«ПСЖ» намерен продать Леандро Паредеса

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может уйти из парижского клуба во время зимнего трансферного окна. Руководство клуба недовольно уровнем выступления аргентинца.

Переход Паредеса начал готовиться еще минувшим летом. Сообщалось что полузащитник покинет Париж, но сам футболист заявил, что никуда уходить не собирается.

Паредес перешел из «Зенита» в «ПСЖ» зимой 2019 года, подписав 4-летний контракт. В текущем сезоне 25-летний хавбек сыграл за парижан 5 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Parisien