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Анонс еженедельника «Футбол» №51!

Автор: Еженедельник «Футбол» 3

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №51 в продаже с 20 декабря.

• Мнение: Илья Казаков — о феномене московского «Локомотива».

• Интервью: Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал, как за два года пройти путь от малоизвестного игрока второго дивизиона до сборной.

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» представляют соперников российских команд по 1/16 финала Лиги Европы.

• Исследование: Антон Муша изучает банковские чеки шейхов и выясняет, куда уходят миллионы «Манчестер Сити».

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Спецпроект: Итоги 2017 года в российском футболе.

• Суперпостер: Джефферсон Фарфан («Локомотив»).

• Постеры: «Селтик» (Шотландия), «Базель» (Швейцария).

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Константин Иванов выделяет главные моменты таблицы коэффициентов УЕФА.

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

• Статистика и цифры осенней части РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников называет главные открытия первой части сезона ФНЛ.

• Англия: Антон Муша рассказывает, кто заменил Леонида Слуцкого в «Халл Сити».

• Германия: Лидия Дидык — о претендентах на власть в «Гамбурге».

• Италия: Илья Егоров ищет логику в разборках Мино Райолы, Джанлуиджи Доннаруммы и «Милана».

• Испания: Никита Котов объясняет, почему Хавьер Маскерано хочет покинуть «Барселону».

• Франция: Юрий Алеманов проводит параллели между «Лестером» и «Нантом».

• Хоккей: Юрий Алеманов радуется победе сборной России над канадцами.

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3 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №51!

  1. Отличный номер и постеры,лучше базель и селтик,чем условные середняки РФПЛ.Рашид,конечно идея интересная с постерами,но меня устраивает нынешний формат,хотя в рубрике герой,мне хотелось бы обычный постер,потому что в суперпостере игрок получается как бы нарисованным.

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  2. Хорошие статьи и отличнейшие постеры, особенно спасибо за СЕЛТИК, ну, а БАЗЕЛЬ вообще неожиданность, теперь остался только ШАХТЕР и все клубы плей-офф ЛЧ будут собраны, СПАСИБО редакция очень УДАРНО поработали над постерами в текущем году, так же надеюсь получить РЕАЛ в следующем номере и лучшего игрока РФПЛ, КВИНСИ ПРОМЕСА СУПЕРПОСТЕРОМ.

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    1. Очень жду СПЕЦВЫПУСК, надеюсь там будет немало СБОРНЫХ, вот тогда этот год можно смело назвать ИДЕАЛЬНЫМ в плане подбора постеров!

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