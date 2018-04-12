Слезы радости и горя. Самые яркие моменты матчей Лиги чемпионов этой недели

Автор: Лидия Дидык 0

Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов стали самыми яркими за последние годы. Представляем подборку самых ярких моментов Лиги чемпионов за последние два дня.

Матюйди

Все началось с «Ливерпуля», который отправил в нокаут «Манчестер Сити»

Фирмино

Мохаммед Салах снова стал лучшим

Автор единственного гола в ворота «Ливерпуля» Габриэль Жезус пожимает руку обидчику Пепа Гвардиолы

Клопп

Бомбический камбек «Ромы» — самый красивая история четвертьфинала этой Лиги чемпионов

Рома

Гладиатор не стареет!

Де Росси

Месси грустит об очередной утерянной победе

Месси

Вальверде всматривается в горизонт и уже поджидает своего сменщика

Вальверде

Пожалуй, самый скучный матч из четверки. Роберт Левандовски предсказал счет еще в самом начале матча.

Левандовски

Старик Юпп все еще в форме

Хайнкес

В матче «Реал» — «Ювентус» до 90-й минуты сохранялась интрига

Манджукич

Ты не ты, если не плакал на этом моменте

Роналду

Фото: Global Look Press
Автор: Лидия Дидык

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