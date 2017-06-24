Кубок конфедераций-2017. Сборная России проигрывает Мексике

На Кубке конфедераций завершился групповой этап в квартете А. Сборная России не смогла выйти в плей-офф соревнований.

Кубок конфедераций-2017. Группа А, 3-й тур.

МЕКСИКА — РОССИЯ — 2:1 (1:1)

Казань. 24 июня.

Стадион: «Казань Арена». 41 585 зрителей.

Судья: : Абдулла Аль-Шалваи (Саудовская Аравия)

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, Глушаков, Ерохин (Смольников, 70), Головин, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Смолов, 78).

Мексика: Очоа, Д. Рейес (Л. Рейес, 39), Морено, Араухо, Лаюн, Эррера, Гуардадо (Аланис, 70), дос Сантос, Вела (Акино, 46), Эрнандес, Лосано.

Голы: 0:1 — Самедов (25), 1:1 — Араухо (30), 2:1 — Лосано (52).

Предупреждения: Жирков (9), Гуардадо (16), Кудряшов (63), Васин (71), Головин (88), Аланис (90).

Удаление: Жирков (68).

11 (6) удары (в створ) 10 (2)

0 угловые 0

3 офсайды 5

7 фолы 20

64 % владения мячом 36

Российская команда начала штурмовать ворота номинальных хозяев встречи со стартовых минут игры. Два раза футболисты Черчесова падали в штрафной площади соперника. Во втором случае главный арбитр взял видеоповтор, но нарушения на Смолове не было увидено. Однако уже через несколько минут сборная России открыла счет: Самедов сумел завершить неудачный удар Ерохина, отправив мяч в нижний угол ворот. Мексиканцы отыгрались уже через 5 минут: Араухо сумел нанести точный удар после высокого навеса. В начале второго тайма случился один из самых курьезных голов на этом Кубке конфедераций: после выноса мяча с половины поля Мексики голкипер Акинфеев неудачно сыграл на выходе. Форвард Лосано воспользовался ошибкой и вывел «ацтеков» вперед. Позже мексиканцы сумели забить и третий мяч, но после просмотра видеоповтора гол был отменен из-за офсайда. Футболисты сборной России начали вести грубую игру. После одного из нарушений защитник Жирков получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Наша сборная так и не сумела сравнять счет, заняв третье место в группе. Трехцветные же вышли в полуфинал турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.