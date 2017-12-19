Анонс еженедельника «Футбол» №51!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №51 в продаже с 20 декабря.

• Мнение: Илья Казаков — о феномене московского «Локомотива».

• Интервью: Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал, как за два года пройти путь от малоизвестного игрока второго дивизиона до сборной.

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» представляют соперников российских команд по 1/16 финала Лиги Европы.

• Исследование: Антон Муша изучает банковские чеки шейхов и выясняет, куда уходят миллионы «Манчестер Сити».

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Спецпроект: Итоги 2017 года в российском футболе.

• Суперпостер: Джефферсон Фарфан («Локомотив»).

• Постеры: «Селтик» (Шотландия), «Базель» (Швейцария). Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Константин Иванов выделяет главные моменты таблицы коэффициентов УЕФА. • Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели. • Статистика и цифры осенней части РФПЛ. • ФНЛ: Дмитрий Темников называет главные открытия первой части сезона ФНЛ. • Англия: Антон Муша рассказывает, кто заменил Леонида Слуцкого в «Халл Сити». • Германия: Лидия Дидык — о претендентах на власть в «Гамбурге». • Италия: Илья Егоров ищет логику в разборках Мино Райолы, Джанлуиджи Доннаруммы и «Милана». • Испания: Никита Котов объясняет, почему Хавьер Маскерано хочет покинуть «Барселону». • Франция: Юрий Алеманов проводит параллели между «Лестером» и «Нантом». • Хоккей: Юрий Алеманов радуется победе сборной России над канадцами.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1