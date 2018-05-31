Машина прогресса. Итоги чемпионата Германии-2017/18

«Бавария» — снова чемпион, и на этом стабильность Бундеслиги в ушедшем сезоне заканчивается. Куча разбитых сердец, седых волос и удивленных улыбок — вот что сотворили немецкие клубы к лету 2018 года.

ГЕРОЙ: Хамес Родригес, «Бавария»

«Хамес? Какой смысл в этой аренде? Еще и за такую цену» — Германия просто негодовала в летнее трансферное окно из-за приглашения колумбийца. Позиция, на которой выступают Томас Мюллер и Тиаго, пополнилась еще одним талантливым представителем. Родригес вызывал вопросы абсолютно заслуженно: под руководством Зидана он, по сути, не получал игровой практики в «Реале». Вероятность того, что любимчик Карло Анчелотти будет заигран в старте «Баварии», считалась стопроцентной. Отсюда по Германии поползли слухи о переезде Мюллера в Англию. Паника не давала покоя никому.

День сурка. «Бавария» снова стала чемпионом Бундеслиги

От любви до ненависти всего лишь одно увольнение. Карло Анчелотти, крестный отец Хамеса, отправился досматривать сезон Бундеслиги дома. На волне эйфории после возвращения Юппа Хайнкеса все забыли, что буквально два месяца назад гоаорили о скором завершении аренды колумбийца. Сейчас он раскрылся по-новому и стал полноценной частью команды. Если Левандовски думает о скорейшем отъезде из Германии, Хамес действительно обрел то, о чем так долго мечтал, — доверие. Юпп Хайнкес никогда не позволял себе отказывать игроку, так и не дав ему шанс. Родригес успешно воспользовался этим и оказался нужен команде даже после ухода Анчелотти.

ОТКРЫТИЕ: Леон Бэйли, «Байер»

Бундеслига каждый сезон поставляет Европе кучу талантов, которые тут же отправляются в большие клубы. И там в большинстве своем проваливаются, не удержавшись на плаву славы. Искренне надеемся, что с Леоном Бэйли такого не произойдет, хотя все предпосылки к его скорому уходу налицо. О невероятном ямайце заговорили только в этом сезоне, хотя он привлек внимание скаутов, еще когда выступал за бельгийский «Генк». Что такого в Бэйли и почему о нем говорят как о новом Арьене Роббене? 20-летний футболист «Байера» играет важную роль в команде Хайко Херрлиха. При новом тренере Леон стал частью основы, внеся в игру свойственную ему легкость. «Байер» славится своим нынешним составом: куда ни посмотри — новая талантливая звезда мирового футбола. Но даже в этой компании Леон самый яркий. Невероятная скорость и дриблинг в совокупности дают тандем, уничтожающий любую защиту.

Таблетка с Ямайки. Леон Бэйли – самый прогрессирующий игрок Бундеслиги

«Новый Роббен» — все немецкие издания заметили очевидное сходство ямайца и голландца. Да, куча подборок со сравнениями стилей футболистов доказывает, что играют они одинаково, иногда даже идентично. Но стоит вспомнить, что Бэйли всего 20, и он на заре своей карьеры, в отличие от Роббена. Английские клубы и «Бавария» следят за ним уже год, предлагают заоблачные суммы, а последняя и вовсе собирается побить трансферный рекорд, заплатив за Леона 100 млн евро. «Байер» потирает руки, но пока отказывается комментировать какие-либо контакты по поводу продажи Бэйли.

РАЗОЧАРОВАНИЕ: Вылет «Гамбурга»

Пожалуй, это самая грустная часть нынешнего сезона Бундеслиги. «Гамбург» доказал, что в этом мире нет ничего вечного. «Динозавры» были теми самыми долгожителями Германии, которые за всю историю никогда не ощущали горечь вылета из элитного дивизиона. Однако оттягивать переезд во вторую Бундеслигу уже было нельзя. Команда неплохо стартовала, но дальше действовала по привычной для себя схеме: показывала ужаснейшую игру вплоть до трех туров до конца чемпионата, а потом выдала лучшие матчи за сезон. Несмотря на усилия Льюиса Холтби в конце турнира, спасти себя в очередной раз «динозавры» не смогли.

Чуда не будет. «Гамбург» вылетел во Вторую Бундеслигу

После встречи с гладбахской «Боруссией», когда стало известно, что «Гамбург» потерял то, что предыдущие поколения пытались сохранить больше 50 лет, соцсети клуба были заморожены, как динозавры во времена ледникового периода. Неловкое молчание, тихая радость фанатов «Вольфсбурга» и ощущение начала новой эры — таким стал финальный тур Бундеслиги. А что дальше? Часы на «Фолькспаркштадион» обнулили, кричалки о вечном клубе из элитной Бундеслиги переделали — остается ждать начала сезона, чтобы вернуться и снова начать писать историю.

ПОСТУПОК: Йонас Хектор, сильнейший игрок Бундеслиги, который отказался уходить из «Кельна» после вылета во вторую Бундеслигу

Вылет «Кельна» стал очевиден для зрителей Бундеслиги уже осенью прошлого года. Команда, обыгравшая «Арсенал» в Лиге Европы, одержать победу в собственном чемпионате смогла только в декабре. «Козлы» напоминали инсталляцию современного искусства: все понимали, что происходит неладное, но объяснить, что именно, никто не мог. В результате «Кельн» не с треском, но вылетел из еврокубка, окончательно попрощавшись с турниром еще на двадцать лет.

Первый пошел. «Кельн» отправился во Вторую Бундеслигу

С ощущением провала в сезоне у зрителей также закономерно появилась мысль: «Кто первым побежит с тонущего корабля?» Естественно, речь шла о лучших представителях команды. Лео Биттенкурт дал понять, что не намерен проводить лучшие годы карьеры во второй Бундеслиге, когда есть неплохие предложения. Так и получилось: игрок подписан «Хоффенхаймом». Ну а самый востребованный и, пожалуй, лучший из левых защитников в Германии — Йонас Хектор решил, что понижение в дивизионе — не повод сразу отказываться от клуба, который позволил ему стать недосягаемым на своей позиции. За несколько туров до конца чемпионата немец принял предложение «Кельна» и продлил контракт, вызвав тем самым довольные крики фанатов. К слову, игроком интересовалась «Бавария» с целью собрать конструктор под названием «состав сборной Германии», но, видимо, для Йонаса куда важнее поддержать родную команду в момент, когда она максимально нуждается в этом.

ТРЕНЕР: Доменико Тедеско, «Шальке»

«Шальке» уничтожил все возможные ставки на предположительное завершение турнира. В прошлом сезоне клуб во главе со спортивным директором Кристианом Хайделем решил рискнуть всем и назначить на место главного тренера 31-летнего Доменико Тедеско из «Эрцгебирге». «Все или ничего» — на тот момент терять «кобальтовым» было откровенно нечего. Кто бы мог подумать, что этот ноунейм поднимет на уши всю лигу и закончит чемпионат выше своих принципиальных соперников из Дортмунда.

Программа Максимум. «Шальке» и Макс Майер вступили на тропу войны

Тедеско с первого же дня после прихода обозначил свою позицию: немецкий итальянец лишил Бенедикта Хеведеса капитанской повязки и отдал ее вратарю Ральфу Ферманну. После экс-капитану пришлось и вовсе уехать в итальянский чемпионат. Новый тренер явно сместил линию прессинга намного выше, что пошло на пользу. А потом заставил клуб выйти в Лигу чемпионов впервые за четыре года. Ну не волшебник ли? Тедеско, кроме того, сумел найти общий язык с Коноплянкой, который под руководством Маркуса Вайнцирля бушевал и мечтал уехать из Гельзенкирхена. Лучший во всех смыслах тренер прошлого сезона может столкнуться с проблемами уже этой осенью: основной игрок Макс Майер покинет клуб со стопроцентной вероятностью. Молодому гениальному коучу снова придется искать способы удивлять публику.

Символическая сборная Бундеслиги

Лукаш Градецки («Айнтрахт») — обладатель Кубка Германии в составе «Айнтрахта», уже перешел в «Байер».

Джошуа Киммих («Бавария») — молодой защитник, благодаря которому уход Филиппа Лама оказался абсолютно безболезненным.

Налдо («Шальке») — 35-летний бразилец не только не сбавил обороты с возрастом, но и позволил «Шальке» хвастаться своими оборонительными рекордами.

Матс Хуммельс («Бавария») — невозмутимый защитник, прощающий все косяки полузащитникам «Баварии» и подчищающий за коллегами.

Венделл («Байер») — отлично вписавшийся в схему Хайко Херрлиха бразилец получил второе дыхание в прошедшем сезоне.

Томас Мюллер («Бавария») — немец вернулся в былую форму при Хайнкесе и уже готов бить рекорды на ЧМ в России.

Леон Горецка («Шальке») — однозначно «Шальке» обязан своим вторым местом в чемпионате в первую очередь этому немцу. Жаль, что это последний его сезон в клубе.

Хамес Родригес («Бавария») — голодный до побед колумбиец заиграл в «Баварии» и показал, что такое мадридский стиль.

Леон Бэйли («Байер») — неукротимый молодой ямаец из «Байера» обещает принести клубу большую сумму за свой трансфер уже очень скоро.

Роберт Левандовски («Бавария») — поляк снова забрал «золотую пушку» и, скорее всего, поставил точку в своем немецком путешествии.

Миши Батшуайи («Боруссия» Д) — бельгиец за полгода в аренде в немецком клубе поднял атаку команды на новый уровень.

Лучший бомбардир: Роберт Левандовски («Бавария») – 29 голов.

Обладатель Кубка Германии: «Айнтрахт».

Попали в Лигу чемпионов: «Бавария», «Шальке», «Хоффенхайм», «Боруссия Д» (все — групповой этап).

Попали в Лигу Европы: «Байер» (групповой этап), «РБ Лейпциг» (квалификация), «Айнтрахт» (групповой этап).



Вылетели во вторую Бундеслигу: «Кельн», «Гамбург».

Попали в первую Бундеслигу: «Фортуна» Д, «Нюрнберг» (вышли напрямую).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press