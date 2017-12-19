Габриэл Жезус: «Я перешел в «Ман Сити» исключительно из-за Гвардиолы»

Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус рассказал, почему предпочел перейти именно в «Сити». На решение бразильца повлияло присутствие Пепа Гвардиолы.

«У меня было несколько предложений от других клубов, и в местах потеплее, но я принимал решение перейти в «Манчестер Сити» исключительно из-за Пепа Гвардиолы. Я впервые приехал в страну, в которой холодно, в которой я совсем не знаю языка. Нужно справиться с таким вызовом, в какой-то момент можно почувствовать одиночество. В любом случае, когда мистер Гвардиола пригласил меня, я сразу решил, куда перейду. Он сказал, что рассчитывает на меня, что я будущее «Сити».

Тот звонок был очень важен для меня, потому что он показал, что ему действительно интересно мое будущее. Когда ты часто так общается, можешь понять, кто с тобой правдив. Могу сказать, что Гвардиола был искренним. И в футболе это многое значит», – сказал Жезус.

В этом сезоне на счету Жезуса 8 голов и 3 результативные передачи в 16 матчах АПЛ.

Источник: The Players’ Tribune

Фото: Global Look Press

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