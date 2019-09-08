Людовик Жюли вошел в тренерский штаб дубля «Монако»

Монегаски пригласили в тренерский штаб дубля команды экс-футболиста «княжеского» клуба. С этого сезона Людовик Жюли будет помощником руководителя второй команды «красно-белых».

Бывший хавбек сборной Франции и «Монако» Людовик Жюли вернулся в княжеский клуб в качестве тренера. 43-летний специалист стал ассистентом главного тренера второй команды — Давида Бешкура.

Отметим, что Жюли также выступал во Франции за «ПСЖ» и «Лион». Помимо этого, в футбольной карьере Людовика были такие клубы, как «Рома» и «Барселона».

C'est la première pour @Ludovic_Giuly qui a rejoint cette semaine le staff de la N2 🔴⚪️https://t.co/DNeTKNtyJG — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 7, 2019

За монегасков француз провел 268 матчей во всех турнирах. В проведенных встречах на его счету 66 голов.

Фото: официальный «твиттер» Людовика Жюли

Источник: официальный сайт «Монако»