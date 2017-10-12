«Как 200 наших болельщиков отметелили несколько тысяч англичан, не понимаю». Что президент страны знает о российском футболе

Владимир Путин отметил свой 65-летний юбилей. Рамзан Кадыров устроил празднование без именинника в Грозном и сказал, что футбол наравне с дзюдо — любимые виды спорта президента России. Так ли это на самом деле: действительно ли Путин хорошо разбирается в футболе и может дать стоящие советы? Еженедельник «Футбол» вспоминает наиболее яркие цитаты президента о самой популярной командной игре.

О возможности стать тренером сборной России

«Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем надеяться на то, что ребята будут стараться».

Так Владимир Путин ответил на предложение главы муниципального образования Черемхово Иркутской области Вадима Семенова сменить Станислава Черчесова на посту тренера сборной России. Чиновник посчитал, что сборная России способна выиграть домашний чемпионат мира только под руководством президента страны. Путин явно не оценил такого предложения.

О «Зенит-Арене»

«Это очень такая печальная история. Строители обещают все поправить к концу этого года».

Слова, сказанные осенью 2016 года, до сих пор актуальны. Уже год «Зенит-Арена» пытается избавиться от странных напастей: то газон требует ремонта, то бакланы. Естественно, к концу 2016 года арена стоимостью в 43 млрд рублей все еще нуждалась в доработке. Владимир Владимирович, поговорите с чиновниками Санкт-Петербурга.

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О любимой команде

«За какой клуб я болею? Я не имею права болеть за какую-то конкретную команду, я болею за национальные сборные, люблю посмотреть красивую игру. Честно сказать, красивую игру национальной сборной (по футболу) мы давно не видели, а хоккеисты, безусловно, радуют, хотя и здесь нам очень многое нужно сделать».

Владимир Путин сказал эти слова до того, как узнал о фееричном матче сборной России против Южной Кореи. Президент верит в команду Станислава Черчесова, но наслаждаться ее игрой Путин не спешит.

О драках болельщиков

«По-моему, меньше внимания уже на футбол обращают, чем на драки болельщиков. Очень печально, и я сожалею об этом. Известен случай, с чего начался чемпионат Европы-2016: драка российских болельщиков с английскими. Ну безобразие полное. Я, правда, не знаю, как 200 наших болельщиков отметелили там несколько тысяч англичан, не понимаю».

Эти слова президент сказал после чемпионата Европы во Франции. Беспорядки явно потрясли Путина, но перед Владимиром Владимировичем встал вопрос, каким образом компания российских болельщиков расправилась с толпой англичан. Россиянам явно помог фанатский дух.

О перспективах на ближайшие турниры

«Конечно, российские болельщики ждут лучших результатов от нашей сборной. Когда я разговариваю со специалистами, то они говорят, что слишком много легионеров и слишком мало внимания вы уделяете вопросам подготовки смены, то есть слишком мало внимания уделяется вопросам развития детско-юношеского футбола. Правда, есть позитивные тенденции».

Разговоры со специалистами в сфере футбола, кем бы они ни были, явно идут на пользу Владимиру Владимировичу. Мысли о том, что в России уделяется мало внимания детскому и юношескому футболу, — это правда. Но вот вопрос: на самом ли деле так видны те самые позитивные тенденции?

О «Краснодаре»

«Недавно я побывал в Краснодаре, и господин Галицкий проводит большую работу. Это частный проект, он и стадион построил, и целую футбольную школу создал. Все крупные клубы сейчас уже создали систему подготовки молодых специалистов по футболу, молодых спортсменов. Если так и будет продолжаться, а я исхожу из того, что так и будет, то совершенно точно у нас появится эффективная национальная команда».

Галицкий и правда стал революционером в российском футболе:только один стадион чего стоит! Но проблема заключается в том, что собственник сети магазинов «Магнит» вкладывает свои деньги в «Краснодар». Маленький процент российских клубов может похвастаться таким спонсором.

«Испанцы знают Путина и думают, что русские каждое утро опрокидывают стопку водки и идут на работу». Как вратарь Дар Королев, который не попал в «Зенит», пытается закрепиться в Ла Лиге

О лимите на легионеров

«Правильно, согласен».

Лаконичность — друг знания. В конце весны этого года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил «провести стопроцентное импортозамещение в российском футболе». На максимально странную идею Владимир Путин дал однозначный положительный ответ. В такие моменты где-то в Петербурге плачет группа аргентинцев.

О финансировании большого спорта

«Мы не раз говорили, что профессиональный спорт способен обеспечивать себя сам, а клубы не должны превращаться в ярмарку тщеславия спонсоров.

Нам спорт нужно развивать, а не мериться, у кого денег больше. Тем более не мериться между государственными или компаниями государственного участия».

А вот арабские шейхи и китайские инвесторы считают иначе. По иронии судьбы в России ярмарку тщеславия демонстрирует только «Зенит», спонсируемый «Газпромом». Остальные клубы не в состоянии платить по 70 млн евро за одно трансферное окно.

О политике клубов

«Требования определенные должны быть: отыграл здесь какое-то время, потом можешь куда-то поехать. Законодательные нормы нужно прописывать соответствующим образом так, чтобы и ребята были заинтересованы, и чтобы наши клубы не теряли, и чтобы мы были частью мирового спортивного движения».

Это все хорошо, но востребованность некоторых российских игроков за рубежом идет лишь на пользу образу РФПЛ. Чем больше опыта набираются футболисты в других лигах, тем более хорошими скиллами они обладают. Как раз такое развитие событий и поможет нам стать частью мирового спортивного движения.

О востребованности российских игроков

«Спортивная школа у нас очень хорошая, она генерирует большое количество талантливых, перспективных ребят, и конечно, что называется, на рынке труда они востребованы, их тащат везде. Нам нужно создавать условия, чтобы им не захотелось уезжать, – условия финансовые, условия для тренировок. В принципе, мы над этим работаем».

Верно, создание условий для содержания спортивных школ — главная задача для достижения прогресса в российском футболе. Владимир Владимирович сказал, что над этим проводится работа. Это самое главное.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press