Вступительные тесты. Как сборные добиваются участия на ЧМ-2018

Отборочный турнир к чемпионату мира-2018 подходит к концу. Кто-то, как Бразилия, Иран, Япония, Мексика и Бельгия, уже обеспечили себе поездку в Россию. Кто-то сражается за возможность решить свою судьбу в стыковых матчах. Еженедельник «Футбол» подводит промежуточные итоги отбора.

Европа

Группа А

Французы – первые, шведы тусуются рядом с командой Дидье Дешама. Но главная интрига этого квартета заключается в судьбе Голландии. Пока что «оранье» трясутся на третьем месте и не попадают даже в стыки. Однако главный тренер голландцев Дик Адвокат призывает болельщиков своей национальной сборной не расстраиваться и настраиваться только на лучшее.

9 тур

Швеция – Люксембург, 7 октября

Белоруссия – Голландия, 7 октября

Болгария – Франция, 7 октября

10 тур

Франция – Белоруссия, 10 октября

Люксембург – Болгария, 10 октября

Голландия – Швеция, 10 октября

Группа B

Заруба в этой группе продлится до самого конца. Швейцарцы пока что не проигрывают в этом отборочном цикле и даже ни разу не потеряли очки. Они опережают Португалию на три очка. Сейчас главная задача коллектива Владимира Петковича – не пропустить действующих чемпионов Европы на первую строчку и не опуститься в зону стыковых матчей. Венгры, фарерцы, андоррцы и латвийцы уже не проблема. Этим ребятам путевок в Россию не досталось.

9 тур

Фарерские острова – Латвия, 7 октября

Андорра – Португалия, 7 октября

Швейцария – Венгрия, 7 октября

10 тур

Латвия – Андорра, 10 октября

Португалия – Швейцария, 10 октября

Венгрия – Фарерские острова, 10 октября

Группа С

Официально немцы еще не добились попадания на ЧМ-2018 напрямую. Но вряд ли кто-то верит в какое-то другое развитие событий. В группе преследователей немцев – только Северная Ирландия, которая почти наверняка будет бороться за попадание на чемпионат мира только в стыковых матчах. Из неприятных сюрпризов – чересчур слабое выступление чехов, которые не смогли попасть даже в стыки.

9 тур

Азербайджан – Чехия, 5 октября

Северная Ирландия – Германия, 5 октября

Сан-Марино – Норвегия, 5 октября

10 тур

Чехия – Сан-Марино, 8 октября

Германия – Азербайджан, 8 октября

Норвегия – Северная Ирландия, 8 октября

Группа D

Одна из самых неочевидных групп. За первое и второе места в оставшихся двух матчах поборются сразу четыре команды: Сербия, Уэльс, Ирландия и Австрия. Валлийцев многие считают фаворитами этой гонки. Для того чтобы болельщики поверили в Уэльс, главный тренер «драконов» Крис Коулман позволяет дебютировать 17-летнему Бенджамину Вудберну в национальной команде (который забивает через пять минут после выхода в футболке «красных»).

9 тур

Грузия – Уэльс, 6 октября

Австрия – Сербия, 6 октября

Ирландия – Молдавия, 6 октября

10 тур

Молдавия – Австрия, 9 октября

Сербия – Грузия, 9 октября

Уэльс – Ирландия, 9 октября

Группа Е

Еще один квартет, в котором ничего не ясно. Прямую путевку и возможность попасть на ЧМ в стыках разыграют три сборные: Польша, Черногория и Дания.

9 тур

Армения – Польша, 5 октября

Черногория – Дания, 5 октября

Румыния – Казахстан, 5 октября

10 тур

Дания – Румыния, 8 октября

Казахстан – Армения, 8 октября

Польша – Черногория, 8 октября

Группа F

Англичане исторически не испытывают проблем с попаданием на первенство мира. Так может случиться и в этот раз: англичане могут досрочно попасть на ЧМ уже в следующем туре – в матче против Словении. А во за вторую строчку будут сражаться те же словенцы, шотландцы и словаки.

9 тур

Англия – Словения, 5 октября

Мальта – Литва, 5 октября

Шотландия – Словакия, 5 октября

10 тур

Литва – Англия, 8 октября

Словакия – Мальта, 8 октября

Словения – Шотландия, 8 октября

Группа G

Главные фавориты на выход из группы – Испания и Италия. Однако в очной встрече испанцы показали преимущество над «скуадрой адзуррой» и укрепили свое положение на первой строчке. По прогнозам европейских СМИ, итальянцы так и останутся на второй строчке. Не сместят их даже амбициозные албанцы, которые понравились болельщикам на Евро-2016.

Италия – Македония, 6 октября

Испания – Албания, 6 октября

Лихтенштейн – Израиль, 6 октября

10 тур

Албания – Италия, 9 октября

Македония – Лихтенштейн, 9 октября

Израиль – Испания, 9 октября

Группа H

Бельгия – первая европейская сборная (Россия не в счет), пробившаяся на ЧМ-2018. Но самое интересное в оставшихся двух турах – кто расположится после бельгийцев. Претендентов четверо: от боснийцев до эстонцев.

Босния и Герцеговина – Бельгия, 7 октября

Гибралтар – Эстония, 7 октября

Кипр – Греция, 7 октября

10 тур

Эстония – Босния и Герцеговина, 10 октября

Бельгия – Кипр, 10 октября

Греция – Гибралтар, 10 октября

Группа I

Самая ровная группа. У хорватов и исландцев, главных фаворитов на выход напрямую, по 16 очков, у турок и украинцев, номинальных претендентов на стыки, – по 14. Борьба в последние туры отбора должна быть интересной хотя бы потому, что еще ничего не определено.

9 тур

Хорватия – Финляндия, 6 октября

Турция – Исландия, 6 октября

Косово – Украина, 6 октября

10 тур

Финляндия – Турция, 9 октября

Украина – Хорватия, 9 октября

Исландия – Косово, 9 октября

Южная Америка

Бразильцы вышли напрямую. Из ближайших преследователей ближе всех к повторению успеха «пентакампеонов» — уругвайцы и дышащие им в спину колумбийцы. На четвертом месте, которое также гарантирует прямую путевку в Россию в следующем году, расположились перуанцы. А вот Аргентина и Чили немного разочаровывают своих болельщиков: уже можно сказать, что обе сборные провалили отборочный цикл. Так что вполне возможно, что на ЧМ-2018 мы можем не увидеть либо Лео Месси, либо Алексиса Санчеса.

17 тур

Колумбия – Парагвай, 5 октября

Чили – Эквадор, 5 октября

Аргентина – Перу, 5 октября

Венесуэла – Уругвай, 5 октября

Боливия – Бразилия, 5 октября

18 тур

Парагвай – Венесуэла, 10 ноября

Бразилия – Чили, 10 ноября

Перу – Колумбия, 10 ноября

Уругвай – Боливия, 10 ноября

Эквадор – Аргентина, 11 ноября

Африка

Группа А

Тунис пока что на первом месте. Но это неточно: за оставшиеся два тура ровно все (ДР Конго, Гвинея и Ливия) могут оказаться на позиции команды Хенрика Касперчака.

5 тур

Гвинея – Тунис, 7 октября

Ливия – ДР Конго, 7 октября

6 тур

ДР Конго – Гвинея, 6 ноября

Тунис – Ливия, 6 ноября

Группа B

Африканская «группа смерти» уже подготовила неприятную сенсацию: Алжир и Камерун полностью провалили отборочный раунд и совершенно точно не приедут в Россию в следующем году. Зато нигерийцы подтверждают свой класс, и мало кто верит в то, что Замбия потеснит их с первой строчки.

5 тур

Нигерия – Замбия, 7 октября

Камерун – Алжир, 7 октября

6 тур

Замбия – Камерун, 6 ноября

Алжир – Нигерия, 6 ноября

Группа С

Сразу три команды поборются за билет в Россию на следующий год: Кот-д’Ивуар, Марокко и Габон. Правда, ивуарийцы могут убить интригу уже в следующем туре: им предстоит игра против аутсайдера квартета – сборной Мали.

5 тур

Мали – Кот-д’Ивуар, 6 октября

Марокко – Габон, 7 октября

6 тур

Кот-д’Ивуар – Марокко, 6 ноября

Габон – Мали, 6 ноября

Группа D

У этих сборных нет права на ошибку. Ведь ровно любая команда группы может обеспечить себе выход в финальную часть российского ЧМ.

5 тур

ЮАР – Буркина-Фасо, 7 октября

Кабо-Верде – Сенегал, 7 октября

6 тур

Сенегал – ЮАР, 6 ноября

Буркина-Фасо – Кабо-Верде, 6 ноября

Группа Е

Как и в большинстве групп, интрига будет жить до самого конца. Правда, у Египта шансов поехать на ЧМ в Россию больше всех: одна победа над конголезцами в следующем туре – и «фараоны» уже добыли путевку на первенство мира-2018.

Уганда – Гана, 7 октября

Египет – Конго, 8 октября

Конго – Уганда, 6 ноября

Гана – Египет, 6 ноября

Азия

Группа А

ЧМ-2014 повторяется. Сборная Ирана, обеспечившая себе приезд в Россию еще в июне, позволила себе сыграть с Сирией вничью. Сирийцы в случае победы над Австралией и четвертой командой КОНКАКАФ могут впервые в своей истории сыграть на чемпионате мира. Кроме того, в Россию точно приедет кошмар Игоря Акинфеева и всей сборной России со времен Бразилии — Южная Корея. Нулевой ничьей против Узбекистана корейцам хватило, чтобы со второго места в группе отправиться напрямую в финальную стадию ЧМ.

Группа В

В конце августа сборная Японии досрочно квалифицировалась после победы над австралийцами. К последней игре Хонда и Ко подошли максимально немотивированными: сборная Саудовской Аварии минимально обыграла лидеров таблицы и стала четвертой азиатской командой, попавшей напрямую на ЧМ. Саудовская Аравия, к слову, вышла в финальную стадию чемпионата мира впервые с 2006 года. Сборной Австралии, занявшей третье место, предстоит сыграть матчи плей-офф отборочного цикла против сборной Сирии.

Северная Америка

5 раунд

В Северной Америке уже выдохнула только одна страна — сборная Мексики. Команда стала лидером отборочной группы и автоматически отобралась на ЧМ-2018. Однако мексиканцы сумели подпортить жизнь Коста-Рике: сенсация чемпионата мира-2014 из-за ничьей против сборной Мексики все еще имеет математические шансы не поехать в Россию, но в это верится с трудом. За третью путевку будут бороться Панама, США и Гондурас. Интрига в Северной Америке за два тура до конца квалификационного раунда все еще жива.

5-й раунд

9 тур

Коста-Рика – Гондурас, 6 октября

Мексика – Тринидад и Тобаго, 6 октября

США – Панама, 6 октября

10 тур

Тринидад и Тобаго – США, 10 октября

Гондурас – Мексика, 10 октября

Панама – Коста-Рика, 10 октября

Океания

Финал

В Океании выжила только самая сильная сборная: Новая Зеландия выбила сборную Соломоновых Островов в финале третьего отборочного раунда ЧМ-2018. Однако для участников Кубка конфедераций-2017 еще ничего не закончилось: им предстоит сыграть против сборной, занявшей пятое место в отборочной группе Южной Америки. В случае выигрыша Океания получит своего представителя в России.

Текст: Лидия Дидык, Илья Егоров