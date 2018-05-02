Пиджак на футболку. Как так получилось, что футболисты стали частью модного мира

Мир футбола стал слишком похож на мир других звезд. Но как так получилось, что футболисты тоже теперь содержат своих собственных экспертов моды и спорят, у кого круче стиль?

Вы знаете, кто такой Сэм Морган? А Месут Озил и Александр Лаказетт знают этого 17-летнего школьника. Когда кто-то из звезд АПЛ видит на рэперах или на фото в соцсетях новые модные кроссовки, они тут же строчат в Инстаграм этому парню просьбу найти им такие же. Подросток не подводит – находит и доставляет товар в кратчайшие сроки, но иногда это стоит десятки тысяч евро. И это еще одна грань того, как футболисты сходят с ума по моде.

Среди клиентов Сэма Моргана не только Озил и Лаказетт, но и Кайл Уокер, Миши Батшуайи, Маркос Алонсо и куча других звездных игроков.

Но мало кто знает, что его бизнес — далеко не новое явление. Лет пять назад в США уже был 14-летний парень по имени Бенджамин Капелушник, чьей основной работой по сегодняшний день является снабжение кроссовками тех, с кого берут пример футболисты, — рэперов.

Явление перепродажи модных предметов одежды сейчас только набирает обороты, а пока вы можете вложиться в несколько пар лимитированных кроссовок LeBron Galaxies и через пару лет стать миллионером. И купит у вас их какая-нибудь восходящая звезда футбола.

Дома моды

Это в прошлом веке английские футбольные звезды дрались в пабах, а их брутальная щетина на лице появлялась не стараниями стилистов, а в результате безбашенных запоев.

Но в начале нулевых Дэвид Бекхэм открыл для футбола огромный мир моды. С тех пор игроки все чаще становятся лицами брендов, а их фотографии висят по городам Европы как символ сочетания успеха и красоты.

Модные дома далеко не против такого сотрудничества. Первыми к этой идее пришли Armani и Calvin Klein. Сейчас с футболистами сотрудничают как крупные элитные компании, так и массовые производители.

К слову, Жерар Пике давно взаимодействует с испанским Mango — бюджетным брендом одежды, а немецкая гвардия Матс Хуммельс, Кевин Трапп и Марио Гомес красуются на рекламных щитах Hugo Boss.

Особое место в совместной истории футбола и моды занимают два игрока — Хидетоси Наката и Аарон Рэмзи. Первый после окончания карьеры полностью погрузился в моду, позировал для итальянского Vogue, японского GQ и представлял Calvin Klein. Со вторым же все куда интереснее: валлиец заключил полноценный договор с модельным агентством Elite Model Management London и в перерыве между матчами фотографировался для своего любимого модного дома — Tom Ford.

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Рэп-игра

Однако высокая мода настигает далеко не всех. Большинство футболистов заканчивают свой путь где-то в районе хайповых брендов. Особое место в их сердцах занимает хип-хоп-культура — буквально от музыки до одежды.

Сейчас сложно найти популярного игрока, чей образ не слизан с условного Канье Уэста или A$AP Rocky.

Наверняка вы представляете себе среднестатистического поклонника рэп-культуры: футболки с многозначительными принтами, кепки, рваные джинсы и особый упор на кроссовки, о которых мы поговорим чуть позже.

Самый стильный мужчина по версии GQ Федор Смолов тоже часто грешит этим. Инстаграм футболиста переполнен фотографиями в модных худи и типичных для американского представителя хип-хоп-культуры костюмах. Хорошо это или плохо, решать вам.

Собственное производство

Большой мир моды сам впустил к себе на территорию футболистов, от которых уже невозможно избавиться. Среди них есть те, кто давно перерос все модные дома и решил открыть собственный бренд одежды.

Естественно, самым ярким примером такого бизнеса стал Криштиану Роналду и его нижнее белье CR7.

Дальше — больше. За ним последовали Златан Ибрагимович с личным брендом A-Z и множество других игроков. Пожалуй, самым успешным проектом стала голландская фирма lifestyle-одежды BALR. Ее основали в 2014-м году три голландских футболиста — Элджеро Элиа, Грегори ван дер Вил и Деми де Зеув. Компания максимально умело использует работу с соцсетями и при помощи друзей-игроков повышает узнаваемость бренда. BALR официально сотрудничает с Samsung.

Все официально

На фоне всеобщего интереса к моде специализированные журналы тут же начали выбирать самых стильных представителей футбола.

Esquire создал рейтинг из 21 самого модного игрока в истории, куда вошли Пеле, Мальдини, Гвардиола, Кантона, Кафу, Лев Яшин и далее по списку.

Harper’s Bazaar назвал лишь пятерку, во главе которой уверенно обосновался Дэвид Бекхэм.

После Евро-2016 во Франции, пожалуй, главный модный журнал мира Vogue назвал двадцатку самых стильный игроков прошедшего турнира. На первом месте оказался Аарон Рэмзи. Забавно, что, по мнению издания, самыми модными представителями футбола считаются футболисты «Арсенала» и «Ливерпуля», не остались без внимания и Адам Лаллана, Эктор Бельерин и Дэниел Старридж.

Фэшн-полиция

Главные модники современного футбола

В любой команде есть футболист, за чьими нарядами следят пристальнее, чем за его выступлениями. Называем пятерых игроков, одежда которых становится объектом обсуждения чаще, чем новый выпуск «вДудь».

Кто: Поль Погба

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Титул: император цветастых костюмов

Вы наверняка пытались «развидеть» костюм Поля Погба на вручении «Золотого мяча». Француз был одет в смокинг с золотыми цветами. Он всегда был неравнодушен к дорогим брендам: на первую зарплату футболист купил стильную, но ужасно неудобную пару туфель Christian Louboutin. Тесно сотрудничал с французским домой моды Balmain, выпустил капельную коллекцию одежды в стиле casual совместно с аdidas, а потом и вовсе основал свой бренд.

Кто: Серхио Рамос

Клуб: «Реал» Мадрид

Титул: любитель экспериментов

Серхио Рамоса за всю карьеру часто бросало в крайности: то он одевается максимально просто и по классике, то напоминает рэпера из «Восьмой мили». Испанец может выйти на люди в синем пальто и в футболке с изображением Бэтмена, чем смутит весь Мадрид. Но стоит защитнику надеть классический костюм от Gucci, как он тут же становится одним из самых стильных представителей Испании.

Кто: Клаудио Маркизио

Клуб: «Ювентус»

Титул: старая классика

Итальянцы — не самые большие любители модных трендов. Им куда ближе старая добрая классика. Клаудио Маркизио — отличный пример такого подхода. Вы не найдете ни одной фотографии, где он в цветастых футболках и вычурных кроссовках, — только пастельные рубашки и смокинги. Alessandro Martorana — любимое место игрока, где он на заказ шьет костюмы.

Real recognize real #Werbung A post shared by Jerome Boateng (@jeromeboateng) on Feb 22, 2018 at 9:03am PST

Кто: Жером Боатенг

Клуб: «Бавария»

Титул: самый «свежий» в лиге

В 2015 году Жерома Боатенга признали самым стильным мужчиной Германии. Жером — очередной любитель Balmain. Выросший на хип-хоп-культуре немец не стесняется миксовать футболки со смокингами, снепбеками и обувью с шипами. Однако главной фишкой защитника стали очки. У него плохое зрение, и в его коллекции множество очков, которые дополняют любой образ футболиста.

🐘 A post shared by Héctor Bellerín (@hectorbellerin) on Mar 28, 2018 at 7:30am PDT

Кто: Эктор Бельерин

Клуб: «Арсенал»

Титул: знаток модных трендов

Совсем недавно Эктор Бельерин стал самым стильным футболистом мира по версии Highsnobiety. На то есть основания. Испанец — завсегдатай недель моды не только в качестве гостя, но и как модель. Он мастерски жонглирует стилями и модно выглядит в любой одежде. Этой зимой Бельерин появился на Лондонской неделе моды в атласной пижаме и меховых тапочках от Gucci, чем вызвал восторг критиков.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press, Hugo Boss,