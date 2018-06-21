Эдинсон Кавани разучился играть с Луисом Суаресом. Этот факт может помочь сборной России

После жеребьевки ЧМ-2018 сборная Уругвая считалась фаворитом группы A. В рукаве южноамериканцев несколько ключевых козырей: связка защитников из мадридского «Атлетико», уже много лет работающий с командой тренер Оскар Табарес, а главный наш страх — атакуюшая связка Луиса Суареса и Эдинсона Кавани. Лучшие форварды в России словно забыли, как играть друг с другом и это может стать преимуществом сборной России в решающей игре группового этапа.

Король Парижа

Возможно, останься в «ПСЖ» Лоран Блан или будь у Эдинсона до сих пор напарник в атаке уровня Златана Ибрагимовича, игра в двух форвардов давалась лучшему уругвайскому нападающему проще. Летом 2016-ого парижан возглавил Унаи Эмери и сделал ставку на игру в одного форварда. Чаще всего это была схема 4+3+3, где Эдинсону отведена роль наконечника. Кавани подпитывали фланги. Один сезон это был Юлиан Дракслер и Анхель Ди Мария, а затем сместившие их на скамейку Неймар и Килиан Мбаппе.

Первое время Кавани критиковали за плохую реализацию, но уровень партнеров и бомбардирские качества позволили уругвайцу наколотить за два последних клубных сезона 89 голов, а по данным Opta страйкер поднял показатель реализации до 14,5%. Кроме классных кроссов и прострелов с флангов, Кавани свойственно и самому оттягиваться ближе к центру поля и помогать партнерам развивать атаки. Скорость и контроль мяча — ключевые преимущества форварда.

От владения к движению

Луис Суарес — форвард без изъян, умеет с мячом делать все. Но ключевая разница между двумя главными страйкерами Уругвая — умение играть головой. Еще в «Аяксе» уругвайца использовали на обоих флангах при традиционной для Голландии схемы 4+3+3. Луис действовал ближе к флангу, регулярно менялся бровками с Урби Эмануэлсоном и при этом забивал за сезон больше 25 голов. Сместился на позицию чистого форварда Луис только после ухода Класса-Яна Хунтелаара в мадридский «Реал». Полноценный опыт игры в двух форвардов у Суареса появился только после перехода в «Ливерпуль». В дуэте с Даниэлем Старриджем атака мерсисайдцев едва не добилась чемпионства в сезоне 2013/2014.

В «Барсе», где даже после Пепа Гвардиолы далеко не сразу отказались от желания играть в тотальный футбол, Суаресу отведена роль единственного полноценного форварда, способного, как ассистировать «свободному художнику» — Лионелю Месси, так и выполнять классические бомбардирские задачи: прорываться через линию обороны соперника, быть первым на подборах и подставлять нижние конечности так, чтобы счет на табло менялся в пользу каталонцев.

Самый успешный тренер сине-гранатовых за последние пять лет — Луис Энрике, хотел продолжить «кройффовскую» философию «Барселоны» и перехватить эту эстафету у Пепа Гвардиолы — самого успешного тренера в 21 веке. Ключевая метаморфоза в игре испанского клуба состоит в том, что тройке полузащитников предстояло совершать больше рывков на 35-40 метров, чтобы поддерживать контратаки. В то время, как «Барселона» Гвардиолы не спеша забирала мяч под свой контроль и 70-75% игрового времени разжевывая соперника, словно жвачку Алекс Фергюсон. Именно в этом заключается ключевая проблема «Барселоны» последних лет. Никто, кроме Пепа, так не смог добиться той же эффективности с подбором игроков уровня Месси, Иньесты и Бускетса.

Отказ от игры в одного форварда

Оскар Табарес тренирует сборную Уругвая с 2006 года, но за 12 лет ни разу не сделал ставку на игру в одного форварда на крупных турнирах. А во времена, когда Диего Форлан огненно выступал за «Атлетико» Мадрид и миланский «Интер», уругвайцы вовсе перестраивались на игру в трех форвардов: Суарес — Форлан — Кавани. Итогом стал выход в полуфинал ЧМ-2010 в ЮАР, а также признание Диего лучшим игроком турнира. Сейчас Форлан выступает в роли эксперта, а Луису и Эдинсону по-прежнему необходимо отстаивать цвета сборной. Оба игрока в своих клубах играют единоличных форвардов, а вместе взаимодействуют лишь несколько раз в году.

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Против Египта

Атака — ключевая линия в колоде южноамериканцев В стартовом матче против сборной Египта особенно чувствовалась недостаточная сыгранность и взаимодействие между полузащитой и атакой. Уругвайцы не могли прорваться по центру и чаще задействовали фланги (45% с левого фланга Джорджиана де Арраскаэта и 36% с правого фланга Карлоса Санчеса) и совершили 22 кросса, не переросший ни в один гол. 0 выигранных единоборств в штрафной — катастрофа для нападения Уругвая. Плохо сработал и центр поля, совершивший всего 3 сквозных паса на атакующий дуэт лучших форвардов не только сборной, но и мира.

Итоговая победа скорее вопреки, нежели речь идет о закономерной победе. Эдинсон Кавани добирался до мяча меньше всех партнеров, сыгравших все 90 минут — 47 раз. А Луис Суарес катастрофически плохо действовал в подыгрыше — точность передач на уровне 69%. Спасибо оборонительной связке центр дефов — Хименес — Годин, что добыли три очка.

Против Саудовской Аравии

Удивительно, но во втором туре игра Уругвая не то, что не улучшилась и значительно оскудела. Аравийцы «перепасовали» южноамериканцев 577 передач на 519 сборной Уругвая. Центр поля не смог совершить ни одного качественного сквозного паса — все перехватывали арабы. Как и соперники команды Оскара Табареса, игра шла через длинные мячи, но и здесь была менее вариативной и нацеленной на ворота соперника (Саудовская Аравия сделала на 33 лонгбола больше). При всем подборе техничных футболистов у Табареса, его парни взаимодействуют на уровне старобританского «бей — беги», где Годин и Хименес полезнее Суареса и Кавани, а стандарты имеют ключевое значение для результата.

Так и вышло, на 23-й минуте Санчес подал угловой в центр штрафной. Диего Годин стянул на себя вратаря Аль-Овайса и вынудил того ошибиться. Суарес подобрал мяч и сходу замкнул навес ногой без сопротивления. Несмотря на вторую победу и выход в плей-офф игра южноамериканцев по-прежнему сырая и малоэффективная.

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Как играть России

Пусть Уругвай и не убедил блеском контратак и комбиниционной игрой, России важно не раскрываться. Наша защита не выдержит скоростей Кавани и Суареса, поэтому важно играть достаточно низко, чтобы опытный Сергей Игнашевич мог успешно выходить в отбор, а Кутепов его страховать. Чтобы обезопасить себя от лишнего волнения, важно забрать мяч себе и пытаться вскрыть оборону южноамериканцев длинными мячами на Дзюбу и фланги, где за подбор должны бороться Черышев и Самедов.

Автор: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press