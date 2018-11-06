Почти баронесса. Великолепная подруга Никласа Бендтнера — Филин Рупсторф

Автор: Роман Шлуинский 0

Недавно форвард «Русенборга» Никлас Бендтнер снова попал в скандальную историю. «Лорд» разбил бутылкой голову таксиста. За это датчанин получил 50 дней тюрьмы. Но вы только посмотрите на его сочную девушку. Что ей делать без парня почти 2 месяца? Сможет ли она дождаться Никласа Бендтнера?

Филин Рупсторф — молодая модель из Дании. Ей всего 26 лет, а она уже хорошо известна у себя на родине.

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📸📸 workworkwork

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ADIÓS 👋🏽🇪🇸

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🌞

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У девушки есть «сын». Это ее пес — Бэтмен, которому в этом году исполнилось 2 года. У него даже есть своя страничка в Instagram.

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This is me 90% of the time… Love u @batmanpatman

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✔️🈶

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У Филин есть также свой магазин. В нем продается одежда девушки, а также другие знаменитые бренды.

Известная модель начала встречаться с «лордом» недавно — в июле 2018 года. Но они уже сильно сблизились.

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Lord of the lake 🦈

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Фото: Twitter, Instagram
Текст: Роман Шлуинский

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