной Германии — два абсолютно разных игрока. В система Лева молодой немец совсем не вписывается, а скиллы, которые он так успешно демонстрирует в Англии, тут совсем не работают. Матч против австрийцев мало, что значил для сборной Германии в целом, но позволил Леву окончательно сделать выбор не в пользу Сане.

Эффект Ройса

Сане едет домой, так кто же будет закрывать левый фланг атаки немецкой сборной? Это еще один очень важный момент. Йоахим Лев обладает большим выбором игроков на место левого вингера: тут и Шюррле, и Дракслер, и Ройс, и Сане, и Брандт, и куча других звонких имен. Понятное дело, что место Дракслера в старте закреплено за ним и не подлежит обсуждению. А вот дальше интересно. Юлиан Брандт во время Евро-2016 отказался вне заявки сборной Германии и не отправился во Францию, но сильнейшее выступление на Кубке конфедераций в тандеме с Леоном Горецка дало свои плоды: Брандт — Сане — 1:0. Кроме того, сильной стороной игрока «Байера» является возможность играть сразу на двух флангах одинаково хорошо, чего нельзя сказать о Лерое. Ну и Марко Ройс. Единственный представитель дортмундской «Боруссии» наконец получил свой шанс на крупный трофей. Марко в матче с Австрией вышел в форме сборной Германии на поле впервые за 796 дней. Везение — не его конек с лета 2014-го года, но сейчас Йоахим Лев действительно рассчитывает на Ройса, для которого, скорее всего, это последний чемпионат мира.

С такой точки зрения поступок Йоахима Лева — единственное правильное решение относительно состава на ЧМ. Сыграет ли это с тренером злую шутку? Скорее нет, ведь статистика никогда не лжет.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press