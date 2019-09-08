Тотти о переходе Мхитаряна: «Болельщики наверняка оценят Генриха»

Автор: Анатолий Акулов 0

30-летний хавбек «Арсенала» перебрался в чемпионат Италии. Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти поделился ожиданиями от трансфера.

По его мнению, армянский футболист должен перезапустить свою карьеру в римском клубе. У игрока есть возможность преодолеть спад благодаря технике и самоотдаче на поле.

«Это хорошо. Он может добавить качества и количества. В последние два года он не всегда играл, но я надеюсь, что Рим станет ему домом. Болельщики наверняка оценят его, потому что он очень техничен и всегда хочет показать это», – сказал Тотти.

Напомним, капитан сборной Армении перешел в стан «волков» на правах аренды. Соглашение будет действовать до конца текущего сезона.

В прошедшем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник провел 25 матчей. В его активе 6 голов и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports Italia

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