Родителей в школу. Молодежные сборные Германии ужасают своими результатами 

Немецкие молодые игроки — образцовые представители в своих возрастных категориях в последние десять лет. Однако в этом году сборные Германии разорвали все шаблоны о своей успешности.

U-21

Сборная Германии до 21 года может с легкостью противостоять не только средней европейской команде, но и своим старшим коллегам под руководством Йоахима Лева. U-21 — личная сокровищница Лева, куда он заходит, чтобы найти очередного альтернативного представителя для «бундестим». На глобальном уровне состав молодежной сборной шикарен, но далеко не каждый получит шанс выступать в основной сборной. Надим Амири, Махмуд Дауд, Левин Озтунали, Лукас Клостерманн — эти парни давно стали титульными представителями Бундеслиги, но так и не заслужили место в основе у Лева. К слову, в команде Штефана Кунца играет Эдуард Левен — центральный защитник, чьи родители переехали в Германию из России. Игроком когда-то интересовался «Спартак», но переговоры ничем не завершились. Может, российской сборной стоит присмотреться к двум русским центральным защитникам немецкой «молодежки» Вальдемару Антону и Эдуарду Левену накануне чемпионата мира?

Сейчас немцы — действующие победители Евро до 21 года — пытаются квалифицироваться уже на следующий европейский турнир. Они располагаются на первом месте, но пошатываются от попыток команд снизу сместить лидера. Немцы и сами готовы слиться: «бундестим» сыграла один из самых слабых матчей за последний год против сборной Косова (0:0). Панику усиливает тот факт, что впереди у них встречи с Ирландией и Норвегией — командами, которые могут при хорошем расположении духа доставить много проблем.

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U-19

А вот и главное разочарование этого года. Сборная Германии до 19 лет не квалифицировалась на предстоящий Евро в Финляндии. Да, именно эта страна штампует молодых футболистов, а потом не отбирается на главный европейский турнир. И тут снова виновата сборная Норвегии. Во втором отборочном раунде «бундестим» проиграла норвежцам со счетом 2:5, пропустив скандинавскую команду на евро. В последнем матче группы немцы выдали лучшую игру этого сезона против Голландии (4:1) и упустили первое место, позволяющее попасть на турнир. Норвежцы во встрече против Шотландии (5:4) за восемь минут забили три гола, отыгрались со счета 2:4 и отправили сборную Германии домой.

Особенно иронично выглядит эта ситуация через призму составов национальных команд. Главная звезда немцев до 19 лет Кай Хавертц — тот самый уникум из «Байера», за которым английские гранды гоняются уже год. К его кандидатуре также можно приплюсовать молодое дарование из «Баварии» — нападающего Мануэля Винцхаймера и центрального полузащитника из «Шальке» Янниса Кюблера. Сборная с одним из сильнейших составов в Европе по именам пропустит Евро из-за собственных ошибок в обороне и недооценки соперника.

U-17

Сборная Германии до 17 лет все-таки квалифицировалась на предстоящий Евро, но с огромным трудом. В проходе немцев имеется доля удачи. Они проиграли грекам со счетом 0:3, а после сразились с норвежцами вничью (2:2). Победа над Шотландией все решила: «бундестим» села в последний вагон чемпионата Европы в Англии в качестве одной из семи лучших сборных отборочного турнира, занявших второе место в группе. На прошлом чемпионате мира до 17 лет немцы вылетели с 1/4 финала от бразильцев и отправились домой досматривать турнир.

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Что же это все значит? Почему система немецкого конвейера дала сбой, а команды демонстрируют такие плохие результаты? Однозначно дело далеко не в составе: U-21 имеет лучший состав в мире, с которым может посоревноваться разве что Испания. Младшие тоже не отстают. Возможно, проблема заключается в психологии и самоощущении команд. Все больше складывается впечатление, что ноша лучшей молодежной системы в мире уже становится неподъемной для самой Германии, а футболисты, не квалифицируясь на турнир, сеют панику и отсылают фанатов в начало нулевых.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press