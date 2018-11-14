Немецкая малышка. Сексуальная девушка Марио Гетце — Анн-Катрин Бреммель

Автор: Роман Шлуинский 0

После одиннадцати туров дортмундская «Боруссия» уверенно лидирует в Бундеслиге, попутно хлопнув «Баварию» на своем поле. В основном составе «шмелей» на ту встречу вышел Марио Гетце, постепенно набирающий форму. А мотивирует хавбека на воскрешение карьеры его соблазнительная девушка — Анн-Катрин Бреммель. Ради такой знойной красотки можно пойти на что угодно.

Анн-Катрин выросла в маленьком городке Эммерих. Она мечтала стать знаменитой. И девушке удалось достичь своей цели. Правда, довольно необычным образом: в 15 лет Бреммель сфотографировалась с популярным гитаристом — Томом Каулицем. И на следующий день о ней заговорил весь мир.

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Happy Easter 🐰🐣

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🐠🦀

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Undercover Mermaid

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Exuma was beautiful 🐠

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После этого девушке захотелось стать певицей, она записала несколько песен. Но построить сольную карьеру ей не удалось. Зато Анн-Катрин преуспела в модельном бизнесе. Теперь у нее есть много фанаток и, конечно же, фанатов.

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Tb

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Falafel anyone? 🥙

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Она также становится частой гостью различных ТВ-программ. Но у девушки находится время и на возлюбленного — Марио Гетце, с которым они начали встречаться в 2012 года.

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Who stole the coconut? 😂

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Golden Hour in Dubai is magical

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Марио Гетце — везунчик. С возлюбленной ему очень повезло.

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Happy weekend 🌷

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🕊❤️

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Фото: Instagram
Текст: Роман Шлуинский

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