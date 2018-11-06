Почти баронесса. Великолепная подруга Никласа Бендтнера — Филин Рупсторф

Недавно форвард «Русенборга» Никлас Бендтнер снова попал в скандальную историю. «Лорд» разбил бутылкой голову таксиста. За это датчанин получил 50 дней тюрьмы. Но вы только посмотрите на его сочную девушку. Что ей делать без парня почти 2 месяца? Сможет ли она дождаться Никласа Бендтнера?

Филин Рупсторф — молодая модель из Дании. Ей всего 26 лет, а она уже хорошо известна у себя на родине.

У девушки есть «сын». Это ее пес — Бэтмен, которому в этом году исполнилось 2 года. У него даже есть своя страничка в Instagram.

У Филин есть также свой магазин. В нем продается одежда девушки, а также другие знаменитые бренды.

Известная модель начала встречаться с «лордом» недавно — в июле 2018 года. Но они уже сильно сблизились.

Фото: Twitter, Instagram

Текст: Роман Шлуинский