Книга рецептов Павара. Самая кудрявая звезда сборной Франции

Его сравнивают с Францом Беккенбауэром, он влюбился в макароны из России, а с июля он — чемпион мира, но все еще сидит в «Штутгарте». Бенжамен Павар — футболист, за которого все скажут прозвища.

«Овца» и музыка из 80-ых

Учебный центр стажировок. Вечер. Бенжамен Павар и его сосед Жан Бутез готовятся ко сну — врубают музыку из 80-х. Клод Франсуа, Даниэль Балавоин… плейлист Павара. Парнишка с кучерявым прозвищем «овца» напевает любимые мелодии. Тут начинают долбиться в стену соседи. Бенжамену пора сворачиваться.

Бенжи иногда развлекал концертами товарищей и из него мог получится отличный «танцор Диско». «Парень, немного сумасшедший, хотя очень правильный», — говорил о нем Бутез. Еще бы, ведь Павар уже тогда был отбит на голову футболом. Правда, мечты о звездной карьере упирались в «Лилль». В клубе он либо сидел на скамейке запасных, либо играл, но только в дубле. Все изменил звонок от Томаса Хитцльспергера, бывшего полузащитника сборной Германии.

«Lässigkeit» («Лэзихкайт»)

Французский ноунейм перебрался в «Штутгарт» «ноу шпрехе» по-немецки: «В первые месяцы я передвигался по базе абсолютно безмолвно, а если и приходилось говорить, то это было что-то типа «links, rechts, gut, bitte, danke». На практике все было куда лучше: Вольф сколотил из Павара и Баумгартля отменную связку центр-дефов.

Сейчас француз признается, что ему не имеет значения, на какой позиции выступать в защите. Павар хорош везде: хоть у бровки, хоть в центре. Защитник обладает высокой точностью передач (в среднем около 80%). Рост футболиста помогает в игре на втором этаже. Да, Павар отрабатывает в обороне, но его любимое занятие, наверное, после прослушивания треков из 80-х, — подключение к атаке. Не зря за стиль «Lässigkeit» в прессе его называют вторым Беккенбауэром .

Павариньо, Золотой Грааль и макароны в России

«Безумно счастлив. У меня нет слов, чтобы описать самый важный момент моей небольшой карьеры!» — написал Павар в Twitter о первом вызове в сборную. Бенжамен прикоснулся к священному — к Золотому Граалю. Главный тренер французской сборной Дидье Дешам кинул Павара в кипяток, усадив на скамейку Джибриля Сидибе. Специалист сдвинул защитника на правый фланг, чтобы тот растягивал соперника и продвигал мяч. Дебютант справился, и даже спасательный жилет не понадобился.

Раз мы на этой неделе вспоминаем матчи в Казани, было бы просто невежливо не показать еще раз лучший по итогам голосования болельщиков гол #ЧМ2018 : Бенжамен Павар и его чудо-удар в 1/8 финала 🇫🇷Франция — Аргентина🇦🇷 (4:3)⚽️😍 pic.twitter.com/TLeny4gctN — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) November 15, 2018

Вскоре случились гол в ворота Аргентины и победа на чемпионате мира. «Штутгарт» поздравлял защитника, французы упражнялись в стихосложении, а игроку хотелось задержаться в России. «Мы не хотели ехать домой. Мы хотели оставаться в России и есть очень вкусную пасту. Мы хотим как можно дольше есть в России эти очень вкусные макароны!» — шутил защитник.

Распродажа нового Тюрама

«Барселона», «Тоттенхэм», «Лейпциг», «Бавария», — слухи о претендентах на игрока плавно приумножаются. Пресса устраивает распродажу футболиста. Павар открещивается от громких заявлений и планирует провести в «Штутгарте» еще год. «У меня есть четкий план развития карьеры, который я разработал со своим агентом»- отмазывается Павар.

Чем же так его удерживает «Штутгарт»? Здесь удобно набивать себе цену и устраивать пиар-компанию. Сами посудите, по ящику вы мелькаете редко. Ваш след в памяти зрителей давно простыл. Потом раз — сборы, и звезда на месте. Да еще играешь с крепким составом. Ну и, наконец, осторожность. Француз выгрызал себе место в большом футболе, поэтому сорваться с места, к первому, кто предложит золотую плошку Бенжамин не станет.

Однако вопрос с «Баварией» остается открыт. Переход игрока в мюнхенский клуб на руку всем. «Бавария» получает чемпиона мира и топ-защитника на вырост, а Павар — еврокубки, опыт и выход на новый уровень. При условии игровой практики. Главный тренер «баварцев» Нико Ковач пока умалчивает любую информацию. Клуб надеется на стареющего Боатенга? Пока, да. У них есть Лукас Май. Молодого человека постепенно вливал в игру сам Юпп Хайнкес, но продолжения у Ковача он не нашел. Молодняк со скамейки и возрастной чемпион мира против Тюрама-младшего? При любом раскладе переход выгоден.

Кроме того, защитника устраивает Германия: менталитет, небольшая конкуренция для талантливых игроков и, самое главное, доверие. Именно здесь в него поверили. Да и Павару льстит внимание топ-клубов, почему бы их немножко не помучить с ожиданием? Всего лишь годик.

Текст: Дарья Григорьева

Фото: Global Look Press, Официальный Инстаграм Бенжамена Павара, Официальный Twitter Бенжамена Павара, Официальный Twitter Бундеслиги, Официальный Twitter Штутгарта, Официальный Twitter Чемпионата мира 2018