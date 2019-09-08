Храброе сердце. Все о капитане главного конкурента сборной России в борьбе за выход на Евро-2020

Квалификационный раунд за право участия на Чемпионате Европы вступает в решающую стадию. В группе I команде Станислава Черчесова предстоят «сдвоенные» матчи против сборной Шотландии. «Горцы» могут похвастать игроками из топ-6 клубов английской Премьер-лиги. Однако, среди этой компании особым авторитетом пользуется капитан «Тартановой армии» — Эндрю Робертсон. К тому же, во встрече на «Хэмпден Парк» именно защитник «Ливерпуля» отдал «голевой» пас на Артема Дзюбу, тем самым позволив форварду сравнять счет в игре. Еженедельник «Футбол» попытался составить портрет одного из лидеров «синих».

Работа со Слуцким

Главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп два года назад лично настоял на приобретении тогда еще малоизвестного защитника «Халл Сити». В то время «тиграми», кстати, руководил российский тренер Леонид Слуцкий.

«Он – замечательный человек, я с ним поработал не так много времени, это был короткий период. Слуцкий не имел такого большого отношения к моему развитию и трансферу, потому что у него были связаны руки после появления интереса «Ливерпуля», — вспоминает футболист.

Серьезные финансовые трудности заставили специалиста продать ключевого защитника на «Энфилд» в июне 2017 года. В итоге, «черно-оранжевые» смогли пополнить бюджет на 8 миллионов фунтов, а «красные» — приобрести одного из самых быстрых левых защитников английской Премьер-лиги.

Следующие два сезона стали прорывными в карьере 25-летнего шотландца. Чтобы «разогнаться», Эндрю хватило одного сезона в английской элите. 22 матча в сезоне 2017-18 сменились почти стопроцентными 36-ю встречами в последующем.

Поначалу конкуренцию Робертсону составлял испанский новичок «красных» Альберто Морено (которого этим летом местные СМИ настойчиво отправляли в «Зенит»). Однако, скоростные качества вкупе с эффективными фланговыми подключениями в атаку сделали свое дело — Эндрю заслужил доверие требовательного Клоппа.

«Храброе Сердце»

Параллельно с этим, рос авторитет Робертсона и в национальной сборной. Прошлогодней осенью футболист впервые примерил капитанскую повязку в матчах группового раунда Лиги Наций против Албании и Израиля. Одним из первых об этом узнал 52-летний тренер «Ливерпуля».

«Написал Клоппу сообщение с текстом: «Просто чтобы ты знал. Я получил капитанскую повязку». Он в ответ отправил мне большими буквами: «Прямо сейчас ты шотландское храброе сердце («Храброе сердце» – фильм с Мэлом Гибсоном о борьбе Шотландии за независимость). Я отправил ему эмодзи большого пальца, он ответил танцующим эмодзи. Блестяще», – вспоминает Робертсон.

В конечном счете, именно немецкий специалист раскрыл потенциал Эндрю. Шотландцу не оставалось ничего, кроме, как ответить признательностью в ответ. Как говориться, долг платежем красен. А ведь еще 10 лет назад футболист мог и вовсе завершить карьеру.

Продавец билетов

Началу футбольной жизни молодого Робертсона мог бы позавидовать любой ребенок в стране «горцев». Действительно, далеко не каждому посчастливится попасть в систему одного из двух грандов местного футбола.

Эндрю повезло дважды. В детском возрасте его забрали в академию «Селтика». А ведь помимо этого, Робертсон еще исполнил свою заветную мечту. Дело в том, что мальчик был ярым поклонником «бело-зеленых».

«Когда я был маленьким, мы ходили с мамой, папой и братом на «Селтик Парк». У нас было четыре сезонных абонемента. Мы с братом повсюду вешали постеры Хенрика Ларссона. Ларссон был легендой. Абсолютной легендой», — вспоминал Эндрю.

«В моей комнате даже обои были зелеными. «Селтик» был частью нашей семьи – так это и сейчас. Мелким пацаном я попал в юношескую команду любимого клуба. Гонял по полю и представлял, что я на «Селтик Парк», — делился Робертсон воспоминаниями.

Однако, мечте Эндрю не суждено было длится вечно. Сказалась его хрупкое состояние здоровья и маленький рост. Отчисление из клубной системы сказалось на самолюбии защитника. В дальнейшем юноша даже задумывался об уходе из большого футбола.

В 16 лет нехватка денежных средств заставила молодого парня продавать билеты на «Хэмпден Парк», где проводили матчи местный «Куинз Парк» и национальная сборная. Помимо концертов таких исполнителей, как Depeche Mode или Робби Уильямс, мальчик также мог бесплатно посещать важные игры, что в итоге и вернуло его на футбольное поле.

Ключевой выбор

Играя в свободное время за школьную команду, Эндрю заметили скауты «Куинз Парк» из Глазго. У юноши появилась возможность вновь прийти на ставшую знакомой арену не для того, чтобы продавать программы на матч, а уже выйти на идеально ровный газон в клубной форме.

Однако, для парня выбор был весьма непростым. Здесь стоит уточнить, что «Куинз Парк» — довольно самобытный коллектив. И дело вовсе не в спецификах состава.

Несмотря на то, что клуб является одним из старейших в Шотландии и третьим по количеству выигранных трофеев после «Селтика» и «Глазго Рейнджерс», команда намеренно сохраняет за собой любительский статус, выступая в четвертом по силе дивизионе.

С одной стороны такое манящее возвращение в игру. Но с другой, прозябание на дне шотландского футбола – далеко не самая радужная перспектива для выхода на взрослый уровень. Юноша не стушевался и рискнул бросить все на кон.

«Я пошел в «Куинз Парк» несмотря на то, что многие считали такой поступок весьма странным. Они говорил – это шаг назад. Но «Куинз Парк» располагает отличной системой подготовки молодежи и именно там я стал тем, кем являюсь сейчас».

«Стереть яйца в порошок»

Пройдя возрастные категории 17-ти и 19-ти лет, в августе 2012-го года Эндрю дебютировал за основную команду в Кубке Шотландской Лиги против «Эйрдри Юнайтед». Робертсону на тот момент исполнилось всего 18 лет. В том сезоне защитник провел 43 матча, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами.

«Играть в «Куинз Парк» в прошлом сезоне было здорово, но я всегда верил, что смогу добраться до более высокого уровня», — вспоминал футболист. И действительно, усердие и самоотдача на тренировках и играх за клуб позволили ему раз за разом поднимать планку устремлений.

Через «Данди Юнайтед» транзитом в «Халл», чтобы затем перейти в «Ливерпуль» и в 25-летнем возрасте исполнить мечту любого футболиста – выиграть Лигу Чемпионов. История золушки? Робертсон категорически не согласен.

«При мне никто не размахивал волшебной палочкой и не направлял ее в мою сторону. Я не выигрывал в лотерею прежде, чем попасть в один из лучших клубов мира. Я играю за «Ливерпуль» по той же причине, по которой стал капитаном своей национальной сборной. Я стер свои яйца в порошок, чтобы добиться этого. И благодаря тому, что пахал, смог реализовать самый большой из талантов, что у меня есть».

Фото: Global Look Press, Twitter, официальный инстаграм Эндрю Робертсона

Текст: Анатолий Акулов