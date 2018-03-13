Цезари и подозрения. Как Роберт Левандовски на пути в «Реал» расстался со своим агентом 

Автор: Лидия Дидык 0

Левандовски покинет Бундеслигу по окончании этого сезоне с вероятностью близкой к абсолютной. Это не история с Обамеянгом, который спустя три года с большим трудом уехал из Германии. Тут все намного серьезнее, а на кон поставлены большие деньги. На пути к ним главный бомбардир Бундеслиги расстался со своим давним агентом Цезари Кухарски.  Lewandowski

Ситуация с «Реалом» 

Выступления «Реала» оставляют желать лучшего в этом сезоне, но для Роберта Левандовски это ничего не меняет. Он будет играть в форме «сливочных», чему бы ему это ни стоило. Нужно отдать должное поляку: футболист говорит только по делу, о своих трансферных желаниях не распространяется и не убегает с тренировки, как коллеги из Дортмунда. Лишь одно интервью, где он в пух и прах разнес азиатские туры и политику «Баварии», позволило Германии обсудить слова нападающего. Остальную информацию приходится ловить со слов руководства клуба и приближенных к игроку людей. Так стало известно, что с конца прошлого года Роберт берет курсы испанского языка явно не с целью стать полиглотом.

А что «Реал»? Испанцы тоже в открытую не комментируют ситуацию, но появилась неофициальная информация, что Кейн — перевернутая страница. «Реалу» нужен только Левандовски.

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История с Кухарски 

В Польше фамилии Кухарски и Левандовски существуют вместе так же, как в России Кокорин и Мамаев. Агент узнал о существовании польского форварда в далеком 2006 году, когда Роберт еще играл за дубль «Легии», а Кухарски уже завершал карьеру и сидел на скамейке основы той же команды. Спустя год Цезари стал агентом и вспомнил о нападающем, с которым еще недавно находился в одной клубной системе. С того времени они не расставались и действовали точно без единого промаха.

«У меня есть план всей жизни Роберта», — сказал как-то Цезари Кухарски о своем успешном клиенте. Этот план в результате и сыграл с агентом злую шутку. Цезари и Роберт разработали систему, по которой игрок должен постоянно менять клубы, чтобы прогрессировать. Сначала «Знич» и «Легия» в Польше, затем «Боруссия» и пиковая точка — «Бавария». Именно Кухарски стал страшным сном руководства мюнхенцев и выбил для своего клиента самую большую зарплату в лиге.

Запрограммированная система карьеры Левандовски дала сбой, когда Кухарски после постоянных контактов с «Реалом» так и не мог с ним договориться. Если в Германии Цезари был агентом, чье имя заставляло вздрагивать руководства клубов, в Испании он — никто. Когда «Реал» начал искать альтернативу Роберту, тут уже паника охватила самого футболиста. Он не придумал ничего лучше, как отказаться от своего партнера по карьере.

Lewandowski

В бой идут старики 

Новый агент Левандовски — 74-летний Пини Захави. Тот самый человек, который провернул самый крупный футбольный трансфер в истории: именно он стоял за переходом Неймара в «ПСЖ» за 222 млн евро. Кто бы мог подумать, что спортивный журналист, бросивший учебу, станет мировым трансферным королем. Первую продажу Захави осуществил в 1979 году в аэропорту Хитроу. Тогда он отправил Ави Коэна из «Маккаби» Тель-Авив в «Ливерпуль». В это время 12-летний Мино Райола и 13-летний Жорже Мендеш ходили в школу и не держали в руках денег больше, чем на ланч.

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Тот же Мино Райола однажды обвинил старика в непрофессионализме: «Захави? Он отличный бизнесмен и умный инвестор, но, конечно, не футбольный агент». Бизнесмен он и правда отличный. Помимо трансфера Неймара ему принадлежит и продажа Карлоса Тевеса «Шанхай Шеньхуа», где аргентинец был самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Так почему Левандовски обратился за помощью к этой акуле мирового футбола? Как раз дело в имени агента. Кухарски, хоть и был близким человеком для поляка, но его хватило только на Германию. Для «Реала» имя Цезари ничего не значило, а вот весомая речь Захави не оставит «сливочным» выбора. Левандовски будет игроком «Реала».

Lewandowski

А что «Бавария»? 

Руководство «Баварии» уже потирает руки. Захави сделает все, чтобы выбить из «Реала» максимальную зарплату для своего клиента. Трансфер явно сможет посоперничать по сумме с покупкой «Барселоной» Усмана Дембеле. Мюнхенцы уже готовы отпустить поляка, который так и не смог выиграть еврокубок в Германии. Немцы даже присмотрели ему замену во Франции: «Бавария» — фаворит в борьбе за Малкома из «Бордо». 21-летний футболист переполошил всю Европу и с большой вероятностью станет преемником Левандовски в Мюнхене.

Автор: Лидия Дидык
Фото: Global Look Press

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