10 цитат Массимо Карреры – экс-главного тренера «Спартака»

Можно по-разному относиться к Массимо Каррере, но невозможно спорить с тем, что с его уходом российский чемпионат лишился яркой и харизматичной личности. Он навсегда останется в сердцах фанатов красно-белых, подарив им долгожданное «золото» РПЛ. А многие из цитат итальянца стали культовыми и достойны того, чтобы золотыми буквами быть выбитыми на стенах базы клуба.

«Ты не побеждаешь только потому, что тебя зовут «Спартак». Ты побеждаешь лишь в случае, если доказываешь на поле, что ты «Спартак».

Фраза, достойная стать девизом клуба. И философия, которую нужно прививать молодым футболистам еще в спартаковской академии. После тотального доминирования «Спартака» в России в 1990-е и самом начале 2000-х в последующие годы он представлял собой противоречивое, а порой и вовсе жалкое зрелище. А болельщиков красно-белых высмеивали за разговоры о непоколебимом «спартаковском духе». Настрой Карреры после назначения на пост главного тренера москвичей можно описать лозунгом предвыборной кампании Дональда Трампа, где во фразе Make America great again («Вернем Америке былое величие») нужно заменить «Америку» на «Спартак». В первый же год Массимо успешно справился с этой задачей.

«Я не любитель тики-таки. Люблю интенсивный и быстрый футбол. Мне нравится строить игру от обороны. Если мы хороши в защите, то создаем пространство для нападающих»

Главное впечатление от первого сезона Карреры в «Спартаке» — достижение баланса между атакой и обороной. Москвичи нередко играли в прагматичный, итальянский футбол. Выжимали максимум из немногочисленных опасных моментов, резко убегали в контратаки. Но особое внимание Каррера уделил налаживанию игры в обороне. На это указывает и статистика. По итогам сезона-2016/17 ровно половину матчей «Спартак» отыграл на ноль, ни один из них не завершив нулевой ничьей. А в 11 играх москвичи одержали победу со счетом 1:0.

«Мы стали командой. Но прежде чем стать командой, мы стали семьей»

После того как «Спартак» одержал гостевую победу над ЦСКА за четыре тура до конца сезона, сомневающихся в том, что красно-белые возьмут долгожданное «золото», практически не осталось. И даже сдержанный итальянец на послематчевой пресс-конференции не смог удержаться от сентиментальных слов. Но стоит признать, что в сезоне-2016/17 в РПЛ не было более сплоченной и уверенной в себе команды. А памятуя о репутации «Спартака» последних лет как одной из самых скандальных российских команд, это было особенно ценно.

Как стать легендой. Практическое руководство от Массимо Карреры

«Тренер должен быть великим мотиватором, чтобы игроки пошли за ним»

Ни одна семейная жизнь не проходит в постоянной гармонии, мире и согласии. Одна из ее неотъемлемых составляющих – ссоры и разговоры на повышенных тонах. В отношениях Карреры и «Спартака» первый серьезный разлад наступил на старте сезона-2017/18. Команда раз за разом упускала победу и барахталась в середине таблицы. Соцсети игроков красно-белых больше не пестрели командными фотографиями из раздевалок, а особо впечатлительные поклонники клуба призывали к отставке итальянца. Каррера сохранил хладнокровие и уверенно преодолел кризис в отношениях. Подтверждением стали победы над «Зенитом» и ЦСКА на финише осеннего отрезка сезона.

«Футболисты, которые есть у меня, – сильнейшие для меня. Я никогда не буду ныть, потому что мои игроки выкладываются, оставляют душу на поле»

После чемпионского сезона многие болельщики «Спартака» были недовольны селекцией в клубе. Москвичам явно не хватало глубины состава, для того чтобы оставаться одинаково конкурентоспособными как во внутреннем первенстве, так и на европейской арене. Они почти настигли лидировавший «Локомотив» во второй половине сезона-2017/18, но на финишный спурт сил попросту не осталось. Все это время Каррера не подвергал критике трансферную политику клуба, выжимая максимум из имеющихся ресурсов. Чем выгодно отличался на фоне истерившего в «Зените» Манчини.

«Никогда не говорил о судействе и не буду. Говорить о нем после плохих матчей – значит, давать алиби своей команде. Если команда проигрывает, в этом виновата она сама»

За все время работы в России Массимо ни разу не позволял себе критику в адрес арбитров. Даже если на то были основания. Поначалу к такому поведению итальянца некоторые относились с иронией: мол, когда-нибудь и у него сдадут нервы. Ругать судей в России – старинная забава, которой рано или поздно увлекаются все без исключения тренеры клубов РПЛ. Причем некоторые настолько, что по привычке критикуют их даже после побед своей команды. Но Каррера так ни разу и не изменил своим принципам. Российские судьи будут скучать по нему не меньше болельщиков.

«Настоящий лидер не прикрывается игроками из-за своих поражений»

Далеко не каждый умеет признавать свою вину. И еще меньше людей пойдут на это, чтобы уберечь от удара кого-то другого, даже близкого человека. Такие примеры характерны и в футболе. Взять хотя бы Жозе Моуринью. Тот скорее удавится, чем признает собственную вину в неудаче своей команды. Каррера же, напротив, неоднократно подчеркивал, что в случае поражений сначала виноват тренер и только потом – игроки. И это одна из причин, почему болельщики «Спартака» до последнего поддерживали его.

«Я вовсе не стыжусь того, что любил даже тех людей, которые оказались лживыми. Наши игроки всегда останутся в моем сердце»

В «Спартаке» итальянец пал жертвой жестокой иронии. Ведь именно те, кого он всегда так старательно оберегал и поддерживал, вонзили ему нож в спину. Но даже на прощальной пресс-конференции Каррера оставался максимально тактичным, отказавшись обсуждать подробности своих разногласий с отдельно взятыми игроками: «Поскольку я не змея, я все это унесу с собой. Для меня это станет уроком, как работать и жить».

«Федун дал мне возможность стать тренером и поверил в меня. Я всегда буду благодарен ему за то, что он предоставил мне эту возможность»

Отношения между Каррерой и Федуном можно описать всего лишь одним словом: «рабочие». Ни больше и не меньше. Успехи итальянца были весомым аргументом в пользу того, чтобы владелец «Спартака» не задумывался о его увольнении в кризисный отрезок на старте прошлого сезона. Но когда история повторилась год спустя, Федун не стал думать дважды. Как известно, к хорошему быстро привыкаешь. И если ситуация меняется, в попытке все исправить многие из нас нередко поддаются эмоциям.

Итальянская драма. История Массимо Карреры в «Спартаке»

«Я никогда не видел таких болельщиков, которые были бы так преданы своему тренеру. Они навсегда останутся частичкой меня, до конца моих дней»

Болельщики красно-белых всегда были главной опорой Карреры в «Спартаке». После чемпионского сезона-2016/17 они практически возвели его в ранг небожителей. Их благодарность за успехи клуба не была сиюминутной, и они продолжали поддерживать его даже в кризисные моменты. Фанаты почти два часа ждали на улице Карреру после его прощальной пресс-конференции и провожали чантом: A tutti! Avanti! Massimo Carrera! («Вместе вперед, Массимо Каррера!»). Эта любовь была искренней и взаимной, и они еще долго будут вспоминать друг друга.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев