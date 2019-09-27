Миланский «Интер» за прошедший сезон набрал рекордный доход в размере 415 миллионов евро

Совет директоров «Интера» подвел финансовые итоги сезона-2018/19. Впервые в истории миланского клуба выручка превысила 400 миллионов евро.

На этот раз доходность клуба составила составила 415 миллионов. Это на 20% больше, чем в предыдущем сезоне. Летом 2018 года клуб выручил 346 миллионов.

Убытки «Интера» в сезоне-2018/19 составили 17 миллионов евро.

Владелец клуба – китайская компания Suning Group.

В прошедшем сезоне Серии А миланский клуб занял четвертое место с 69 очками в активе, что позволило выйти команде в Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: ANSA