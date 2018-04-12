Слезы радости и горя. Самые яркие моменты матчей Лиги чемпионов этой недели

Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов стали самыми яркими за последние годы. Представляем подборку самых ярких моментов Лиги чемпионов за последние два дня.
Все началось с «Ливерпуля», который отправил в нокаут «Манчестер Сити»
Мохаммед Салах снова стал лучшим
Автор единственного гола в ворота «Ливерпуля» Габриэль Жезус пожимает руку обидчику Пепа Гвардиолы
Бомбический камбек «Ромы» — самый красивая история четвертьфинала этой Лиги чемпионов
Гладиатор не стареет!
Месси грустит об очередной утерянной победе
Вальверде всматривается в горизонт и уже поджидает своего сменщика
Пожалуй, самый скучный матч из четверки. Роберт Левандовски предсказал счет еще в самом начале матча.
Старик Юпп все еще в форме
В матче «Реал» — «Ювентус» до 90-й минуты сохранялась интрига
Ты не ты, если не плакал на этом моменте
Фото: Global Look Press
Автор: Лидия Дидык