Немецкая малышка. Сексуальная девушка Марио Гетце — Анн-Катрин Бреммель

После одиннадцати туров дортмундская «Боруссия» уверенно лидирует в Бундеслиге, попутно хлопнув «Баварию» на своем поле. В основном составе «шмелей» на ту встречу вышел Марио Гетце, постепенно набирающий форму. А мотивирует хавбека на воскрешение карьеры его соблазнительная девушка — Анн-Катрин Бреммель. Ради такой знойной красотки можно пойти на что угодно.

Анн-Катрин выросла в маленьком городке Эммерих. Она мечтала стать знаменитой. И девушке удалось достичь своей цели. Правда, довольно необычным образом: в 15 лет Бреммель сфотографировалась с популярным гитаристом — Томом Каулицем. И на следующий день о ней заговорил весь мир.

После этого девушке захотелось стать певицей, она записала несколько песен. Но построить сольную карьеру ей не удалось. Зато Анн-Катрин преуспела в модельном бизнесе. Теперь у нее есть много фанаток и, конечно же, фанатов.

Она также становится частой гостью различных ТВ-программ. Но у девушки находится время и на возлюбленного — Марио Гетце, с которым они начали встречаться в 2012 года.

Марио Гетце — везунчик. С возлюбленной ему очень повезло.

Фото: Instagram

Текст: Роман Шлуинский