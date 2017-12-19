Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №51 в продаже с 20 декабря.
• Мнение: Илья Казаков — о феномене московского «Локомотива».
• Интервью: Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал, как за два года пройти путь от малоизвестного игрока второго дивизиона до сборной.
• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» представляют соперников российских команд по 1/16 финала Лиги Европы.
• Исследование: Антон Муша изучает банковские чеки шейхов и выясняет, куда уходят миллионы «Манчестер Сити».
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Спецпроект: Итоги 2017 года в российском футболе.
• Суперпостер: Джефферсон Фарфан («Локомотив»).
• Постеры: «Селтик» (Шотландия), «Базель» (Швейцария).
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Константин Иванов выделяет главные моменты таблицы коэффициентов УЕФА.
• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.
• Статистика и цифры осенней части РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников называет главные открытия первой части сезона ФНЛ.
• Англия: Антон Муша рассказывает, кто заменил Леонида Слуцкого в «Халл Сити».
• Германия: Лидия Дидык — о претендентах на власть в «Гамбурге».
• Италия: Илья Егоров ищет логику в разборках Мино Райолы, Джанлуиджи Доннаруммы и «Милана».
• Испания: Никита Котов объясняет, почему Хавьер Маскерано хочет покинуть «Барселону».
• Франция: Юрий Алеманов проводит параллели между «Лестером» и «Нантом».
• Хоккей: Юрий Алеманов радуется победе сборной России над канадцами.
3 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №51!”
Отличный номер и постеры,лучше базель и селтик,чем условные середняки РФПЛ.Рашид,конечно идея интересная с постерами,но меня устраивает нынешний формат,хотя в рубрике герой,мне хотелось бы обычный постер,потому что в суперпостере игрок получается как бы нарисованным.
Хорошие статьи и отличнейшие постеры, особенно спасибо за СЕЛТИК, ну, а БАЗЕЛЬ вообще неожиданность, теперь остался только ШАХТЕР и все клубы плей-офф ЛЧ будут собраны, СПАСИБО редакция очень УДАРНО поработали над постерами в текущем году, так же надеюсь получить РЕАЛ в следующем номере и лучшего игрока РФПЛ, КВИНСИ ПРОМЕСА СУПЕРПОСТЕРОМ.
Очень жду СПЕЦВЫПУСК, надеюсь там будет немало СБОРНЫХ, вот тогда этот год можно смело назвать ИДЕАЛЬНЫМ в плане подбора постеров!