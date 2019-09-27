Гладиатор в бордовой майке. Франческо Тотти — вечная легенда Рима

Любой, кто так или иначе знаком с игрой под названием Футбол, непременно постарается найти пару узких улочек в центре Рима, чтобы выпить эспрессо в кофейне и увидеть напротив входа большое граффити с изображением человека в майке бордового цвета. Такие рисунки в центре столицы Италии можно увидеть множество. На нем изображен Франческо Тотти – живая футбольная легенда Рима. Человек, который верой и правдой служил «Роме» четверть века, провел 786 игр и забил 307 голов, не может оставить никого равнодушным. Тем более что в жизни Франческо неоднозначных поступков хватало сплошь и рядом.

Детство на улице

Еще в детстве Тотти мог уехать в академию «Милана». «Россонери» готовы были выложить за 12-летнего юнца целых 300 миллионов лир. Но против выступила мама, Фьорелла Тотти. Женщина консервативная, болельщица «волков» в третьем поколении, была непреклонна и на щедрые уговоры не поддалась. Пока скауты из Милана тщетно пытались убедить родственников, Ческо оттачивал навыки точных пасов и ударов во дворе. Лучше всего подходила игра «Паперелле», которую мальчик придумал сам. Вход в школу представляла дорожка длиной около 50 метров. Один из игроков бегал туда-сюда, в то время как в него пытались попасть мячом с расстояния не меньше десяти метров. Вышибалы, иначе говоря, только ногами.

Теперь каждый, кто смотрел хотя бы одну игру «Ромы» с участием Тотти, понимает, откуда у десятого номера Рима была такая легкая техника и своя фирменная, обаятельная игра. Такая могла формироваться только на улицах, но никак не в тренировочных манежах. Кто мог выдать точнейший пас пяткой или «закинуть парашют» с такой непринужденной легкостью? Тотти делал это в свое удовольствие. Соперники были вне себя, но ничего не могли поделать с этим дерзким юношей, который к тому времени заработал прозвище «Большой ребенок».

Начало в «Роме»

История началась в 1992-м году. Вуядин Бошков пригласил Франческо на тренировки с основой после уговоров Синиши Михайловича. Югослав был впечатлен способностями мальчишки, который легко оформил «золотой дубль» с командой своего возраста.

Полноценный же дебют состоялся 16 декабря 1993 года. Тогда Тотти не забил, но римляне одержали победу. Франческо больше всего запомнил следующий эпизод:

«Пьетро Верховод уже через восемь секунд после стартового свистка хорошенько приложился по ногам. После стыка я тогда подумал: «Если это самое начало игры, как же 90 минут держаться? Верховод хотя и был питбулем на поле, но в жизни он был замечательным человеком.»

Три года спустя Ческо потерял место в стартовом составе. Карлос Бьянки не находил места итальянцу в основе. За молодым нападающим стали пристально следить «Сампдория» и «Аякс». Но в 1997 году Франческо, которому едва исполнилось 20 лет, заявил:

«Я надеюсь остаться здесь навсегда. Я играю в «Роме», моей команде, живу в моём городе. У меня есть всё то, что я смог бы желать. Я хочу быть романистом во всей своей жизни.»

Часы славы

1998-й играет особую роль в жизни Гладиатора. Пришедший в команду Зденек Земан доверил Ческо место в стартовом составе, и сезон был проведен настолько блистательно, что одноклубник Тотти, бразилец Алдаир, сказал: «Я думаю, будет разумно отдать капитанскую повязку Франческо. Никто так не бьется за «Рому» и не ведет команду за собой». Апофеозом стало победное дерби против «Лацио», когда Тотти забил решающий мяч и продемонстрировал майку с цитатой: «Я снова заставил вас страдать». Тотти не мог вести себя иначе. Клуб действительно дал все, о чем он мог только мечтать. Его эмоции могли раздражать других, порой быть не к месту, но выглядело все это так естественно.

А празднование им скудетто в 2001-м? Ческо настолько влюбил в себя Вечный город, что ему приходилось сбегать из ресторана от толпы фанатов в монастырь на Авентине. Там его повстречал монах с факелом, который первым делом воскликнул: «А, так ты тот самый Тотти! Дай мне автограф. И если нетрудно, я хотел бы сфотографироваться.» Вот она, сила любви целого города.

История взаимоотношений со сборной Италии – отдельный случай. Ческо ругался и мирился, возвращался и уходил вопреки и назло. Блистательный Евро в Бенилюксе, скандал с красной карточкой против Кореи, плевок в Поульсена в Португалии, триумфальное возвращение в «Скуадру Адзурру» после страшной травмы в феврале 2006-го, и скандальный уход в том же 2006-м – Тотти и здесь не мог спокойно себя вести. Но его игра позволяла закрывать глаза на такие вольности. Тотти словно сам искал приключений на свою голову, будто одной красивой игры в его исполнении было недостаточно.

А слухи вокруг пассий? Тотти не слезал с полос всевозможных итальянских газет и журналов про жизнь звезд. Пока не нашел Илари Блази, которая является страстной болельщицей «Лацио». Гневу фанатов «бьянкочелести» не было предела. Чтобы известная личность выходила замуж за капитана самой ненавидимой команды – да такое невозможно представить.

Но любовь оказалась выше предпочтений. Церемония бракосочетания показывалась в прямом эфире телеканалом Sky Italia, за трансляцией наблюдало около полутора миллиона человек. В ближайшем дерби против «орлов» Тотти, забив очередной победный мяч, продемонстрировал майку «6 Unica!» — «ты уникальна». С 2005-го до конца игровой карьеры Франческо всегда после забитого мяча посасывал большой палец – такая у Илари привычка, когда она спит.

Жизнь после футбола

Незадолго до окончания карьеры Императора спросили: «Когда вы завершите карьеру игрока, каким вас запомнят противники?» Тотти, помолчав, сказал: «Это не мне решать. Выбор остается исключительно за ними. Мне достаточно простого уважения. Это самая важная вещь для любой футбольной карьеры.»

28 мая 2017 года Тотти провел прощальный матч. Никогда еще в Риме не было такого траура. Весь мир грустил, что Игра лишается одного из редких примеров лояльности к единственному клубу. В нынешние времена это такая редкость. Франческо приглашали в клубы Америки, недавно молва сватала его в Австралию. Но мы ведь прекрасно понимаем, что Император предан только Риму. Иначе быть не может. Поход на Зеленый континент и в Новый свет ему не нужен. Тем более что в «Роме» Тотти занял одну из руководящих должностей в клубе. Вне Рима он не может себя представить. Как и сам Рим – без Тотти.

Он и после карьеры продолжает создавать резонанс вокруг своей персоны. На свое 42-летие он может позволить себе презентацию автобиографии «Un Capitano» в Колизее. Каждое утро Тотти отвозит сына Кристиана и дочь Шанель в школу в Тригории. После обеда – забирает детей и проводит с ними время. В свои 42 года он такой же молодой и задорный, как это было 26 лет назад. Осталось повторно вернуться в клуб, которому Франческо Тотти посвятил всю свою жизнь.

Фото: Global Look Press

Автор: Андрей Синельщиков