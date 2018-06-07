Лиги справок. Все самое интересное из чемпионатов Португалии, Украины, Бельгии и Турции

Футбольная Европа – это не только Англия, Испания и остальные представители Топ-5. Это еще и огненная Турция, поставщики молодых кадров Бельгия и Португалия, и скандальная Украина. «90 минут» — о самом интересном, что происходило в этих чемпионатах.

Португалия

«Порту» в этом сезоне решил, что пора прервать счастливую трехгодовую серию «Бенфики», и выиграл чемпионат с немалым отрывом от конкурента. Но ирония в том, что в гонке бомбардиров команда никак себя не проявила. Главной звездой турнира стал 34-летний нападающий «Бенфики» Жонас: форвард доказал еще в позапрошлом сезоне, что возраст — всего лишь цифра. В этот раз бразилец забил 34 (!) гола и отдал шесть голевых передач. Вторым в списке стал голландец Бас Дост из «Спортинга».

Именно «Спортинг» стал главным источником шокирующих новостей и скандалов уже в начале 2018-го. В мае на базу клуба ворвались около 50 человек и устроили разборки главному тренеру и нескольким игрокам. Все это напоминало средневековые сцены насилия: фанаты атаковали членов клуба с ремнями, факелами и металлическими предметами. Тот самый Баст Дост, который уже второй сезон тянет «Спортинг» вверх, получил травму головы, в Йосип Мишич и Родриго Батталья — другие повреждения. Естественно, такое ужасное событие не могло остаться без внимания. Ряд футболистов объявили о желании расторгнуть контракты и больше никогда не появляться на пороге лиссабонского клуба.

Примейра-лига

Бомбардиры: 34 — Жонас («Бенфика»), 27 — Дост («Спортинг»).

Лига чемпионов: «Порту» (групповой этап), «Бенфика» (квалификация»).

Лига Европы: «Спортинг» (групповой этап), «Брага», «Риу Аве» (квалификация).

Украина

«Шахтер» удивлял всю Европу прошлой осенью: украинская команда стала первой в сезоне, кто сумел обыграть «Манчестер Сити» с Гвардиолой. Главный тренер Паулу Фонсека после этого события нарядился в костюм Зорро и порадовал всех на пресс-конференции. Донецкий клуб в результате по окончании сезона во второй раз подряд стал чемпионом Украины. Казалось бы, все хорошо, но уже в мае этого года страну потряс грандиозный скандал: договорные матчи.

Маска-шоу. Как донецкий «Шахтер» смог стать главной сенсацией Лиги чемпионов

Пожалуй, это событие даже затмило киевский финал Лиги чемпионов. На Украине началось масштабное расследование организации договорных матчей на разных уровнях. На сегодняшний день проведено около 50 обысков в девяти областях страны, рассмотрено 57 эпизодов с участием 328 человек и более 35 клубов. Звучит просто ужасно! Следствие сообщает, что речь идет сразу о пяти преступных организованных группах, стоявших за «договорняками». Как сообщают СМИ, «чистыми» клубами из украинской Премьер-лиги остаются только киевское «Динамо» и «Шахтер», за которыми не было замечено странных результатов. Сколько еще будет идти расследование, неизвестно, но раскрытая темная сторона турнира однозначно даст толчок соседним чемпионатам для внеплановой проверки подлинности матчей.

Премьер-лига

Плей-офф чемпионов

Бомбардиры: 21 — Феррейра, 18 — Марлос («Шахтер» Д).

Лига чемпионов: «Шахтер» Д (групповой этап), «Динамо» К (квалификация).

Лига Европы: «Ворскла» (групповой этап), «Заря», «Мариуполь» (квалификация).

Бельгия

«Брюгге» пятнадцатый раз в истории выиграл чемпионат Бельгии. Однако теперь трофей имеет отношение и к России. В состав чемпионов Бельгии вошел Владимир Габулов — вратарь российский сборной. Россиянин стал четвертым вратарем в клубе и не получил постоянной игровой практики. Игрок явно не оправдал надежд: в этом сезоне голкипер провел девять матчей, пропустил в них 21 гол, и всего одну встречу сыграл на ноль. Но все-таки сумел увезти домой золотую медаль чемпионата. Однако тренер вратарей сборной России уверен, что чемпионат Бельгии отлично повлиял на Габулова.

Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Бельгийский чемпионат продолжает оставаться одним из главных доноров для других турниров наравне с Голландией и Португалией. В нынешнем сезоне страна поделилась одним из своих лучших игроков с российской Премьер-лигой. Капитан «Андерлехта» Софьян Ханни этой зимой перешел в «Спартак», заключив контракт на три с половиной года. Надо сказать, что «красно-белые» приобрели одного из ярчайших представителей чемпионата Бельгии: Ханни выигрывал «золото» национального первенства, Суперкубок, признавался лучшим игроком арабского и африканского происхождения, а также становился футболистом года по версии Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Лига Жюпиле

Плей-офф чемпионов

Бомбардиры: 22 — Арбауи («Зюльте-Варегем»), 21 — Шевалье («Кортрейк»).

Лига чемпионов: «Брюгге» (групповой этап), «Стандард» (квалификация).

Лига Европы: «Генк» (групповой этап), «Андерлехт», «Гент» (квалификация).

Турция

Один из самых диких, эмоциональных и зрелищных чемпионатов Европы. Постоянные стычки между принципиальными соперниками, неловкие ситуации внутри команд и громкие имена увядающих легенд — что может быть прекраснее? Только тот факт, что клуб способен с легкостью бойкотировать матч Кубка Турции и получить за это небольшой штраф. «Бешикташ» отказался от посещения ответного полуфинала турнира, потому что в первой игре тренеру команды Шенолу Гюнешу болельщики «Фенербахче» запустили в голову большим и тяжелым предметом. Игру остановили, а пострадавшего отправили в больницу, чтобы наложить швы. Чуть позже уже Арда Туран был оштрафован на 250 тысяч евро и дисквалифицирован на 16 матчей из-за атаки на судей: турок решил откровенно потолкаться с рефери и вбросить парочку угроз в знак несогласия. Чемпионат явно влияет на эмоциональное состояние игроков.

Однако чемпионом Турции на этот раз оказался «Галатасарай» с лучшим бомбардиром Бафетимби Гомисом в составе. Для команды трофей стал 21-м в истории. Гомис — самый жесткий представитель чемпионата. В начале этого года футболист потерял сознание прямо на поле, через несколько минут врачи привели его в чувство, и он доиграл весь матч.

Суперлига

Бомбардиры: 29 — Гомис («Галатасарай»), 23 — Йылмаз («Трабзонспор»).

Лига чемпионов: «Галатасарай» (групповой этап), «Фенербахче» (квалификация»).

Лига Европы: «Истамбул», «Бешикташ» (квалификация), «Акхисар Беледиеспор» (групповой этап).

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press