«Боруссия» Д хочет вернуть Генриха Мхитаряна

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Генрих Мхитарян

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, пропустивший последние 6 матчей, попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Трансфер может состояться зимой.

Немецкий клуб намерен вернуть 28-летнего армянина во время зимнего трансферного окна.

Сообщается, что у Мхитаряна произошел конфликт с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью, из-за чего он получает мало игрового времени в этом сезоне. В нынешней кампании армянин выходил на поле в матчах  АПЛ 12 раз, отметившись одним голом и пятью ассистами.

Ранее сообщалось о том, что хавбек согласился на переход в миланский «Интер».

Источник: The Independent
Фото: Global Look Press

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